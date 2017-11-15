《路透晚报》--11月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月24日，法国比亚里茨，黄昏时分大西洋水面涌起的波浪。REUTERS/Regis Duvignau

[重大数据或新闻]

--日本第三季GDP创逾10年来最长连增期，稳健前景可期

日本第三季经济摆脱消费者支出下滑的影响，录得逾10年来最长连续增长期，显示基本面强劲。在强劲出口带动下，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%，略高于预估中值的增长1.3%。4-6月当季GDP环比年率修正为增长2.6%。

--芝加哥联储总裁：美联储应暗示容忍通胀走高，以应对通胀预期下滑

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他担心美国通胀预期下滑，并号召美联储通过暗示未来通胀可能上升的办法来加以应对。

他说，为了防止低通胀预期变得根深蒂固，“我们公开发表讲话时需要承认，未来数年通胀率在2.5%水平的可能性比我们以往所传达的要高得多。”

--澳洲第三季薪资升幅低于预期，澳元应声下挫

澳洲第三季薪资增幅低于预期，强制性上调最低薪资也未能提升整体经济的薪资水平，这可能进一步打压消费者支出和通胀。澳元兑美元应声下跌，一度改写四个月低点，而且澳洲债券收益率下降，因投资者将升息可能性推迟至2019年。

澳洲统计局的数据显示，第三季薪资价格指数较第二季增长0.5%，不及市场预期的增长0.7%。年度薪资增速从此前的纪录低位1.9%提至2.0%，但还是不及增长2.2%的预期，而且仅仅略高于1.8%的通胀率。

--金正恩暂停寻衅，改走亲民路线

朝鲜(北韩)今夏轰轰烈烈地试射飞弹，并进行地动山摇的核试验之后，朝鲜国家电视台正在为金正恩塑造一副暂别武器、深入民间的领导人形象。国际社会收紧对朝鲜制裁之际，苦心打造新形象似乎是要通过兑现同时发展经济和推进核计划的承诺来提升国内支持度，并安抚民心。

--伯克希尔哈撒韦减持IBM，增持苹果

巴菲特的伯克希尔哈撒韦再次大幅减持IBM，进一步退出这项巴菲特承认不是最佳的投资。有关伯克希尔哈撒韦美股持仓的监管文件显示，伯克希尔哈撒韦第三季度将IBM持仓减少32%，从5,410万股价值83.2亿美元降至约3,700万股价值53.7亿美元。

伯克希尔哈撒韦第三季度还将苹果持仓增加3%，至1.341亿股，价值207亿美元；并且行使了认股权证增持7亿股美国银行，成为该行最大股东。

--空中客车斩获创纪录430架飞机大单

航空公司先锋人物Bill Franke向空中客车(空中巴士/Airbus)订购430架A320家族喷射客机，对超低成本航空业进行加倍投资。依牌价计算，这笔订单总值高达495亿美元，是史上数量最大的订单之一，同时也是空客史上最大单笔订单。

[市场摘要]

--日本股市：全面下跌收挫1.6%至两周低点，投资人获利了结

日本股市日经指数周三下跌至两周低点，所有类股全面收低，在两个月涨势共计上涨约20%之后，投资人了结获利。日经指数收低1.6%至22,028.32点，创10月31日以来最低收位。

--中国股市：沪综指连二日收跌，资金面趋紧保险和资源股领跌

中国股市沪综指继续收跌。分析师指出，由于资金面趋紧，前期较活跃的中小市值股和概念股面临较重抛压，成为今日“重灾区”，权重较大的保险和钢铁煤炭等周期股亦出现调整，使得大盘走势偏弱，午后沪综指一度跌破3,400点整数关口。 沪综指收报3,402.52点，跌27.03点或0.79%，日低为3,396.381点；今日上海A股成交额为2,395亿元人民币，上日2,671亿元。

--香港股市：收低1%，资源和工业类股疲势累及大盘

香港股市追随亚洲其他市场收低，中国经济数据疲软引发经济增长忧虑，资源和工业类股疲势累及大盘。恒生指数收低1.0%报28,851.69点，恒生国企指数跌1.6%至11,412.75点。

--汇市：欧元急窜升破1.18美元，受资金加速流入欧洲股市提振

欧元兑美元涨至1.18美元上方，为三周来首见，因投资者重新买入欧股，而美元则因美债收益率下滑连续第二天呈现守势。欧元周二突破关键的技术水位1.1734美元，周三进一步上涨0.2%至1.1824美元。澳元在亚洲时段波动较大，兑美下跌0.6%至0.7587美元，创7月以来的最低水准。

--国际油市：油价下挫逾1%，IEA报告令需求前景笼罩疑云

油价下跌，原油价格周三下滑逾1%，延续上日跌势，此前国际能源署(IEA)发布报告，让过去数月油市收紧的说法笼罩疑云。0852GMT，布兰特原油期货报在每桶61.67美元，较上日收盘下跌0.54美元或0.87%。美国WTI原油期货报在每桶55.195美元，下跌0.51美元或0.92%。

--全球金市：现货金持稳，投资人观望美国CPI数据

现货金持稳，投资人等待今日稍晚美国的消费者通胀数据出炉，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策紧缩的可能线索。0853GMT，现货金转为小涨0.3%，报每盎司1,284.2美元。美国期金上涨0.12%至1,284.4美元。

--金属期市：上海金属期货大跌，因中国工业生产降温

上海期镍和期锌追随钢价下跌，延续上一日的跌势，由于中国公布的数据显示工业生产增长和房地产销售降温，交易员削减对这些行业的曝险。

上海期交所期镍触及6%的跌停板，从11月6日触及的一年高点回落。上海期交所期锌跌3%。其他金属也承压。上海期交所期铜跌2.2%，期铅下跌2.4%。

伦敦市场金属期货也下跌。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍下跌1.5%，报每吨11,605美元，上日跌幅超过5%。LME期铜跌0.46%至每吨6,728美元。(完)