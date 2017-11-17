《路透晚报》--11月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月17日，中国广州，国际车展现场丰田汽车展台的参观者。REUTERS/Bobby Yip

[重大数据或新闻]

--德国组建联合政府的谈判错过最后期限，三党仍存分歧

德国总理梅克尔组建三方执政联盟的努力可能要延续至周末，因相关政党错过了梅克尔设定的周四最后期限，在移民和财政等关键问题上未能达成一致。

梅克尔所在的保守党派、亲商业的自由民主党(FDP)和奉行环保主义的绿党在当地早上4点左右告诉记者，他们将休息几个小时，在周五中午前后重新开始谈判。

--穆迪上调印度主权债信评等至Baa2，评级展望为稳定

穆迪周五上调印度主权债信评等，称经济和体制改革持续取得进展，将提升印度经济的高增长潜力。穆迪表示，把印度评等从Baa3上调至Baa2，并将评等展望从正面调整至稳定，因印度信贷情况面临的风险大致平衡。

上调评级后，印度公债价格和卢比均上涨。指标10年期公债收益率跌11个基点，印度卢比从上日收盘价65.3250涨至64.76，印度股市NSE股指也涨1%。

--康卡斯特和威讯对二十一世纪福克斯资产表达收购兴趣--消息

两位知情人士周四告诉路透，康卡斯特(Comcast)和威瑞森通讯(Verizon Communications)均已表达收购二十一世纪福克斯资产的兴趣。

此前一位消息人士称，美国司法部准备透过诉讼阻止美国最大的付费电视供应商AT&T 以854亿美元收购时代华纳，这让人对美国政府是否将允许大媒体交易案打上问号。即便如此，上述康卡斯特和威讯有兴趣的消息仍传了出来。

--特朗普在访日期间与安倍晋三讨论过自贸协定--美国驻日大使

美国驻日本大使William Hagerty称，美国总统特朗普在访问日本期间，曾与日本首相安倍晋三讨论过达成自由贸易协定的可能性，而日本官员之前则称，二者从未就此进行过讨论。

日本内阁官房副长官西村康稔在11月6日告诉记者，特朗普在与安倍晋三会面讨论两国关系时并未提及自贸协定。但Hagerty周五在东京举行的记者会上说，“他们讨论了包括自贸协定在内的各种贸易选项。”

--美国参院委员会要求特朗普女婿交出更多“通俄门调查”文件

美国参议院司法委员会高层人士表示，特朗普女婿兼高级顾问库什纳(Jared Kushner)所收到的俄罗斯方面企图建立秘密联系及晚宴邀约，库什纳的律师洛厄尔(Abbe Lowell)并未将相关文件提交给司法委员会。

在给洛厄尔的信中，参院司法委员会的共和党籍主席格拉斯利(Chuck Grassley)及民主党领导范斯坦(Dianne Feinstein)，列出洛厄尔未提交的资料，其中包括上述文件及电子邮件。

--美联储12月升息“非常合理”--旧金山联储总裁

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，美国经济增长强劲程度足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来几年逐步升息至2.5%左右。“我的观点是，非常合理的政策路径是今年再升息一次，明年升息三次，”威廉姆斯在亚洲经济政策会议间歇称。

--卫星图像显示朝鲜有“大计划”，积极建造弹道导弹潜艇--机构

美国一家研究机构报告称，本月拍摄的朝鲜海军造船厂卫星图片显示，朝鲜正在积极进行一项大计划，要建造该国第一艘弹道导弹作战潜艇。

报告称，11月5日拍摄的图片上有两个巨大的圆形物体，可能是潜艇承压壳的部分壳体。并称它们似乎比朝鲜罗密欧级(ROMEO-class)攻击潜艇更大。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至一周高点，但九周连涨态势中断

日股日经指数周五升至逾一周高点，多数板块都上涨，Sumco和东京电子等芯片类股的表现强于大盘。日经指数收高0.2%至22,396.80点，这是11月10日以来最高收位。但该指数本周累计下跌1.3%，结束了九周连涨的势头。

--中国股市：沪综指连四日收低周跌幅逾三个月最大，茅台等白酒股领跌

中国股市沪综指连四日收低，本周并创逾三个月最大单周跌幅。分析师指出，贵州茅台主动刊登风险提示，令该第一高价股的获利抛压浮现，带动整个白酒板块下挫，中小市值股走势亦偏弱；所幸保险银行等金融类股护盘，才令大盘调整之势相对温和。

沪综指收报3,382.91点，跌16.34点或0.48%；该指数本周累计跌1.45%。今日上海A股成交额为3,134亿元人民币，较上日2,207亿元增逾四成，为9月12日以来最大单日成交。

--香港股市：追随亚股上涨，美股业绩强劲和美国税改推进都提振了人气

香港股市随亚洲股市走高，美股业绩强劲以及美国税改往前迈进一步均令市场人气受到提振。恒生指数收高0.6%至29,199.04点；恒生国企指数涨0.7%至11,608.73点。

--汇市：美元走软，报导称调查人员要求特朗普竞选团队交出文件

美元下滑，此前华尔街日报报导称，俄罗斯是否干涉2016年美国总统大选的相关调查人员已传唤总统特朗普的竞选团队，要求其交出相关文件。0907GMT，美元指数下跌0.24%至93.705。美元兑日圆跌0.45%至112.54。欧元兑美元涨0.22%至1.1795。

--债市：德债收益率料录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅

德国公债收益率料将录得欧洲央行(ECB)10月会议以来的最大周线跌幅。继上周尾端遭遇沉重卖压后，投资者在本周重启对欧元区公债的买盘。因风险资产的抛卖和油价的下跌打压投资者对通胀的预期，令避险德债受到追捧。

德国10年期公债收益率早盘持稳于0.38%左右，与其他欧元区公债走势一致。但该收益率本周下跌了近4个基点，是自10月26日以来最大单周跌幅。

--国际油市：油价料将录得六周内首次周线下跌，受供应过剩忧虑打压

国际指标油价近期下跌后微幅上涨，但料将录得六周来首次周线下跌，受累于美国供应飙升、以及有关俄罗斯是否支持持续减产的质疑。0841GMT，布兰特原油期货报在每桶61.39美元，较上日收盘微涨0.03美元或0.05%。美国WTI原油期货报在每桶55.41美元，上涨0.27美元或0.49%。

--全球金市：金价走高，因美元受美国检方行动打击走软

金价走高，因美元走软，此前有报导称“通俄门”调查人员要求美国总统特朗普的竞选团队提交相关文件。0842GMT，现货金上涨0.26%，报每盎司1,281.7美元。美国期金上涨0.28%至1,281.9美元。

--金属期市：沪镍下跌，因担忧中国冬季钢铁需求低迷将拖累镍

上海期镍下跌，因中国钢铁市场进入冬季的低消费模式，引发对其增长的担忧。沪镍主力合约下跌1.73%，收报每吨92,750元人民币。该合约上日下跌2.6%。沪镍本周累计下跌7%。

0843GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍上涨0.75%，报每吨11,435美元。LME期铜涨0.41%至每吨6,764.5美元。

中国金属期货收盘涨跌不一。上海期交所期铜升0.06%，期锌上扬0.28%，期铝跌0.81%。(完)