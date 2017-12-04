《路透晚报》--12月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月30日，美国加州洛杉矶，洛杉矶车展参观者为2019款雪佛兰Corvette ZR1拍照。REUTERS/Mike Blake

[重大数据或新闻]

--日本央总裁称决意维持超宽松政策，通胀目标受威胁将“立即行动”

日本央行总裁黑田东彦表示，该行并未打算改变大规模刺激计划，若经济风险威胁达成通胀目标的动能，则将“立即行动”。尽管他对全球经济抱持乐观看法，黑田东彦警告称可能对经济复苏构成威胁的因素包括地缘政治风险，以及保护主义兴起。

黑田东彦还敦促金融机构改革自身业务结构，以有效利用金融科技。他称，金融科技有助于提高增长潜力，解决新兴乃至发达经济体的社会挑战。

--沙特能源大臣法力赫：OPEC将在明年下半年坚持减产政策

沙特能源大臣法力赫对记者称，石油输出国组织(OPEC)料将在2018年下半年坚持现行减产政策，但产油国拥有充足供应可应对任何突然供应受阻。法力赫是在与美国能源部长培瑞(Rick Perry)会晤后发表上述谈话。培瑞称，OPEC会作出自己的决定，他有信心美国能够在这些条件下顺利运作。

--法国央行总裁称，本周有望达成巴塞尔III资本规定协议

法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，全球银行业周四有望达成金融危机后的资本规定协议，这暗示他准备接受妥协。法国一直是阻碍达成巴塞尔III协议的一个主要障碍，但了解谈判情况的人士表示，只有在达成非正式协议的前提下，央行总裁和监管机构主管集团(GHOS)周四才会在法兰克福举行会议。

--博通将公布高通董事人选，朝敌意收购迈出第一步--消息

据熟悉情况的消息人士称，芯片(晶片)制造商博通(Broadcom)将朝着敌意收购高通迈出正式的第一步，将公布高通股东可以投票选择取代当前董事会的人选。高通上月拒绝的博通提出的1,030亿美元现金加股票收购提议。希望高通进行出售谈判的高通股东将可以在3月6日就博通提出的董事人选进行表决。

--雀巢和Stada均筹备竞标德国默克消费者健康业务--消息人士

据数名消息人士告诉路透，瑞士食品巨头雀巢(Nestle)和德国药品企业Stada的私募股权所有者都在筹备向德国默克集团(Merck KGaA)旗下消费者健康部门发出初步竞标。消息人士称，默克集团财务顾问--摩根大通已为该业务发出竞标邀请，截止日期为12月15日。该业务估值约为40亿欧元(48亿美元)。

--委内瑞拉总统马杜罗宣布推出石油储备支持的加密货币“petro”

委内瑞拉总统马杜罗打算以数字货币来规避美国主导的金融制裁，在周日宣布推出由石油储备支持的“petro”，以支撑陷入崩溃的本国经济。马杜罗几乎未提到推出该货币的具体情况，也未透露该国将如何成功实现这一壮举，但他宣布，“21世纪已经到来！”但反对党领袖对这一声明嗤之以鼻，他们表示这需要获得国会批准。而该声明凸显出，特朗普政府今年对委内瑞拉实施的制裁，大大打击了该国在跨国银行间转账的能力。

--美国参议院税改议案废除个人强制参保，奥巴马医保进一步崩塌

在美国参议院获批的影响广泛的税改议案中，包含共和党迄今为止对奥巴马医保法最大力度的打击，即取消所有美国人拥有医疗保险的要求。专家称，废除个人强制保险但保持平价医疗法案其他条款不变，料将导致保费上升，从而使数以百万计的美国人失去医疗保险。取消个人强制保险是全面废除奥巴马医保的一部分。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，受大盘股和科技股颓势拖累

日本股市日经指数收盘下跌，发那科和软银等大盘股走软带来拖累，科技类股也下跌，抵消了零售股因月度销售强劲带来的涨势。日经指数跌0.5%，至22,707.16点。东证股价指数跌0.5%至1,786.87点，成交额仅为2.41万亿(兆)日圆(213.6亿美元)，为逾一周以来最低。

--中国股市：沪综指收创近三个半月新低，市场整体偏弱个股杀跌力度加大

中国股市沪综指收跌，创近三个半月新低。分析师指出，受周末政策面和本周资金面偏紧预期影响，大盘低开后略有反弹，但市场整体偏弱，个股杀跌力度较大跌停家数较多。沪综指收报3,309.62点，跌8.00点或0.24%，此前收盘低点为8月24日的3,271.51点；上海A股成交额为1,849亿元人民币，上日为1,774亿元。

--香港股市：收盘小涨，腾讯反弹领涨

香港股市小幅上涨，权重股腾讯领涨。恒生指数收盘上涨64.04点或0.22%，报29,138.28点。恒生国企指数涨0.6%至11,518.07点。今年以来，恒指累计上涨32.15%，恒生国企指数涨21.9%。

--汇市：美元终结连三日跌势而上扬，获美参议院通过税改案提振

美元兑一篮子货币上涨0.5%，美国参议院周末通过税改案，不过利率是否会因此上升的质疑限制了涨势。伦敦盘初，美元指数升0.5%至93.35，随后升幅缩减，日内涨0.4%。周一上涨中止了此前连续三日的跌势。美元反弹也受到一些空头回补的推动。

--国际油市：油价走低，此前数据显示美国活跃钻机数量增加

油价下跌，上周美国活跃钻机增加，但油价仍距2015年中以来高点不远，受上周石油输出国组织(OPEC)和其他产油国同意延长减产支持。0853 GMT，美国原油跌0.41美元或0.7%，报每桶57.95美元。布兰特原油跌0.26美元或0.41%，报63.47美元。

--金价下跌，因美国参议院通过税改议案提振美元

金价在亚洲盘下跌，因美国参议院通过税改议案，外界预期美国经济将进一步扩张，提振美元上涨。0854 GMT，现货金跌0.46%至每盎司1,274.11美元，上周五曾触及1289.50美元高位。美国期金跌0.41%至每盎司1,277.1美元。

--金属期市：伦敦期铜受中国需求支撑上涨，未受美元走高影响

伦敦期铜持坚，未受美元上涨影响，因受到活络的中国制造业需求支撑，不过分析师称年底前下跌压力可能加剧。0855 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.08%至每吨6,837.5美元，上一交易日上涨1.1%。上海期交所期铜上涨1.3%至每吨53,510元人民币(8,091美元)。(完)