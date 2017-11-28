《路透晚报》--11月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年8月2日，北京，一名男子在后海湖面上行船。REUTERS/Thomas Peter

[重大数据或新闻]

--日本东丽旗下材料部门数据造假，时间长达八年

全球最大碳纤维复合材料制造商日本东丽周二公布，旗下一生产材料的子公司149起品质数据造假，时间长达八年。这是又一起打击日本制造业质量保证的丑闻。该公司称旗下Toray Hybrid Cord Inc卖给13家客户的轮胎强化材料涉及产品造假。东丽在宣布此事之后股价一度暴跌超过8%，收盘时则是重挫5.3%至1,046日圆。

--消息人士：日本侦测到电波讯号显示朝鲜或将发射导弹

一位日本政府消息人士表示，日方侦测到的电波讯号显示，朝鲜可能准备再度发射导弹，不过这类讯号并非罕见，且卫星图像没有显示新的活动。日本共同社周一报导，日本政府捕捉到此类无线电波讯号后提高警觉，显示几日内朝鲜可能发射飞弹。

韩国统一部长官赵明均称，朝鲜可能在一年内宣布已完成核计划，朝鲜在开发武器方面的动作远快于预期。

--英国央行称银行系统可以继续支撑实体经济渡过“无序”退欧

英国央行完成年度银行业压力测试后表示，英国银行业能够应对“无序”退欧，而无需减少放贷或是仰赖公共资金救助。英国央行称，自从2014年开始进行银行压力测试以来，这是第一次没有任何一家英国大型银行需要筹措额外资本。央行表示，如果无序退欧赶上严重的全球衰退和不当行为罚款，尚不清楚银行系统能否轻松应对。央行称将会着重关注明年上半年，以研判是否要进一步筹措额外资本。

--韩联社：中国部分取消赴韩团队游禁令

韩国旅游发展局官员Park Yong-hwan表示，中国将允许北京和山东旅行社部分恢复销售赴韩国团队游。Park Yong-hwan对路透表示，中国将继续禁止在线销售赴韩旅游产品，并禁止包机和邮轮赴韩游。

--美联储主席被提名人鲍威尔承诺将“果决”因应经济危机

美联储主席被提名人鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护，将自己定位成将会延续现任主席叶伦及其前任伯南克政策的新主席。鲍威尔支持2007-2009年金融危机以来美联储工作所秉持的核心理念：愿意积极行动应对经济滑坡，在制定政策时坚持保留弹性并独立于政治影响之外。

--纽约联储总裁杜德利称对于通胀“略”低，他并不担心

美联储颇具影响力的决策者--纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，不担心美国通胀疲弱，即使在充分就业的情况下。这强化了该央行将逐步升息的说法。杜德利重申他预计通胀将随薪资上涨而提高。

[市场摘要]

--日本股市：在震荡交投中收跌，东丽曝出数据造假导致股价大跌

日股日经指数周二在震荡交投中收跌，东丽股价跳水，此前该公司称旗下一子公司存在数据造假；同时，外界担心朝鲜或将进行更多导弹试射，提振了国防相关类股。日经指数跌0.04%，收报22,486.24点，稍早曾在平盘上方交投。东丽挫跌5.3%。东证股价指数下跌0.26%至1,772.07点。

--中国股市：沪综指缩量反弹收升，3,300点获支撑周期股涨幅居前

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘延续调整走势，不过经过此前连续下跌后杀跌意愿开始减弱，交易量萎缩明显，股指在3,300点获支撑后回升，煤炭、钢铁等周期股涨幅居前。短期看，大盘调整空间已不大，料后市将转为震荡走势。

沪综指收报3,333.66点，涨11.43点或0.34%，今日上海A股成交额较上日萎缩近二成。沪深300指数收报4,055.82点，涨0.14%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,041.2点，涨0.18%，成交16,020手。沪股通和深股通分别净买入21.01亿元和净买入13.7亿元。

--香港股市：恒生指数收平，抹去早先跌幅

香港股市恒生指数收盘几无变动，缩减早先的跌幅。恒生指数收平，报29,680.85点。恒生国企指数跌0.6%，收报11,705.58点。

--汇市：美元持稳，关注美国税改计划

美元持稳，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。主要货币波动不大，市场参与者还在等待周二参议院关于鲍威尔的美联储主席提名确认听证会，以期从中获悉有关美联储货币政策的进一步线索。0857GMT，美元/日圆涨0.21%报111.30。美元指数涨0.05%报92.946。欧元兑美元涨0.04%报1.1901。

--国际油市：美国原油下跌，因美加油管重启和OPEC延长减产存在不确定性

油价在亚洲交易时段下跌，因主要产油国延长减产行动仍有不确定性，此外随着Keystone油管恢复运作，原油供应料将增加。0811GMT，布兰特原油期货涨0.02美元或0.03%，报每桶63.86美元。美国原油期货跌0.23美元或0.4%，报57.88美元。

--黄金价格小跌，关注美联储主席提名确认听证会和美国税改

黄金价格小跌，但距离上交易日触及的六周高点不远，投资者等候美国参议院就鲍威尔担任美联储主席的提名举行听证会，以及美国参议院可能就税改计划进行表决。0813GMT，现货金跌0.11%至每盎司1,292.97美元。美国期金下滑0.15%至每盎司1,292.40美元。钯金跌0.4%，其他贵金属变动不大。

--金属期市：上海期镍大跌逾4%，因钢铁产业需求前景蒙阴

上海期镍大跌逾4%至10月中旬以来最低，因中国改革威胁到大量使用钢铁的基础设施项目。上海期镍最低跌至每吨91,340元人民币，但后来小幅反弹，终场收低3.78%，报92,110元人民币。上海期铜跌1.51%。0814GMT，LME三个月期镍跌1.73%至每吨11,370美元。LME三个月期铜跌1.22%至6,857美元。(完)