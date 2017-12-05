《路透晚报》--12月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年11月30日，法国尼斯，人们在黄昏时的水边锻炼。REUTERS/Eric Gaillard

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦：将继续在当前框架下实施大胆的货币宽松举措

日本央行总裁黑田东彦表示，该央行将继续在当前政策框架下实施大胆的货币宽松举措，因与2%的通胀率目标仍有一段距离。黑田东彦称，他在引导收益率曲线控制政策时密切关注日本公债市场，并认为目前该市场并没有任何扭曲。黑田东彦拒绝就下任日本央行总裁的遴选置评。他的五年任期将于明年4月到期。

--新西兰央行对低通胀“更具弹性”，可能仍需宽松政策

新西兰央行代理总裁斯宾塞表示，在努力应对全球物价低成长之际，该行对通胀目标已采取较具弹性的作法；斯宾塞的谈话引发新西兰元走扬。斯宾塞表示，与过去相较之下，因进口物价持续偏低，如今货币政策对通胀所起到的杠杆作用较低，这也是该行抗拒进一步降息压力的一大原因。斯宾塞警示称，如果非贸易品通胀率未如央行11月货币政策声明预期的那样，从2018年末开始回升，那么该央行将不得不考虑进一步放松货币政策。

--预计下周欧盟会议将列出一份有20个避税天堂的黑名单--官员 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，预计下周二欧盟财长召开会议时，将采用一个有大约20个避税天堂的黑名单。 “我希望有一个黑名单，包括大约20个国家，尽管进行了10个月磋商，他们还是没有做出必要的承诺；然后还有一个灰名单，包括大约40个国家，他们已经做出承诺，”莫斯可维西在到达欧盟财长和经济部长会议时表示。

--博通公布11位高通董事人选，朝敌意收购迈出第一步

芯片(晶片)制造商博通朝着敌意收购高通正式迈出第一步，提名了11位人选，希望他们进入高通董事会。两只股票双双下跌，高通证实收到名单，称博通的行动是“公然企图掌控高通董事会，从而加快收购进程”。高通股东可在3月6日的年度股东大会上投票支持或反对博通提名的董事。

高通周一在声明中称，博通和Silver Lake实际上是要求股东放弃其他选择，即刻就不具约束力的拟议交易做出决定，而该交易完成可能需要一年多的时间。

--葡萄牙财长Centeno将任欧元集团新主席

欧元区的财政部长们推选葡萄牙财长Mario Centeno为下任欧元集团主席，德国财政部长朔伊布勒曾称他是“欧盟财长中的罗纳尔多”。Centeno将在1月13日接任迪塞尔布洛姆，主持每月欧元集团的会议。Centeno任期两年半，在此期间将承担重要的协调工作，通过设定欧元区预算和欧元区财长，以及主权清算机制，或将欧元区救援基金转型为欧洲货币基金，加强欧元区的整合。他还将监督2018年希腊第三轮救援计划的收尾，此后希腊将再度开始从市场融资。

--美国最高法院准许特朗普最新版旅行禁令全面生效

美国最高法院为总统特朗普带来一项胜利，准许其针对六个穆斯林国家人士的最新旅行禁令全面生效，即便该禁令在下级法院仍面临法律挑战。由九名大法官组成的最高法院批准了特朗普政府要求解除下级法院施加的两项禁令的要求。该禁令针对来自乍得、伊朗、利比亚、索马里、叙利亚及也门、寻求入境美国的人士。

[市场摘要]

--日本股市：收低，因科技股追随美国同业的跌势下滑

日股日经指数收跌，半导体设备制造商类股受美国科技股隔夜跌势的拖累下跌，进而侵蚀掉银行类和经纪商类股的涨幅。日经指数跌0.4%，收报22,622.38点。不过，东证股价指数涨0.2%，收报1,790.97点。

--中国股市：沪综指续收创近三个半月新低，指标股护盘中小盘股持续调整

中国股市沪综指放量收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，大盘继续弱势下探，但盘中板块分化较为严重，以上证50指数为代表的指标股走势坚挺，护盘迹象明显，但中小盘股则大幅调整，化工板块领跌。目前市场心态不稳，致投资者获利了结心态加剧，料后市大盘将维持弱势震荡格局。沪综指收报3,303.68点，跌5.94点或0.18%，此前收盘低点为8月24日的3,271.51点。沪深300指数收报4,040.17点，涨0.53%。

--香港股市：恒指收低1%，因腾讯股价跌至一个月低位

香港股市收跌，权重股腾讯股价跌至一个月低位。恒生指数收跌295.48点或1.01%，报28,842.80点。恒生国企指数跌0.29%，收报11,484.69点。恒生能源类股涨0.27%，资讯科技类股跌3.03%，金融类股下挫0.9%，地产类股下滑0.67%。今年以来恒生指数上涨32.44%，恒生国企指数涨22.6%。

--汇市：英镑下跌而股市上涨，退欧谈判令投资人失望

英镑下跌0.5%，周一英国与欧盟官员未能达成协议令投资人失望。下周双方将进行关键的贸易协议磋商。英镑在欧洲早盘下跌0.53%至1.3406，跌至11月30日以来最低。

--国际油市：油价小跌，观望美国原油库存数据

国际油价小跌，稍晚将公布美国原油库存数据，市场正在评估美国原油产量上升，与上周石油输出国组织(OPEC)及其他产油国延长减产协议的影响。0848 GMT，布兰特原油期货下跌0.08美元，或0.13%，至每桶62.37美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.18美元，或0.31%，报每桶57.29美元。

--全球金市：现货金守于狭幅区间内，投资人关注美国税改立法进展

现货金在亚洲盘守于狭幅区间内，美元持稳，投资人等待美国税改立法的后续进展。0845GMT，现货金小跌0.04%，至每盎司1,275.34美元，目前为止介于1,277.01-1,273.96美元的区间。美国期金持稳于1,277.80美元。

--金属期市：基本金属受获利了结影响下滑，未受中国利好数据提振

基本金属价格下跌，无视中国公布的服务业数据表现良好，因投资人对近期镍及铜涨势了结获利。上海期货交易所主力镍合约收低1%至每吨91,940元人民币(13,901.03美元)；沪铜收低1.3%，沪铝收低0.79%。0857GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌2.07%至每吨6,685美元，三个月期镍下跌2.46%至每吨11,105美元。(完)