《路透晚报》--11月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2011年1月，置于美元纸币上的一枚硬币。REUTERS/Kacper Pempel

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦：FED正接近目标，应继续逐步升息以防范风险

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。叶伦称，美联储希望避免过去经济曾出现的“大起大落”情况。她还表示，其认为通胀预期并未下滑“太多”。通胀预期已有五年时间低于2%的目标。

叶伦表示，暂时性因素或能解释美国低通胀情况，明年物价应该会反弹。不过，她称她和联储同事们不尽然确定低通胀是暂时的，这样的趋势最终可能会更为长久。她表示，美联储“并不确定”通胀“意外”疲弱最终将是短暂的，还称对低通胀难题背后的原因持“开放心态”。

--英国政府即将公布预算案，经济增长龟速恐令财政大臣趋于谨慎

英国财政大臣哈蒙德将于周三公布预算案，在经济增长前景可能严重转差之际，政府能为不满的选民提供多少协助受到关注。哈蒙德将于1230 GMT过后向议会提交预算案。

哈蒙德已明确表示，他目前不会打开支出水龙头；他拒绝了一位同僚有关进行大规模公共住房投资的呼吁。预算计划的另一个焦点可能会放在推动英国偏低的生产率加速增长的方式上。

--优步向黑客支付10万美元封口费，掩盖5,700万个账户数据泄露

优步表示，公司去年向黑客支付了10万美元封口费，要他们为一起大规模数据泄露事件保密，在这起事件中，约有5,700万个优步账户的数据泄露。优步执行长Dara Khosrowshah称，公司在发现这起隐瞒事件后开除了两名引导公司做出如此回应的员工。Khosrowshah称，他最近才得知这件发生在2016年10月的事情。

--NAFTA第五轮谈判落幕，美墨加三方仍存在“重大分歧”

美国、墨西哥与加拿大就更新北美自由贸易协定(NAFTA)的第五轮谈判落幕，仍有诸多重大分歧有待解决，令人怀疑三方能否按照计划在2018年3月达成协议。

对于美方在上月第四轮谈判提出的一系列存在争议的要求，加拿大与墨西哥表示反对，三方在墨西哥城的磋商几无进展。越来越多持悲观看法的观察人士担心，谈判的动力正在耗尽。周二发布的最终声明称，谈判代表们在第五轮谈判中取得一些进展，并会设法尽快达成协议。

--津巴布韦总统穆加贝宣布辞职，结束40年来统治

穆加贝辞去津巴布韦总统职务。一周前军队和他的前政治盟友采取行动，要求结束他长达40年的统治。穆加贝曾被誉为津巴布韦的独立英雄，现在却变为令人生畏的暴君。

执政党非洲民族联盟-爱国阵线(ZANU-PF)的法律秘书Patrick Chinamasa告诉路透，前副总统姆南加古瓦将于周三或周四宣誓就任该国总统。ZANU-PF党鞭Lovemore Matuke对路透表示，姆南加古瓦将在48小时内宣誓就职，在穆加贝余下的任期内担任总统，直至下次选举最晚于2018年9月举行。

--中国国航无限期暂停北京至平壤航线

中国国航因需求情况不理想，无限期地暂停了北京至平壤航线。朝鲜因其核武器及导弹项目，面临美国日益增多的制裁。国航北京新闻办公室一位丁姓人员对路透称，由于“经营不理想”，暂停了该航线。他对何时可能会恢复运营未予置评。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至近两周高点，受大盘股上涨提振

日股日经指数升至近两周高点，受软银和发那科等大盘股以及金融股提振，全球增长憧憬提振了全球市场人气。日经指数收涨0.5%至22,523.15点，创11月10日以来最高收盘水准。权重股软银收涨1.2%，发那科涨1.6%。银行和保险股飙升。

--中国股市：沪综指连三日收升，银行及煤炭钢铁股领涨

中国股市沪综指连续三日收升。分析师指出，虽然昨日领涨的券商保险及地产股强势不再，但银行股及煤炭钢铁等权重股逆势上涨，板块之间强弱相抵，沪综指在3,400点以上震荡，尾市大盘出现一波持续拉升。沪综指收报3,430.46点，涨19.96点或0.59%，沪深300指数收报4,227.57点，涨0.23%。

--香港股市：恒生指数收在3万点之上，触及10年高位

香港恒生指数10年来首次收于30,000点以上，因有迹象显示中国投资者正在加紧买入港股。恒生国企指数也收涨。恒生指数上涨185.42点或0.62%，收于30,003.49。恒生国企指数上涨0.71%至11,958.63点。

--汇市：风险偏好连续第二日推升欧元，投资者看好欧洲经济

欧元连续第二日走高，收复德国执政联盟谈判破裂之后录得的逾半数跌幅。投资者预期欧元区成长强劲，纷纷买进欧元。随着风险偏好增强，全球股市触及纪录高位，而市场波动性指标则向纪录低点回落，甚至最近受挫的新西兰元等大宗商品相关的货币也寻获了一些支撑。欧元兑美元涨0.25%至1.1769美元，距上周三触及的一个月高位1.1862美元不远。美元指数跌0.2%，报93.77。

--债市：德国公债收益率跌至逾两个月来最低

德国30年期公债收益率跌至逾两个月最低，反映了全球市场全面走势。德国30年期公债收益率跌2个基点至1.13%，为9月初以来最低水准，这推动30年期和两年期公债利差至约182个基点，为9月初以来最低。美国收益率曲线亦趋平，因投资者预期美国将在短期内升息，但长期内通胀较低。

--国际油市：油价跳涨，因加拿大至美国输油管线发生问题

指标油价跳涨超过1%，加拿大经管线输往美国的原油数量持续减少，加剧美国原油库存跌势，此外，对石油输出国组织(OPEC)等产油国延长减产的预期，亦提供支撑。0845 GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶57.91美元，较上日上涨1.9%。布兰特原油期货报63.28美元，上涨1.13%。交易商称，油价此番上涨归因于加拿大对美国供应规模的下降。

--全球金市：美元下跌提振黄金微涨，美联储公布会议记录在即

黄金在美元走软的影响下攀升，在稍晚公布美联储上次会议记录之前，投资人仍保持谨慎，会议记录可能提供有关未来货币政策前景的线索。0855GMT，现货金上涨0.39%，至每盎司1,285.39美元。美国12月期金上涨0.27%，报每盎司1,285.30美元。

--金属期市：期锌上涨逾1%，受钢价强势表现拉动

伦敦期锌大涨超过1%，受上海钢价的强劲表现拉动，市场预期中国钢厂在冬季被迫减产之后，将会补充库存。锌价继续受到支撑，因最大的锌生产国和消费国中国的产量因环保监察而受到打击。

0851GMT，伦敦金属交易所(LME)期锌涨1.02%至每吨3,222.50美元，此前一度升至每吨3,236美元，创11月11日以来最高。该价格同时还突破较短期移动均值，向追随趋势的基金发出买入信号。

LME期铜涨0.33%至每吨6,931.50美元，前一交易日上涨1.2%。沪锌收高2.3%，上海螺纹钢期货亦收高2.3%，沪铜收高1.6%至每吨54,110元人民币。(完)