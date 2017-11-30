《路透晚报》--11月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月26日，秘鲁利马，一艘帆船行驶在夕阳下的太平洋上。REUTERS/Mariana Bazo

[重大数据或新闻]

--韩国央行逾六年来首度升息，但淡化进一步升息预期

韩国央行周四为逾六年来首次升息，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。央行将指标利率从纪录低点1.25%调高至1.50%，因出口持续热络提振经济成长。货币政策委员会以6-1票数通过升息决定，一名委员投下反对票。他的反对票，加上一些鸽派评论，令韩元兑美元下跌逾1%，低见1,090.2。关键是韩国央行弃用前几次声明中使用的就业形势改善这种措辞，改用就业市场“显示些许趋弱的迹象”。

--澳洲政府迫于压力宣布对金融业进行广泛调查

迫于政治压力的澳洲政府表示，将对金融业进行广泛调查，一改长期反对立场。这导致四大银行市值共计蒸发60亿美元。皇家调查委员会(Royal Commission)将进行为期一年的调查，该委员会可强迫证人作证并给出刑事指控建议，但无权命令金融机构支付与个人行为相关的补偿。调查结果必须在2019年2月之前提交。澳洲金融类指数收跌0.8%，澳洲联邦银行(CBA)跌近2%，澳新银行(澳盛银行,ANZ)下跌1.1%。

--OPEC及盟友料同意将减产协议延长至2018年底--消息人士

四名知悉情况的消息人士称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将在周四的会议上达成一致，将减产协议延长至2018年底。当前的减产协议将于3月到期。“他们将同意延长九个月，”一位OPEC代表称，并补充道，将于0900GMT左右开始的会议料将进展顺利。

--德国10月零售销售意外下降，创下逾一年来最大月度跌幅

德国10月零售销售意外下降，创下逾一年以来最大月度跌幅，这是欧洲最大经济体罕见的疲软迹象。联邦统计局称，10月实质零售销售较前月下降1.2%。该指标波动较大，经常会被修正。10月零售销售较上年同期下降1.4%，远逊于路透调查预估的增长2.8%，9月时为同比增长4.1%。

--英国11月消费者信心指数降至16个月低位，房价疲软

最新调查显示，英国11月消费者信心转为更加黯淡，因对于经济状况依然悲观，GfK消费者信心指数从10月的负10降至16个月低位。另一项莱斯银行的调查显示，11月企业信心下滑，经济乐观看法跌至2016年6月以来最低。抵押贷款业者Nationwide的调查报告显示，英国11月房价较上年同期上升2.5%，较前月上涨0.1%，皆低于市场预期。

--日本央行委员原田泰称没有理由收回超宽松政策，也无须加码

日本央行审议委员原田泰表示，由于通胀仍远低于2%目标，没有理由收回超宽松货币政策。原田泰向来主张积极货币宽松。他对商界高管表示，他认为没有必要加大刺激，这与新任审议委员片冈刚士的看法不同，后者认为日本央行应进一步放宽政策以确保很快实现物价目标。

--专访：亚洲开发银行总裁认为，亚洲可以承受美国升息的影响

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，只要美国以渐进方式升息，并反映美国经济基本面，亚洲国家就从容应对。中尾武彦称，稳定的地区货币以及各国稳健的宏观经济和货币政策，加上充裕的外汇储备以及货币互换等金融安全网，使亚洲有韧性应对美国升息的影响。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至三周高位，金融类股上涨提供支撑

日本股市日经指数周四升至三周高位，因金融类股涨势抵消科技类股疲势。隔夜美国科技股下跌，日本科技股随之下滑。日经指数收高0.6%报22,724.96点。东证股价指数涨0.3%至1,792.08点。

--中国股市：沪综指缩量收创逾三个月新低，缺乏持续反弹动力地产股领跌

中国股市沪综指缩量收创逾三个月新低，结束此前连续两日小幅反弹。分析师指出，今日公布的官方PMI数据偏暖，但大盘缺乏持续反弹动力，昨日大涨的房地产板块领跌；不过大盘整体风险不大，料后市将以区间窄幅震荡为主。沪综指收报3,317.19点，跌20.67点或0.62%；本月该指数累计下跌2.24%，创年内最大单月跌幅。今日上海A股成交额为1,919亿元人民币，上日为2,176亿元。沪深300指数收报4,006.10点，跌1.18%。

--恒生指数收跌1.51%，科技股下跌拖累大盘

香港股市收低，受科技股下跌拖累，这反映出该地区投资人担忧，电子产品的旺盛需求可能已过高峰。恒生指数收跌446.48点，或1.51%，报29,177.35；国企指数跌1.48%至11,475.72点。

--汇市：美元料创下7月以来最大单月跌幅，投资人对经济前景变得谨慎

美元持稳，但本月跌幅可能创下7月以来最大，因投资人对美国经济前景变得谨慎；欧元持稳在两个月高点附近，稍晚欧元区将公布通胀数据。美元指数日内持稳，报93.219，但11月迄今跌1.4%，为四个月以来最大跌幅。欧元兑美元涨0.1%至1.1860美元，11月累计升1.9%。英镑兑美元上涨0.4%至1.3455，此前高见1.3480，为两个月新高。

--欧元债市：德债收益率触及两周高点，关注欧元区通胀数据

德国指标公债收益率(殖利率)涨至逾两周最高，投资人预期欧元区即将公布的数据料显示通胀率上升。上日德国公布了强于预期的通胀数据、再加上美国和欧洲经济表现强势的最新迹象以及英国公债下跌等原因，引发债市卖盘，今天防御气氛浓重。欧债收益率日内上涨1-2个基点。德国10年期公债收益率升至0.403%，为略超两周以来最高水准。

--国际油市：油价小幅上涨，OPEC维也纳会议前市场交投踌躇

原油价格小幅上涨，但交易量偏低，稍晚石油输出国组织(OPEC)将在维也纳召开会议，预料产油国将展延1月以来的减产协议。0855GMT，2月布兰特原油期货报每桶62.79美元，涨0.26美元或0.42%。近月1月合约今日到期。西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶57.53美元，涨0.23美元或0.4%。

--全球金市：黄金触及一周低点，因乐观美国经济数据而承压

金价小跌至一周低点，强劲的美国增长数据，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦关于经济的乐观看法，都令金价承压。不过金价可望录得8月以来首个月度涨幅。0844 GMT，现货金下跌0.16%每盎司1,281.5美元。美国期金跌0.1%至1,281美元。

--金属期市：基本金属走疲且11月料录得跌幅，无视中国制造业增长迹象

基本金属走疲，且11月看来将录得跌幅，投资人在年底前了结获利，无视中国及日本制造业数据报喜。0848GMT，LME期铜持平于每吨6,758美元，盘中稍早一度触及每吨6,720美元，为11月17日以来最低。沪铜跌0.6%至每吨52,840元人民币。(完)