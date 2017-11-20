《路透晚报》--11月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月7日，奥地利西部村庄Tulfes，初冬第一场雪后的小教堂。REUTERS/Dominic Ebenbichler

[重大数据或新闻]

--日本10月出口稳定增长，显示第四季经济将持续复苏

日本10月出口稳定增长，显示全球对日本汽车和电子产品需求旺盛可能带动经济复苏持续至当前季度。日本财务省周一公布的数据显示，日本10月出口较上年同期增加14.0%，得益于对澳洲出口汽车以及对中国出口液晶器件生产设备和塑料原料。

日本10月对美国贸易顺差同比增长11.3%，达到6,447亿日圆(57.5亿美元)，此为连续第四个月呈现同比增长。鉴于改善贸易失衡是特朗普“美国优先”政策下双边贸易谈判的重点，数据可能引发关切。日本10月对中国出口较上年同期上升26.0%，达到纪录上最高的1.35万亿日圆。

--韩国称朝鲜今年可能研发出打到美国本土的洲际飞弹

韩国情报机构称，朝鲜今年可能研发出能打到美国本土的洲际弹道导弹，目前该机构正在密切关注事态发展。韩国情报机构对议员称，眼下没有侦测到朝鲜即将进行核试验的迹象，不过朝鲜丰溪里核试验场似乎随时为下次试爆作好了准备。韩国议员在一次闭门会议后称，在面临国际制裁之际，朝鲜也在加紧控制外部信息。

--澳洲经济料将以“温和”步伐增长，因薪资不振压抑消费--IMF

国际货币基金组织(IMF)周一表示，澳洲经济料将以“温和”步伐增长，因薪资成长不振压抑消费，这使得有必要维持刺激性货币及财政政策。IMF表示，澳洲的利率水平“适度宽松”。

澳洲央行将指标利率维持在纪录低点1.50%已经超过一年，如今核心通胀率低于央行目标区间2-3%已经有整整两年时间。IMF认为，澳洲规模1.7万亿澳元(1.3万亿美元)的经济体量仍可望以“高于趋势水准”的速度增长，主要拜政府基础建设支出之赐。

--英国将在欧盟12月峰会前送交“分手费”提案

英国财政大臣哈蒙德表示，在欧盟下个月召开峰会以前，英国将送交如何解决分手费问题的提案，预计协商将面临一场硬战。欧盟周五对英国首相特雷莎·梅表示，需要完成更多的工作，方能重启英国退欧谈判；欧盟重申12月初为特雷莎梅在财政结算具体说明英国对分手费开价的最后期限。

--澳洲央行官员称，中国买家在澳洲购房热情降温

澳洲央行金融稳定部门主管Jonathan Kearns表示，中国买家对澳洲住宅地产的需求有所减弱，因为北京当局收紧资本管控，而且澳洲当地银行收紧了抵押贷款限制。

Kearns在澳洲-中国房地产会议发表讲话称，“许多外国买家来自中国，大约占到四分之三。”他并称，“外国买家购买新房产的势头在过去一年有所降温，据称是因为中国实施更严厉的资本管控，且外国买家获得融资的条件更严苛。”

--芯片厂商Marvell同意以约60亿美元收购对手Cavium--消息

知情人士表示，芯片厂商Marvell Technology已同意以约60亿美元收购规模较小的对手Cavium Inc，因其寻求在网路设备领域拓展版图。该交易将让Marvell的产品更加多元化，不再只是传统的储存设备事业。

[市场摘要]

--日本股市：收跌，芯片和金融类股承压

日股日经指数下跌，受美股下跌和日圆走强影响，半导体设备制造商和金融股表现弱于大盘。日经指数收跌0.6%至22,261.76点。东证股价指数跌0.2%至1,759.65点。成交量14.55亿股，为一个月来最低；成交额也降至一个月低位2.35万亿日圆。

--中国股市：沪综指收升结束四连跌，受资管新规等利空打压投资者趋谨慎

中国股市沪综指先抑后扬尾盘收升，结束连四日下跌。分析师指出，上周末管理层连发资管新规等重磅政策，今天早盘市场受利空情绪继续宣泄的影响跳空低开，跌幅一度超过1%，不过午后股指止跌企稳并逐渐回升，尾盘翻红收涨，但投资者情绪仍然谨慎。

沪综指收报3,392.40点，涨9.49点或0.28%；上海A股成交额为2,280亿元人民币，较上日3,134亿元减近三成。沪深300指数收报4,143.83点，涨0.56%。

--香港股市：恒指微幅收高，尽管美股下跌带来压力

香港股市恒生指数微幅收高，尽管美国税改不确定性导致美股周五收低带来压力。恒生指数涨0.2%，收报29,260.31点，恒生国企指数跌0.6%，收报11,538.28点。追踪能源股的分项指数下跌0.4%，IT类股指数则上涨3.5%。

--汇市：英镑兑美元升至两周半高位，受英退谈判相关希望提振

英镑兑美元上涨0.5%至两周半高位，周末有关英退谈判进展的报导，被市场解读为温和利好英镑。英镑兑美元欧洲盘初升至高点1.3272美元，为11月2日以来最高。英镑兑欧元触及一周高点0.8875英镑。

--债市：指标德债收益率跌至一周半低点，政治危机提振避险需求

德国10年期公债收益率跌至约一周半低点，此前德国筹建联合政府的谈判遇挫，引发举行新一轮选举的风险。欧洲最大经济体面临政治危机，提振避险政府公债需求，在此同时欧元兑其他主要货币大跌，德国指标股价指数开低。德国10年期公债收益率下跌约1.5个基点至0.35%左右，为11月9日以来最低。

--国际油市：市场走势迟滞，11月30日OPEC会议前交易员不愿大举建仓

油市走势迟滞，交易员在月底的石油输出国组织(OPEC)会议前，不愿大举建新仓。OPEC料将在会议上决定是否继续实施旨在推高油价的减产行动。0851GMT，指标布兰特原油期货跌0.07美元或0.11%，报每桶62.65美元。美国原油期货上涨0.19美元，报每桶56.74美元。交易商表示，由于市场的不确定性，他们避免大举建立新的仓位。

--全球金市：金价因美元走坚而略下滑，仍未远离一个月高点

金价下滑，美元上涨令其承压，但仍守在上日所及一个月高位附近，因围绕美国税改进程充斥着不确定性。0852GMT，现货金下滑0.26%报每盎司1,290.92美元，不过仍未远离周五所及高点1,297美元，此为10月16日来最高。美国12月期金跌0.41%报每盎司1,291.20美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，受中国房价总体稳定消息支撑

在美元微升之际，伦敦期铜持稳，此前一份报告显示中国10月楼市维持稳定，为铜价提供支撑。0820GMT，伦敦期铜报每吨6,771.50美元，下滑0.08%，部分回吐上个交易日录得的0.6%涨幅。期铜在6,713-6,715美元附近寻获支撑，该水准在上周触及的一个月低点左右。上海期铜收平，报每吨52,950元人民币。伦敦期镍涨0.3%，报每吨11,610美元。(完)