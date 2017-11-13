《路透晚报》--11月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月12日，爱尔兰Cavan，一名男子在Lavey湖边钓鱼。REUTERS/Clodagh Kilcoyne

[重大数据或新闻]

--特朗普称亚洲之行成果丰硕，贸易问题取得重大进展

美国总统特朗普表示，亚洲之行成果丰硕，各国政府铺开“前所未见”的红毯，贸易问题取得重大进展。“我们在贸易领域取得了一些重大进展，远超大家的认知，”特朗普在与东南亚和东亚国家领导人峰会的间隙对记者表示。

特朗普先后访问了日本、韩国、中国、越南，最后一站是菲律宾首都马尼拉。他没有透露此行在贸易方面所取得的具体成就。

--伊朗和伊拉克发生强震，至少332人遇难

伊朗和伊拉克国有媒体报导，该地区周日发生7.3级地震，已造成至少332人死亡，救援者正在搜救被埋人员。

国家电视台报导称，伊朗至少有328人死亡，2,500人受伤。当地官员称，死亡人数还会上升，搜救人员已抵达伊朗的偏远地区。伊拉克有4人死亡。

--费城联储总裁哈克赞成美联储12月升息，仍警惕通胀形势

美国费城联储总裁哈克周一表示，尽管对低通胀仍保持谨慎，但他下个月预计将支持升息，因为美联储需要为未来可能出现的经济冲击作好准备。哈克称，他“有些倾向于”12月升息。不过与上个月相较，他对出台这一政策决定的确定程度略有下降。他指出，通胀问题“仍令人心生警惕”，不光在于通胀持续疲弱，还在于衡量通胀的方式。

--优步董事会达成协议，为软银投资铺平道路

优步纷争不断的董事会成员已经达成和解协议，从而使软银集团数十亿美元的投资交易得以进行，并且将解决优步前CEO卡拉尼克(Travis Kalanick)和一个重要股东之间的法律争端。

据两位知情人士称，优步早期投资者、拥有一个董事席位的风险投资公司Benchmark和卡拉尼克已经就软银的投资条款达成协议，这项投资价值至多可能达100亿美元。优步证实交易正在推进。

--高通正研拟计划回绝博通的1,030亿美元收购

四名知情消息人士周日表示，美国芯片(晶片)制造商高通正准备最快在本周回绝竞争对手博通的1,030亿美元收购，为这个史上最大规模之一的收购战争做准备。

消息人士称，高通董事会最快可能在周日会面，以研究这份未经协商的收购提案，并就其策略做出决定。消息人士补充称，董事会开会的准备工作显示，高通打算最快在周一以不充分为由回绝收购提案，不过也可能在本周多花上几天时间准备，再对高通做出完整的回应。

--日本10月国内企业物价指数同比升3.4%，德国10月趸售物价按年增3.0%

日本央行周一公布的数据显示，日本10月国内企业物价指数(CGPI) 较上年同期上涨3.4%。路透调查分析师给出的预估中值为按年上升3.1%。9月为按年上升3.1%。

德国联邦统计局公布，10月趸售(批发)物价较前月持平，较上年同期上涨3.0%，前月分别为上涨0.6%和3.4%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌1.3%至近两周低位，地产和券商等板块都下滑

日本股市日经指数周一跌至近两周低点，因包括地产商和券商在内的许多板块在近期一轮上涨后下跌，抵消了日清食品等发布强劲业绩公司的上涨。

日经指数收低1.3%，报22,380.99点，为10月31日以来最低收位，并且为连续第四个交易日下滑。东证股价指数跌0.9%至1,783.49点。成交额为2.7万亿日圆，为两周半低位。

--中国股市：沪综指六连升收创22个半月新高，银行钢铁等低估值股领涨

中国股市沪综指连续六日收升，创近22个半月新高。分析师指出，今日中小银行股率先上涨并带动整个银行股板块上行，钢铁等低估值股亦是走势强劲，盘中再度出现结构性行情，大盘温和上行。 沪综指收报3,447.84点，涨15.17点或0.44%，此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点；今日上海A股成交额为2,664亿元人民币，上日2,555亿元。

--香港股市：微幅收高，投资者观望美国税改保持谨慎

香港恒生指数微涨，亚洲股市整体气氛谨慎，投资者观望美国共和党是否能很快通过一项税改议案。恒生指数收盘升0.2%至29,182.18点。恒生国企指数.HSCE跌0.5%，报11,684.51点。

--汇市：美元在美债收益率支撑下全面上涨，英镑下跌

美元上扬，得到美国公债收益率上周劲涨的支撑。英国受到政治因素打击，是最大输家。英镑/美元跌0.7%至1.3087美元，脱离周五触及的八日高点1.3229，当时受到好于预期的英国工业数据提振。

--国际油市：油市交投谨慎，中东局势依然紧张而美国钻探活动增加

石油市场交投谨慎，因中东地区局势依然紧张，而此前美国活跃钻机数增加则表明当地生产商准备增产。0842GMT时，布兰特原油期货较上日收盘价微跌0.01美元至每桶63.51美元。美国原油则跌0.01美元至每桶56.73美元。

--全球金市：金价在窄幅区间内波动，但受美元走坚和美国升息预期打压

金价在窄幅区间内波动，但持于上一交易日低位附近；美元走坚以及有关美联储今年和2018年将多次升息的预期，打压金价。

0843GMT，现货金上涨近0.1%，报每盎司1,277.20美元。上周五金价下跌0.7%，遭遇10月26日以来的最大单日百分比跌幅，受美债收益率上扬的打压。美国期金上涨0.25%至1,277.4美元。

--金属期市：伦铜处于一个月低点上方，因需求稳定

伦敦金属交易所(LME)期铜从上周触及的一个月低点回升，因需求持稳，且美元在近期高点下方徘徊。0844GMT，LME期铜小幅上涨0.5%至每吨6,819.0美元，收复了上日失地。上周期铜跌至约一个月低位每吨6,761.50美元。上海期交所期铜持稳，报每吨53,500元人民币(8,057美元)。

LME期镍劲升1.86%，在上周五触及逾一周低点后反弹。(完)