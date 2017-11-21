《路透晚报》--11月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2014年9月，俄罗斯克拉斯诺雅茨克西南Solgon村黄昏时分的麦田。REUTERS/Ilya Naymushin

[重大数据或新闻]

--日本政府料在1月份展望报告中下调CPI及GDP预估--消息人士

政府消息人士告诉路透，日本政府倾向于在下一次于1月份的展望报告中调降中长期国内生产总值(GDP)及通胀预估，以反映更为实际的经济成长情况。政府目前预计名义经济增长率会在2020财年最高触及3.9%，从2021财年开始，消费者通胀年率将能稳定在2.0%左右。

但消息人士称，越来越多的官员认为很难达到那些水准，而通胀预测可能下调至1.5%。日本央行的目标是通胀率在2019财年前后达到2%左右；9月日本核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%。

多位政府消息人士向路透表示，日本政府2018/2019财年的30年期及40年期公债新发行量料将低于本财年。这将是日本政府首次同时缩减30年期及40年期公债发行量。

--加墨两国将在NAFTA谈判中拒绝美国的汽车产值含量要求

了解情况的人士表示，加拿大和墨西哥计划反对美国关于北美自由贸易协定(NAFTA)实施更严格汽车产值含量标准的要求，凸显出该贸易协定的最重要问题进展缓慢。加拿大和墨西哥谈判方周二或将拒绝美国的汽车相关要求。周二是NAFTA最新一轮谈判的最后一天。

特朗普政府希望北美产汽车中有一半产值来自美国，并将北美自由贸易区的产值含量要求从目前的62.5%大幅提高至85%。了解谈判的消息人士称，加拿大和墨西哥对美国提议的不满可能令谈判陷入僵局。

--澳洲央行维持利率在纪录低位之际，薪资增长存在不确定性

澳洲央行11月会议的会议记录警告道，在维持利率在纪录低位逾一年之际，薪资增长速度以及通胀可能回升的速度存在“相当大的不确定性”。

央行对经济的展望偏向谨慎乐观，指称全国就业强劲增长正扶助家庭收入。会议纪录显示，澳洲央行预期未来几年国内经济成长率将在3%左右，因为矿业走下坡所带来的拖累减弱，且出口蓄积动能。委员们指出，澳元若持续升值可能损及上述预测。

--英相特雷莎梅与内阁官员开会，讨论退欧分手费事宜

英国首相特雷莎梅周一与内阁高层官员开会，讨论如何回应欧盟的要求，外界预计她对欧盟分手费的开价，将超过她9月在佛罗伦萨发表演说时所做的承诺。

高盛集团首席执行官布兰克梵对法国费加罗报称，该行在英国退欧后会有法兰克福和巴黎两个中心，将由员工来决定他们想从伦敦迁往何地。

欧盟在布鲁塞尔召开部长级特别会议经过投票后，最终通过抽签决定阿姆斯特丹和巴黎赢得欧盟两大机构入驻。欧洲药品管理局(EMA)将迁至阿姆斯特丹,欧洲银行业管理局(EBA)将搬到巴黎。

--津巴布韦总统在军方接管权力后坚不辞职，将面临弹劾

在军方接管权力后，津巴布韦总统穆加贝开始面临弹劾程序，可能在一周内下台。周一中午穆加贝辞职的最后期限已过，执政的非洲民族联盟-爱国阵线(ZANU-PF)计划向议会提交弹劾动议，结束这位93岁领导人将近40年的执政。若弹劾通过，这位非洲政坛的“元老级人物”将以极不体面的方式结束政治生涯。

军方高层表示，计划展开穆加贝与姆南加古瓦的谈判，后者预计很快回国。军方将领Constantino Chiwenga还透露，军方的干预行动进展顺利。

--独家：希腊今明两年预算盈余将超过目标--政府官员

希腊一位政府高官称，该国预计在2018年将连续第三年超过预算盈余目标。这样的结果将有助于减轻民众的撙节负担。该官员对路透称，希腊有关当局在周二提交议会的最终预算草案中将提出今年基本预算盈余预估与国内生产总值(GDP)之比为2.4-2.5%，明年超过3.7%。这标志今明两年的盈余规模被向上修订。财政盈余情况不错，将允许该国政府把资金向受创最严重的弱势群体重新分配。

--若坏帐不降，就无法设立欧元区存款保险机制--德拉吉

欧洲央行总裁德拉吉表示，如果银行坏帐规模没有下降，就无法设立一个共有的欧洲存款保险机制。德拉吉此次讲话罕见地在关键议题上与德国同调，这也是他首次反击意大利对欧央行强制银行业增加坏帐拨备的批评。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受大盘股带动上涨，汽车制造和银行类股表现强劲

日本股市日经指数上涨，此前汽车制造商和工厂自动化设备制造商等大盘股走坚，同时朝鲜紧张局势支撑国防相关类股。日经指数收盘涨0.7%至22,416.48点；东证股价指数涨0.7%至1,771.13点。汽车制造类股上涨，工厂自动化个股也获得买盘青睐，银行股亦表现强劲。

--中国股市：沪综指连二日收升重返3,400点，金融地产等权重板块领涨

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，今日早盘股指延续昨日反弹行情，不过指数在10日均线(3,413点)附近遭遇一定抛压，大盘维持高位震荡至收盘，金融、家电、房地产板块领涨。短期看，部分扰动因素仍存，令市场震荡频繁，但总体反弹格局未变。沪综指收报3,410.50点，涨18.10点或0.53%。沪深300指数.CSI300收报4,217.70点，涨1.78%。

--香港股市：恒指收涨1.91%创七周最大单日涨幅，腾讯控股跳涨2.4%

香港股市恒生指数和恒生国企指数双双录得七周来最大单日涨幅，腾讯控股跳涨2.4%创下纪录新高，提振了市场人气。恒指收涨557.76点或1.91%，至29,818.07点。恒生国企指数涨2.91%至11,874.37点。能源股分项指数上涨0.7%，IT板块上涨2.07%，金融板块上涨2.99%。地产板块上涨0.22%。

--汇市：欧元持稳，上日录得近一个月最大单日跌幅

上日录得近一个月最大单日跌幅的欧元周二持稳，投资人暂时未理会德国政治僵局可能产生影响的担忧。欧元区核心国家公债收益率之差缩窄，欧洲股市股指也在最近的波动区间内交投，市场聚焦欧元区陆续公布的乐观数据。

欧元/美元涨0.1%至1.1749美元，周一跌0.5%，这是10月26日以来的最大单日跌幅。

--债市：法国和德国公债利差缩至八年来最窄水准17个基点

法国和德国借贷成本之差缩至自2010-2012年欧元区债务危机前到现在的最窄水平。10年期法国和德国公债的利差周二早盘缩窄至17个基点，为2009年8月以来未见。交易员近期曾表示，对于法国公债的国际买兴、以及有关欧元区未来的乐观看法是推动公债利差收窄的原因。

--国际油市：OPEC料延长减产协议提振油价上涨，然美国产量增加抑制涨势

油价上涨，因市场预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将会延长，支撑了油价。不过美国产量上升抑制了涨势。交易商称，市场整体受到OPEC牵头的持续减产安排的支撑。0853GMT，布兰特原油期货上涨0.47%，报每桶62.51美元。美国原油期货涨0.27%，报每桶56.57美元。

--全球金市：金价小幅走高，市场关注美联储会议记录

金价小幅上涨；美国联邦储备理事会明日将公布联储最新会议记录，或将为其可能的升息步伐提供线索。交易员也在留意美国将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单后，黄金的避险买需。0840 GMT，现货金涨0.29%，报每盎司1,280.42美元。周一现货金下跌约1.4%，录得自9月11日以来的最大单日百分比跌幅。美国12月期金涨0.38%，报每盎司1,280.10美元。

--金属期市：中国期铝大跌，因有迹象显示全球铝产量稳健增长

中国期铝大跌，挫至逾三个月低位，受显示全球铝产量稳健增长的迹象拖累。上海期交所主力期铝合约跌2.45%，收报每吨14,910元人民币(2,247.14美元)，为8月初以来最低水准。上海期镍收涨0.83%。0841 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌0.55%至每吨2,074.50美元，延续上日跌势。LME三个月期镍跌0.3%，报每吨11,625美元。(完)