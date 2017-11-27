《路透晚报》--11月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年2月12日，日本东京，银座购物区的行人。REUTERS/Toru Hanai

[重大数据或新闻]

--美国媒体公司Meredith拟收购时代公司，估值为28亿美元

美国媒体公司Meredith Corp表示，将以18.4亿美元的全现金方式收购时代公司(Time Inc)。该交易得到了保守的亿万富翁兄弟Charles Koch和David Koch的支持。Meredith今年稍早及2013年都曾商讨收购时代公司但未成功。二者合并之后，Meredith与时代公司旗下各品牌将拥有1.35亿读者，付费发行量接近6,000万。Koch兄弟旗下的私募股权投资公司同意以投资优先股方式提供6.5亿美元，资助收购时代公司。

--德国总理默克尔所在的CDU同意与SPD组建大联合政府

德国总理默克尔所在的保守党领导层同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，以打破德国目前的政治僵局。默克尔一周前与自由民主党(FDP)和绿党就组建三方联盟进行的谈判破裂，使得她的第四个任期前途未卜。不过SPD改变立场同意与默克尔坐下来谈，为她递上一根摆脱政治危机的救命稻草。

--三星电子重挫5%，受摩根士丹利调降评级打击

韩国三星电子股价跌至一个月低点。此前摩根士丹利调降其评等，指因担心记忆体芯片业务的荣景可能很快触顶。摩根士丹利将三星评等由“表现超越同业”调降至“表现与同业一致”，并将其目标股价调降3.4%至280万韩元，称其记忆体部门获利明年料不会大幅增长。三星电子及同业SK海力士股价收收盘分别挫跌5.1%及2.4%。

--独家：沃尔玛线上低价战力直追亚马逊

沃尔玛的线上商品价格正首次几乎追平亚马逊，这是沃尔玛重回“低价之王”宝座之路的重要里程碑。从今年年初以来，沃尔玛在让自家价格相对其他实体对手更具竞争力方面大举投资。现在，根据路透委托的一项价格研究，以及对多位比价专家、零售顾问、供应商及公司消息人士的访问显示，在许多商品种类上，沃尔玛也明显拉近与对手的线上售价差距。针对截至2017年11月7日的700天，零售数据分析公司Market Track分析了11类213项产品价格，研究显示沃尔玛购物网站(Walmart.com)的商品价格现在平均只比亚马逊贵0.3%。

--印尼巴厘岛阿贡火山警戒级别调至最高，机场已关闭

印尼将巴厘岛阿贡火山警戒级别提升至最高级别第四级，已关闭巴厘岛机场，并告知火山周边8-10公里民众立即撤离，警告“即将”会有更大规模喷发的风险。受火山喷发以及火山灰的影响，巴厘岛机场从周一早间起关闭24小时，影响到445个航班及大约59,000名乘客。

--日本将编制价值约240-260亿美元的2017财年追加预算--消息

政府消息人士告诉路透，日本政府料将为截至2018年3月的财年编制一项规模约为2.7-2.9万亿(兆)日圆(240-260亿美元)的追加预算，将额外发行约1万亿日圆债券来为支出融资。消息人士称，没有发行债券以弥补赤字的计划。消息人士不愿具名，因计划还没有定案。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受日圆走升及中国市场疑虑拖累收低，任天堂劲升

日本股市日经指数周一震荡收跌，日圆小幅走升打击了投资人的风险偏好，拖累晶片相关个股下滑。日经指数开高0.5%，但终场下跌0.2%，至22,495.99点。任天堂逆市上涨2.4%，因预期Switch游戏机或在美国假日季录得强劲销量。东证股价指数下滑0.2%，报1,776.73点。

--中国股市：沪综指收创三个月新低，航空、通信板块跌幅居前

中国股市沪综指收创三个月新低。分析师指出，今日经济数据基本符合市场预期，但个股仍出现普跌，航空、通信板块跌幅居前。由于年末变现压力加大，加之市场趋势技术性转弱，引发抛盘汹涌而出。料短期沪综指将延续跌势，3,300点附近存在一定支撑。沪综指收报3,322.23点，跌31.59点或0.94%，此前收盘低点为8月24日的3,271.51点，沪深300指数收报4,049.95点，跌1.32%。

--香港股市：恒生指数收跌，无视中国工业利润数据强劲表现

香港股市收跌，投资人对中国强劲的10月工业利润数据大体反应冷淡。恒生指数收跌180.13点，或0.6%，至29,686.19点。恒生国企指数跌1.14%，至11,772.27点。

--汇市：欧元兑美元触及两个月高点，中国股市下挫令人关注

欧元在欧洲早盘整理涨幅，中国股市跌势加重促使投资者了结部分多头押注的获利。欧元此前在亚洲时段触及两个月高点。欧元兑美元报1.1944美元，与上周五纽约尾盘基本持平，此前触及两个月高位1.1946美元。相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。美元指数跌0.14%报92.650。美元兑日圆跌0.29%报111.21。

--欧元债市：公债收益率小降，得益于欧元坚挺和德国政情的进展

欧元区公债收益率小跌，南欧国家公债收益率领跌，得益于欧元坚挺和欧元区政局不确定性降低。之前德国向解决国内政治僵局迈进一步。西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率均下跌约3个基点。葡萄牙10年期公债收益率报1.94%，距上周触及的约两年半低位1.90%不远。德国10年期德债收益率跌1个基点，报0.35%。

--国际油市：活跃钻机数增加令美国原油下跌，布兰特原油持平

美国油价下跌，从两年高点回落，受美国石油产量增加前景拖累。不过，市场预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可望延长，这令布兰特原油获得些许支撑。0758GMT时，美国原油期货报每桶58.54美元，较上日结算价下跌0.41美元或0.7%。布兰特原油期货报每桶63.65美元，跌0.21美元或0.33%。

--全球金市：金价微涨，美元兑欧元触及两个月低点

金价微涨，因美元兑欧元触及两个月低点。但金价涨幅有限，尽管中国引领亚洲股市下跌。0821GMT，现货金涨0.35%至每盎司1,292.31美元；美国期金涨0.36%至1,291.9美元。现货银涨0.57%至17.07美元。铂金近持平于940.50美元。钯金跌0.28%至994.50美元。

--金属期市：伦敦期镍引领金属跌势，因投资者减持风险资产

伦敦期镍引领金属市场跌势；中国政府加大对影子银行等高风险融资打击力度之际，投资者减持风险资产。0746GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍跌2.8%至每吨11,695美元；沪镍下跌1.5%，这个波动最剧烈的金属亦受到供应增加的预期打击。LME期铜一度触及一个月高点每吨7,024美元，反转下跌1%至每吨6,929美元；沪铜下跌0.7%至每吨53,770元人民币。(完)