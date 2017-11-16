《路透晚报》--11月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月10日，纽约中央公园一角。REUTERS/Shannon Stapleton

[重大数据或新闻]

--两名共和党参议员对参院共和党的全面税改方案提出批评

美国参议院共和党人提出的税改方案周三遭到两名共和党参议员的抨击，可能预示这项全面税改方案可能会遇到麻烦。该方案拟废除对奥巴马医改中的个人强制条款(personal mandate)，而且永久减税举措只针对美国大企业。

来自威斯康星州的共和党参议员Ron Johnson表示，他不会为正在参议院财务委员会进行辩论的该提案投下赞成票，并对华尔街日报称，提案对大企业比对其他企业更有利，这是不公平的。

参议员Susan Collins也警告称，如果平价医疗法案(ACA)的强制条款被废除，一些中等收入纳税人享有的减税就可能因为医疗保费的上涨而化为乌有。她是今年稍早反对废除奥巴马医保法案的三名共和党议员之一。

--英国首相特雷莎·梅准备将退欧分手费增加200亿英镑--太阳报

英国太阳报周四报导，首相特雷莎·梅准备将给欧盟的分手费最多再增加200亿英镑(260亿美元)。除非谈判取得进展，否则英国将不能在12月的最后期限之前把谈判推进到磋商双方未来贸易关系的下一阶段，而这对于企业做投资决定来说至关重要。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔，呼吁英国表明打算在多大程度上“遵守义务”以打破僵局。

--大众集团将投资118亿美元研发生产中国电动车

大众汽车集团表示，计划2025年前斥资100亿欧元(118亿美元)，投入全电动车及插电式混合动力车。大众集团目前正设法赶上符合即将上路的中国新能源车政策规定。

大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)向路透表示，大众计划未来2-3年推出15款新能源车，2025年后再推出25款。

--澳洲10月失业率触及逾四年低点，但薪资增长仍落后

澳洲10月就业人口连续第13个月增加，创1990年代初期以来最长连续增长趋势，失业率则降至2013年初以来最低。

澳洲统计局数据显示，10月经季节调整后就业人口增加3,700人，低于预估的17,500人。9月就业人口增幅上修至26,600人。失业率下降0.1个百分点至5.4%，低于预估，并创下2013年2月以来的最低水准。

--津巴布韦军方夺取政权，总统穆加贝被软禁但“安全”

津巴布韦军方夺取了政权，称总统穆加贝(Robert Mugabe)及其家人很安全，军方行动针对总统身边的“犯罪分子”。

军方控制了国家电视台，一名将军在电视台宣布接管政权。装甲车辆封锁了通往哈拉雷市中心主要政府办公室、国会和法庭的道路，出租车载着通勤者前往附近的工作场所。哈拉雷的气氛依然平静。

--美国司法部接触18州检察长，寻求联手阻止AT&T收购时代华纳

一位知情人士称，美国司法部与18个州的检察长进行了接触，试图赢得他们支持阻止AT&T以854亿美元收购时代华纳的反垄断诉讼。

据这位匿名人士称，美国司法部进行反垄断审查已有一年多，迄今为止未能说服任何一州加入到可能的诉讼中来。另一位消息人士称，至少有一州仍在考虑与司法部联手一事。

消息人士说，司法部接洽了多位稍早参与审查的州检查长。州检察长一直在评估该交易是否会破坏竞争，作为审查的一部分，他们还在今年夏季访谈了业内管理人士。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数终结六连跌收高1.47%，软银和资生堂上升

日本股市日经指数周四收涨，连续六日下跌后投资者返场逢低买入，软银股价上涨，此前有报导称该公司计划向沙特投资高达250亿美元。日经指数收高1.47%至22,351.12点。该指数今日开盘后一度追随美股隔夜跌势，下滑至16日低位21,972.34点，随后反弹。

--中国股市：沪综指连三日收跌，外盘震荡致投资者心态不稳

中国股市沪综指连三日收跌。分析师指出，隔夜美股调整，今天早盘A股随外盘走弱，随后大盘虽现短暂反弹，但投资者追高意愿不足，股指全日窄幅震荡，周期板块领跌。料后市大盘仍以波动为主，但振幅或会加大。 沪综指收报3,399.25点，跌3.27点或0.10%，今日上海A股成交额为2,207亿元人民币，上日2,395亿元。

--香港股市：收高，腾讯因获利强劲股价创纪录最高收位

港股收高，权重股腾讯公布强劲第三季财报后攀升至纪录最高收位，助益大盘。恒生指数涨0.6%，报29,018.76点，恒生国企指数涨1.1%，报11,533.96点。

--汇市：美元处于守势，受税改计划疑虑、美股及垃圾债下跌拖累

美元处于守势，因围绕美国税改计划前景的疑虑、美国股市下跌以及高收益率债券价格下跌均打击人气，抵消美国基础通胀上升的影响。0855GMT，美元指数报93.820，周三最低跌至93.402，创近四周以来最低水准，从9月初开始的涨势中大幅回调。

--国际油市：油价微涨，OPEC延长减产协议的预期压过美国供应上升的影响

油市微幅上涨，外界预期石油输出国组织(OPEC)将在本月底的会议上延长减产协议，此事压过了美国原油产量和库存双双升高的影响。0850GMT，布兰特原油期货报在每桶62.00美元，较上日收盘上涨0.13美元或0.21%。美国WTI原油期货报在每桶55.40美元，上涨0.07美元或0.13%。

--全球金市：金价小跌，因美国经济数据巩固美联储升息前景

黄金价格下滑，因美国经济数据良好，巩固了美联储在12月和明年继续加息的前景。0851GMT，现货金小跌0.1%，报每盎司1,277.13美元。美国期金下跌0.06%至1,276.9美元。

--金属期市：伦敦期铜和期镍滑向数周低位，中国经济数据疲弱引发不安

伦敦期镍和期铜微幅向上日触及的数周低位回落，数据显示10月中国经济降温之后市场紧张不安。

0851GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍下跌0.6%，报每吨11,620美元。LME期铜跌0.22%至每吨6,758美元。

上海期铜下跌0.5%至每吨52,900元人民币(美元)。沪镍和沪铅均跌逾1.5%；沪锌跌0.7%。(完)