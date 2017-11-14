《路透晚报》--11月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月13日，瑞士洛桑秋天雪后的莱芒湖。REUTERS/Denis Balibouse

[重大数据或新闻]

--美联储可能需要“极端”政策应对未来冲击--芝加哥联储总裁

美国芝加哥联储总裁埃文斯周二成为最近几天第二位提议采用新方法确定利率的美联储官员。这个新方法将让美联储在光降息还不够的时候对经济冲击做出回应。埃文斯在为欧洲央行(ECB)会议准备的讲稿中称，一个选项就是所谓的以物价水平为目标。

根据这个策略，央行应对阶段性的通胀过低时，可允许通胀在一段时间内维持过高水平。埃文斯2010年曾主张采用这个策略解决通胀下滑的问题，但最终美联储未采纳这个“极端”的想法，称在经济危机时期难度太大而不能采纳。

--德国第三季经济成长加速，因旺盛的出口和投资推动经济扩张

德国联邦统计局周二公布，德国第三季经济成长加速，因旺盛的出口和投资推动德国经济扩张。第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查分析师平均预计的成长0.6%，而且较第二季成长的0.6%有所上升。未经调整的第三季GDP较上年同期增长2.3%，与分析师平均预估相符。

--软银考虑投资优步，但尚未达成最终协议

日本软银集团称，公司正考虑投资优步(Uber Technologies)，但目前尚未达成任何最终协议。“如果软银方面对股价和最低持股等条件不是很满意，软银也可能不会进行投资，”该公司在一则声明中说。

--两伊边境地区强震已造成至少450人遇难

伊朗国家电视台报导称，周日发生的强震已造成至少450人死亡，数千人无家可归。这是逾十年来伊朗最为严重的地震灾害。伊朗英语电视台Press TV称，地震已造成逾450人死亡、7,000人受伤。当地官员表示，随着搜救队抵达偏远地区，遇难者人数可能还会攀升。

--美国对朝首席谈判代表抵达韩国，外界冀望半岛情势缓和

美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚抵达韩国，时值美国总统特朗普刚刚来访及朝方暂停导弹试射之际，外界更加憧憬朝鲜半岛紧张情势可望有所缓和。据美国国务院称，尹汝尚将与韩国及国际官员会晤；但他的访问中是否包括与朝鲜会谈尚不得而知。

--电动汽车日益普及，但全球石油需求料能够承受冲击--IEA

国际能源署(IEA)表示，虽然预计未来20年电动汽车将日益普及，但全球石油需求仅会温和下降，而石化和其他交通方面的石油消费仍会增长。

IEA在2018年全球能源展望报告中表示，该机构对长期油价的预估已较去年下调，部分原因在于再生能源和常规能源的成本均下降、全球应对气候变化和改善空气质量的努力、以及美国页岩油气生产的欣欣向荣。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡收平，科技类股上扬

日股日经指数周二收盘几无变动，盘中交投震荡。半导体设备制造类股吸引买兴，而瑞穗金融集团则因业绩不佳而下跌。日经指数基本收平，报22,380.01点，日内一直在平盘上下波动。

--中国股市：沪综指收跌结束六连升，经济数据逊预期引发技术性回调

中国股市沪综指收跌，结束此前六连涨。分析师指出，今日公布的工业、投资和消费等宏观数据均低于预期，再加上大盘近日连续上涨后，获利抛压已显现，股指今日出现技术性回调，尾市跌势有所加快。

沪综指收报3,429.55点，跌18.29点或0.53%，昨日则创下22个半月收盘新高；今日上海A股成交额为2,671亿元人民币，上日2,664亿元。

--香港股市：收跌，因10月中国经济增长低迷

香港股市收跌，此前数据显示，10月中国大陆经济增势进一步冷却，工业产出、固定资产投资和零售销售增速均逊于预期，因中国政府持续整顿债务风险并治理工厂污染。恒生指数下跌0.1%至29,152.12点。恒生国企指数跌0.7%至11,601.69点。

--汇市：欧元升至两周高位，受资本流入欧洲资产扶助

欧元升至逾两周高点，投资人恢复买进欧洲高风险资产，因益发预期在利率处于纪录低位情况下，欧洲经济增速将持续强劲。欧元兑美元伦敦盘初上涨0.3%，至1.1696美元，为10月26日欧洲央行会议以来最高。欧洲央行该次会议宣布将延长资产购买计划至少到明年9月。

--国际油市：油价下跌，因美国页岩油产出增加削弱OPEC减产的效果

油价下跌，因美国产出进一步增加的前景，削弱了石油输出国组织(OPEC)所主导、旨在紧缩市场的减产效果。0846GMT，布兰特原油期货报在每桶62.89美元，较上日收盘下跌0.27美元或0.43%。美国WTI原油期货报在每桶56.55美元，下跌0.21美元或0.4%。

--全球金市：现货金小跌，美债收益率走高削弱黄金吸引力

现货金微幅下跌，因美国税改前景不明，美国公债收益率上升，令金价受创。0847GMT，现货金下跌0.43%，报每盎司1,272.11美元。美国期金下跌0.52%至1,272.3美元。

--金属期市：上海期镍涨势回落，因中国10月经济数据不尽如人意

上海期镍合约涨势回落，日内稍早曾一度领涨。数据显示，未来几季中国经济增长料温和。沪镍基本收平，伦敦期市隔夜大涨激起的买兴，在数据显示中国10月经济增长失去动能后逐渐消散。

上海期交所主力期镍收涨0.1%，报每吨99,610元人民币(15,000.38美元)，开盘时曾上涨逾2%。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍回落1.04%至每吨12,360美元，隔夜曾涨3%。(完)