《路透晚报》--12月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年8月4日，香港一家购物中心内的游客乘扶梯下行。REUTERS/Bobby Yip

[重大数据或新闻]

--亚洲制造业进一步扩张，但中国仍是全球增长的一大风险

亚洲以制造业为支柱的主要经济体上月工厂活动创数年以来最快扩张速度，受电子产品的强劲需求提振，这将为亚洲的央行明年转向收紧货币政策提供更多理据。工厂活动调查结果大多表现强劲。而在一天前，韩国央行宣布升息，成为三年来首家升息的亚洲主要央行。这或许是该地区的一个转折点，因马来西亚和菲律宾等国央行明年可能会升息。但并非所有国家工厂活动都强劲扩张，中国抗击雾霾的行动令该国制造业活动增长放缓。分析师预计，亚洲央行即便收紧货币政策，其步伐也将是缓慢的，会追随美国的做法。

--美国官员：特朗普打算用中情局长替换国务卿蒂勒森

美国政府高级官员周四表示，总统特朗普正在考虑撤换国务卿蒂勒森。蒂勒森对朝鲜的立场较温和，加上其他方面的歧见，使得两人关系紧张。蒂勒森将在数周内由中央情报局局长蓬佩奥取代。蓬佩奥对特朗普忠心耿耿，外交政策方面走强硬路线。这项人事变动是否已得到特朗普的最终批准，目前仍不明朗，但一名官员表示，特朗普要求做这项规划。

特朗普就任将满一年之际，许多人有意离开白宫。多位消息人士表示，白宫国家经济委员会主任柯恩和特朗普女婿库什纳可能也在出走名单当中。这将使本就波折不断的特朗普任期迎来又一段不确定时期。

--日本10月CPI和家庭支出数据温吞，令人质疑通胀形势

日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升，为连续10个月录得升幅，但核心CPI显示通胀已经连续三个月没有加速。10月所有家庭支出与上年同期持平，移动通讯的支出增加，抵消了旅游支出下降。周五公布的数据还显示，第三季资本支出强劲增长，预示国内生产总值(GDP)增长率将会被上修。

--东芝与西部数据接近就出售晶片部门纠纷达成协议--媒体

媒体报导称，日本东芝和西部数据接近就一桩法律纠纷达成和解。该纠纷可能成为东芝出售180亿美元半导体业务的主要障碍。彭博援引知情人士的消息报导，双方接近达成协议，西部数据将放弃阻止交易的努力，以换取合资协议的延长。东芝发言人表示，尚未有任何具体决定。由于不在正常工作时间，记者未能立即联络到西部数据的代表置评。东芝股价在日内上涨近2%。

--韩国11月出口增长放缓且通胀减弱，央行升息料只会循序渐进

韩国11月出口增长放慢，但仍为连续第13个月扩张；11月通胀速度降至11个月来最慢，强化了新一轮货币收紧周期将会循序渐进的观点。政府公布的数据显示，韩国11月出口较上年同期增长9.6%至497亿美元，增幅低于路透调查预估的10.2%，也不及截至10月的一年来月平均水平17.4%。11月年通胀率为1.3%，为11个月来最低，进一步远离韩国央行2%的目标水平，亦不及路透调查中1.8%的预估值。

韩国第三季国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长1.5%，略高于央行之前公布的初值。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨第三日，夏普重返东证一部股价飙升

日本股市日经指数周五连涨第三日，石油、钢铁和机械类股领涨；夏普股价飙升，该公司之前公布重返东证一部。日经指数收涨0.4%，报22,819.03点，连续第三日上涨。本周该指数上涨1.2%。夏普飙升7.9%，公司方称将在12月7日重返东证一部交易。东证股价指数上升0.3%至1,796.53点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，短线博弈加剧中小盘股集体上涨

中国股市沪综指缩量微收升。分析师指出，今日大盘在3,300点上方弱势震荡，盘中曾短暂跌破半年线（3,306点）；金融等蓝筹权重股调整明显，但中小盘股出现集体上涨。下周料多空双方仍会围绕3,300点和半年线处进行反复争夺。沪综指收报3,317.62点，微涨0.43点或0.01%，日低至3,302.44点；本周该指数累计下跌1.08%。今日上海A股成交额为1,774亿元人民币，上日为1,919亿元。沪深300指数收报3,998.14点，跌0.20%。

--香港股市：恒生指数收跌，全周下滑2.7%创今年以来最大单周跌幅

香港股市收跌，指标恒生指数创11个月来单周最大跌幅，投资人对今年以来的强劲涨幅获利了结。香港恒生指数收盘跌103.11点或0.35%，报29,074.24点。本周下跌2.7%，为2016年12月以来最大周线跌幅。恒生国企指数收低0.23%，报11,449.43点。

--汇市：欧元连续第三个交易日上涨，受投资流涌入支撑

欧元连续第三个交易日上涨，受投资流涌入提振，而且欧元区经济成长前景亮丽吸引投资者前往，尽管其债券收益率下滑。欧元兑美元上涨0.2%至1.926美元，有望连续第三天录得涨幅。美元兑日圆最新报112.440日圆，当日大致持平。美元指数跌0.2%至92.84。

--国际油市：油价上涨，OPEC同意延长减产至2018年底

原油期货上涨，之前石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国同意延长减产协议至2018年底，与市场普遍预期一致。0816GMT，美国原油期货上涨0.30美元或0.52%至每桶57.70美元。布兰特原油期货上涨0.43美元或0.69%报每桶63.06美元。

--全球金市：金价因美元走软而小涨，但风险偏好改善带来压力

现货金小涨，但仍接近上日触及的三周半低点，在美股大涨之际，投资者追捧风险较高资产。0830 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,275.81美元。美国期金上扬0.2%，报1,275.30美元。

--金属期市：上海期铜收高，尽管中国制造业数据令人失望

上海金属期货涨跌互见，期铜12月伊始收盘略涨，尽管中国公布11月制造业成长放缓。上海期交所主力期铜合约收高0.27%，报每吨52,900元人民币(8,001.33美元)。0817GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.43%至每吨6,791美元。沪镍收跌1.54%；LME期镍涨0.27%至每吨11,140美元。(完)