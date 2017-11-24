《路透晚报》--11月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年5月8日，瑞典斯德哥尔摩，购物区步行街上的行人。REUTERS/Ints Kalnins

[重大数据或新闻]

--美国前国家安全顾问弗林的律师终止与特朗普团队的沟通--纽时

美国纽约时报周四报导，前美国国家安全顾问弗林的律师告诉总统特朗普的法律团队，双方不能再就围绕俄罗斯干涉美国大选的调查进行讨论，这暗示弗林或许在配合调查。特别检察官穆勒(Robert Mueller)正牵头调查特朗普的幕僚是否在美国2016年大选中与俄罗斯串通。

报导称，弗林的律师一直与特朗普的法律团队共享有关穆勒调查的信息。该报援引四位未具名涉案人士的话称，二者的合作协议已终止。报导还称，此事令特朗普的律师认为，弗林已开始与穆勒讨论合作事宜。

--爱尔兰政府濒临垮台，反对党威胁对副总理发起不信任动议

爱尔兰政府濒临垮台，此前爱尔兰反对党--共和党称将采取行动罢免副总理，而此举可能违反他们与执政党的合作协议。共和党称，周二将对副总理Frances Fitzgerald发起不信任动议；这会违反为期三年的“信任和支持”协议，若协议破裂，可能导致爱尔兰在12月或明年1月进行选举。

--英国央行MPC委员邓雷罗称金融市场已理解未来利率政策讯息--彭博

英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)在周五刊出的专访中表示，金融市场已经很好地理解了英国央行对未来利率政策的传达讯息，虽然英国退欧进程仍有可能打乱预设计划。她并补充说，对于英央行在11月2日升息，她认为并不过早。

--优步公布数据泄露事件前曾告知软银

优步称，在周二公布数据泄露事件前曾与潜在投资者软银集团进行过讨论。优步试图与软银达成协议。“我们通知软银正在调查数据泄露事件，履行了向潜在投资者披露信息的义务，尽管当时的信息仍然只是初步和不完善的，”优步在声明中称。“我们还说明取证调查正在进行，一旦内部调查完成，我们对事实情况的了解更全面之后，将向监管机构和客户公开披露。”华尔街日报称，优步大约三周前向软银透露了泄露事件。

--美国感恩节线上销售激增，实体店表现好于前两年

截至感恩节傍晚，美国消费者在网路上消费了超过15.2亿美元，而今年还有更多打算捡便宜的民众涌向实体店面，摆脱之前两年年末假期旺季的不振局面，零售商则是在“黑色星期五”前夜早早开门迎客。据Adobe Analytics数据，截至美东时间周四2200 GMT为止，消费者在年末购物旺季起跑点的消费较上年同期增加16.8%。根据多位观察美国各地消费人潮的分析师及零售业顾问说法，美国各地许多地方的店面来客踊跃。

--三菱材料股价重挫，受旗下子公司产品数据造假拖累

三菱材料股价一度重挫达11%，此前该公司称旗下部门存在产品数据造假问题，为日本制造业质检造假丑闻再添一桩。三菱材料表示，用于飞机、汽车及工业机械的零件产品检验数据造假，这些产品已销至逾200个客户。日本经济产业大臣世耕弘成说，这样的不当行为“背叛了对日本制造业的信任，”指该公司拖了这么久才透露此错误行为。

--韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹

韩国廉价航空公司真航空执行长Choi Jung-ho表示，预计中国人赴韩旅行需求将从1月开始恢复，摆脱中韩两国出现外交纠纷以来的低迷状态。Choi Jung-ho称，真航空已收到一些中国旅行社的多份包机申请，他预计包机旅行将在明年初恢复。韩国总统文在寅与中国国家主席习近平下月将举行峰会，两国在10月同意修复双边关系。

[市场摘要]

--日本股市：扭转早盘跌势微幅收高，因市场预期央行买入更多ETF

日本股市日经指数扳回盘初的跌幅稍稍收高，因市场预期日本央行将买入更多交易所上市基金，该积极因素抵消了汽车股下滑的影响。日经指数收高0.1%报22,550.85点，本周日经指数累计上涨0.7%。三菱综合材料下挫8.1%，此前该公司称旗下部门存在产品数据造假问题。

--中国股市：沪综指微幅收升，绩优蓝筹股持续调整大盘维持弱势震荡

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，继上日大跌后，周五大盘以弱势震荡的方式进行修复。投资者交易情绪低落，成交量萎缩明显。前期强势的食品饮料、家用电器等绩优蓝筹股持续调整，5G等少数政策受益概念板块出现反弹。沪综指收报3,353.82点，涨1.90点或0.06%，盘中一度跌至3,328点的三个月新低；沪深300指数收报4,104.20点，涨0.04%。

--香港股市：内地股市回稳激励恒指反弹收高，连续第四周录得涨幅

香港股市反弹收高，连续第四周录得涨幅，因中国内地股市周四大跌后出现回稳迹象。金融板块领涨，部分投资人认为中国当局严格监管影子银行，尽管对市场信心造成短期影响，但终将使中资银行受惠。恒生指数收高158.38点，或0.53%，至29,866.32点。恒生国企指数上涨1.46%，至11,908.19点。

--汇市：美元周线料收低，受美联储对通胀的谨慎看法拖累

美元走势不稳，交投清淡，兑其他主要货币本周周线恐将收低，因其仍受美国联邦储备委员会(美联储/FED)对美国低通胀的谨慎看法打压。

美元指数跌0.12%至93.111，本周以来下跌0.5%。美元兑日圆涨0.15%至111.37日圆，脱离周四所及两个月低点111.07，但本周以来仍下跌0.5%。欧元兑美元持稳在1.1852美元左右。

--国际油市：美国原油期货涨至两年高位，因加美一重要输油管道关闭

美国原油期货涨至两年高位，因加拿大至美国的一条主要输油管道关闭，令北美市场供应收紧。因周四适逢美国感恩节假期，周五交投料将十分清淡。0850 GMT，美国原油期货报每桶58.61美元，涨1.0%。布兰特原油期货报每桶63.63美元，涨0.13%。

--全球金市：金价持稳，因美国低通胀忧虑让美元承压

黄金价格仍限于窄幅区间，因美元持续承压，此前美联储会议记录显示一些决策者对于较低的通胀率感到担忧。0845 GMT，现货金涨0.05%，报每盎司1,291.60美元。美国12月期金下滑约0.1%至每盎司1,291.1美元。

--金属期市：期铜在窄幅区间内交投，美国假期和美元迟滞令交投沉闷

期铜在窄幅区间内交投，因美国感恩节假期和美元表现迟滞而走势沉闷。伦敦金属交易所(LME)期铜隔夜连续第五日上涨，受助于美元兑其他货币走软。LME金属合约普遍小幅上涨，0845 GMT，LME三个月期铜涨0.34%，报每吨6,986.50美元；期镍涨0.71%，报每吨12,015美元。上海期货交易所主力期铜收涨0.5%，报每吨54,340元人民币(8,239美元)。(完)