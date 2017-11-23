《路透晚报》--11月23日

11月23日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2017年10月6日，法国斯特拉斯堡附近油田，夕阳下一座抽油机的剪影。REUTERS/Christian Hartmann

[重大数据或新闻]

--欧盟期待特雷莎·梅的访问为12月达成英国脱欧协议做好铺垫

英国首相特雷莎·梅周五访问布鲁塞尔之际，欧盟方面的谈判代表将会仔细聆听她的讲话，以寻找迹象，看她是否准备冒着国内强烈反对的风险，提高给欧盟的条件，以便在12月就英国脱欧一事达成协议。

欧盟官员以及其它27个成员国的代表希望，在与欧洲理事会主席图斯克会晤的一周至10天时间里，特雷莎·梅能够在三个关键条件上有所行动，从而使欧盟能够在12月14-15日的会谈中开启英国脱欧谈判的新阶段。英国媒体报导称，特雷莎·梅已获得内阁中强硬脱欧派的支持，可提高英国2019年3月脱离欧盟时需要支付的分手费金额。

--优步遭黑客攻击牵出管理丑闻，可能影响软银入股交易

优步公布曾向黑客支付10万美元，让其销毁从该公司窃取的逾5,700万客户和司机的资料，而且在前首席执行官卡拉尼克的主持下，决定对受害者和相关机构隐瞒该事件。这起丑闻曝出的时间对优步来说糟糕到了极点。

该公司正在努力完成与软银的一项交易。软银将投资高达100亿美元，来收购该公司至少14%股份。问题之一是软银目前是否会设法调整交易价格。另一个问题则是卡拉尼克的前途。随着全球多国政府开启调查，优步因2016年10月数据泄露而面临的影响周三开始显露。

--欧洲央行希望进入政策冬眠期--消息人士

了解讨论情况的消息人士表示，欧洲央行将于12月会议上重申其政策立场，利率制定者希望将讨论新举措延后至明年稍晚再说。

尽管欧洲央行总裁德拉吉已表示，部份决策可能留待12月再做决定，不过消息人士预期，在今年最后一次会议料将平静无波。尽管欧洲央行继续为进一步延长资产购买敞开大门，但这些消息人士称，普遍看法是如果经济和通胀形势发展一如目前预期，在2018年底前就逐步结束购债。

消息人士表示，任何有关调整的实质性讨论都会拖延数月，只要经济如预期般发展，欧洲央行愿意进入政策冬眠状态。

--德国第三季GDP较前季成长0.8%，受出口和投资推动

德国联邦统计局确认第三季经济为扩张0.8%，出口反弹和企业投资上升是第三季经济成长的主要推动力。当季出口较前季增长1.7%，进口增长0.9%，净贸易为第三季经济成长贡献了一半增幅。企业对机械和设备投资增长1.5%，为经济成长贡献0.1个百分点，家庭支出下降0.1%，政府支出持平。

--德国11月制造业活动增长为近七年来最强，法国亦表现不俗--PMI

Markit德国11月综合采购经理人指数(PMI)初值升至57.6，上一个月为56.6，其中11月制造业PMI涨至62.5，为2011年2月以来最高，也是1996年开始这项调查以来的第二高。这显示11月德国民间部门增长转到更高的档位，工厂以近七年来最快速度生产商品。

数据编制机构IHS Markit称，11月法国综合采购经理人指数(PMI)初值从上月的57.4跳升至60.1，这是该指数2011年5月以来首次高于60。这高于路透调查分析师预估的57.2，在荣枯分界线50上方进一步上升。法国11月服务业PMI由57.3升至60.2，远高于分析师预估的57.0。11月制造业PMI由56.1升至57.5，高于分析师预估的55.9。

--日本三菱材料旗下密封圈产品传数据造假多年--日经

日本制造业造假丑闻再添一桩，据日本经济新闻报导，三菱材料旗下一部门对产品数据造假，时间已持续数年。报导称，三菱电线工业对其O型圈产品的数据造假，这类产品有数以百计、包括诸如飞机在内的工业产品客户。报导引述多个消息来源表示，目前并未发现安全问题。报导称，该公司在神户钢铁数据造假丑闻曝光后进行的调查中发现这项问题。

[市场摘要]

--日本股市：日本金融市场因公共假期休市。

--中国股市：沪综指收挫逾2%创近一年最大跌幅，受蓝筹板块等回调拖累

中国股市沪综指收挫逾2%至近两个月新低，并创近一年最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘低开后一路震荡走低，前期强势的蓝筹板块和龙头股回调明显，场内人气受到打压，获利了结心态加重，尾盘指数加速跳水。沪综指收报3,351.92点，大跌78.54点或2.29%，沪深300指数收报4,102.40点，跌2.96%。

--香港股市：恒指收挫1%失守3万点大关，内地股市大跌引发卖压

香港股市收挫，恒生指数回落失守上日站上的3万点关卡，中国内地股市大跌打击港股士气。受中国内地市场悲观情绪感染，投资人对港股金融、资讯科技、及消费等板块了结获利。恒生指数收低1.0%，至29,707.94点，恒生国企指数下挫1.9%，至11,737.06点，为一个月来最低。

--汇市：美元维持疲态，美联储决策者对通胀低迷较担心

美元兑日圆触及两个月低点，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，部分决策者对通胀持续低迷感到担心，这打击了对利率持鹰派立场的人士，美元受此影响下跌。美元兑日圆一度跌至111.07日圆，为9月18日以来最低水位，之后脱离低点，最新报111.23日圆。

--债市：公债收益率攀升，关注即将公布的欧洲央行会议记录

欧元区公债收益率攀升，欧洲央行即将公布10月会议的记录。此次会议上欧洲央行决定将资产购买措施延续到2018年，不过购买速度有所放缓。德国10年期公债收益率持稳于0.36%附近。

--国际油市：油价下跌，但Keystone输油管线关闭仍支撑市场

油价下滑，美国原油脱离前一日触及的两年高位，不过Keystone输油管线关闭加上原油库存下降继续支撑市场，尽管对产出增加的担忧仍存。美国西德克萨斯中质油(WTI)远期曲线从正价差转为逆价差，也说明市场在收紧。

0849 GMT，美国原油期货报每桶57.91美元，较上日结算价下跌0.17%。但仍距离昨日创下的两年高点58.15美元不远。布兰特原油期货报每桶63.20美元，较前一日收盘价跌或0.19%。

--全球金市：金价受获利了结影响下跌，美联储官员对通胀表示忧心

金价小幅下跌，上日涨近1%后投资人了结获利，因美国经济数据疲软，以及一些美联储官员对通胀偏低感到担忧。0848 GMT，现货金跌0.24%至每盎司1,289.01美元。美国12月期金跌0.22%至1,289.40美元。

--金属期市：上海期铝上涨，终结连四日跌势

上海期交所期铝上涨0.6%，结束连四日跌势，尽管期铝的偏空人气仍挥之不去。沪铝本月迄今仍下跌8.3%，因11月中旬起实施的冶炼行业冬季限产并没有市场之前预期的那么严厉。今年迄今为止期铝累计上涨10.9%。

上海期铝收高0.6%至每吨15,005元人民币(2,275.48美元)。上海主力期铜收低0.2%，至每吨53,850元人民币。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌0.19%至每吨2,103美元，受美国感恩节假期影响市场交投淡静；LME三个月期铜跌0.5%至每吨6,919.50美元。(完)