《路透晚报》--11月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2016年4月，美国波士顿，行人经过积雪覆盖的街道。REUTERS/Brian Snyder

[重大数据或新闻]

--朝鲜称成功发射新型洲际弹道导弹，射程可覆盖美国全境

官方媒体称，朝鲜周三成功发射名为“火星-15”的新型洲际弹道导弹，使美国全境都在朝鲜核武射程内。朝鲜称，导弹飞行高度为4,475公里，飞行距离为950公里，导弹飞行了53分钟。日本内阁官房副长官西村康稔称，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三同意，将升高对朝鲜导弹计划的回应，并敦促中国出更多力。中国外交部发言人表示，中方对朝方有关发射活动表示严重关切和反对。

--比特币突破1万美元，今年涨幅已逾10倍

比特币在主要交易平台和数字货币指数中大涨至1万美元上方的纪录高位，其中包括位于卢森堡的BitStamp交易平台。比特币在BitStamp平台一度上涨超过5%至10,743.61美元。比特币今年迄今已上涨逾10倍，涨幅勇冠所有资产类别，因金融和主流运用皆已扩大，机构对加密货币需求增加。但怀疑论者认为这是投机泡沫。

--英国就脱欧分手费金额与欧盟达成一致--英国报纸

多家英国报纸报导，英国就脱欧分手费问题与欧盟达成一致，最终的金额可能为500亿欧元左右。这或许预示着谈判取得突破。就分手费一事达成协议，将意味着伦敦和布鲁塞尔方面在12月14-15日峰会上取得共识的可能性大为提高，有望进入新一阶段磋商，开始讨论英国脱欧之后双方的贸易关系。欧盟执委会未就此报导置评。

--日本10月零售销售一年来首次出现同比下滑

日本政府数据显示，10月零售销售一年来首次出现同比下滑，因为包括两次台风在内的恶劣天气使得消费者不愿前往商店和餐馆。10月零售销售较上年同期下降0.2%，是去年10月以来首次同比下降，受累于食品和饮料销售低迷。这与路透访问的分析师的预估中值一致。

--独家：戴姆勒拒绝吉利认购其至多5%新股的提议--消息

据消息人士透露，戴姆勒拒绝了中国吉利通过折价配股购买该公司3-5%股份的要约，因不想让现有股东股权被稀释。根据市场价格，这些股份价值高达45亿美元。应吉利的邀请，两家公司最近几周在北京进行了磋商。戴姆勒告诉吉利可以在公开市场购股，还不清楚吉利是否对这个方案感兴趣。吉利发言人未予置评。戴姆勒发言人称，公司“对目前的股东结构十分满意”，但还称欢迎与公司存在长期利益关系的新投资者。

--日本野村控股重拾私募股权业务，寻求稳定收益

野村控股正在重返私募股权市场。该公司寻求通过咨询服务来获得更加稳定的收入，同时日本企业在重组过程中剥离非核心业务为其创造了条件。这家日本最大券商及投资银行表示，初期将在新业务中投资约1,000亿日元(8.95亿美元)。它尚未确定具体的投资目标。野村2008年收购雷曼兄弟的亚洲及欧洲业务，导致旗下国际业务连续六年亏损，原有的私募股权团队在三年前解散。

--新西兰央行将适度放松房屋贷款限制，因楼市降温

新西兰央行表示，将放松对房屋贷款的限制，因最近楼市降温，新的政府政策可能进一步打压楼市。央行在半年度金融稳定报告中表示，将从2018年1月1日起，对贷款价值比(LVR)采取“适度放松”措施。受此消息影响，新西兰元兑美元短暂跳升后很快回落。

[市场摘要]

--日本股市：银行及金融股领涨带动日经指数收高，无视朝鲜导弹消息

日本股市周三收高，银行及金融股尾随美国同业涨势，未受朝鲜再度发射导弹消息影响。日经指数收涨0.5%，至22,597.20点，东证股价指数上涨0.8%，至1,786.15点。金融及证券股涨幅居前，银行股指数上涨2.2%，保险股指数劲扬3.2%。

--中国股市：沪综指放量续小幅收升，周期股持续走强提振投资者信心

中国股市沪综指放量续小幅收升。分析师指出，早盘指数震荡回调至3,300点附近再获支撑，午后大盘逐级回升，水泥、钢铁，煤炭等周期股领涨。市场虽然仍处于调整过程中，但开始产生部分持续性较强的热点，料后市走势将转为横盘震荡为主。沪综指收报3,337.86点，涨4.20点或0.13%，日低为3,305.57点；今日上海A股成交额为2,176亿元人民币，较上日增逾三成。

--香港股市：收低，朝鲜试射导弹打压投资者风险偏好

香港股市收低，尽管美股隔夜上涨。投资者风险偏好因朝鲜最新导弹试射而受抑。恒生指数收跌57.02点或0.19%至29,623.83点；恒生国企指数跌0.49%至11,647.98点。

--汇市：美元兑日圆持稳，朝鲜导弹发射影响不大

美元兑日圆持稳，受强劲的美国经济数据提振；朝鲜发射导弹的消息几乎未对外汇市场造成直接影响，不过投资者关注美国的反应。0831GMT，美元兑日圆近持平于111.40日圆，欧元兑美元小涨0.2%至1.1866美元，美元指数微跌至93.079。

--欧元债市：德债收益率上升，市场等待德国通胀数据出炉

欧元区公债收益率(殖利率)在德国公布通胀数据前小幅上涨，德国数据应能提供有关欧元区货币政策未来方向的初步指引。德国今天将公布通胀数据，若核心通胀上升，将给欧洲央行带来减少刺激措施的压力。10年期德债收益率上涨2个基点至0.36%，其他欧元区公债收益率大多上涨1-2个基点。

--国际油市：油价下滑，因市场怀疑减产协议延长前景且美国库存上升

油价下滑，因外界对减产协议延长的前景心存疑虑，而且有报告称美国原油库存意外上升。美国官方石油库存数据预定周三稍晚公布。0816GMT，西德克萨斯中质油(WTI)价格报每桶57.71美元，较上日结算水平跌0.28美元，或0.48%。布兰特原油期货下跌0.4美元或0.63%，报每桶63.21美元。

--金价小升，朝鲜试射导弹影响不大

金价小升，因市场对朝鲜最新试射导弹反应不大；与此同时，钯金持于上日触及的17年高位附近。0808GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,295.92美元。美国期金涨0.1%，报每盎司1,295.50美元。

--金属期市：伦铜微幅走高脱离逾一周低位，但存在下行风险

伦铜微幅走高，脱离了上日触及的逾一周最低水位，因美国税改议案取得进展。但分析师称鉴于油价走低，期铜上涨或将是短期的。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.1%，报每吨6,811.50美元。上海期货交易所期铜跌0.88%，报每吨53,150元人民币。上海期铝跌1.64%，此前特朗普政府新启动了一项针对中国铝合金板材的贸易调查案。(完)