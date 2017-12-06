《路透晚报》--12月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年9月19日，巴基斯坦首都伊斯兰堡，两名男子在Fatima Jinnah公园内慢跑。REUTERS/Caren Firouz

[重大数据或新闻]

--特朗普告诉中东领导人，将把美驻以使馆迁至耶路撒冷

美国总统特朗普告诉以色列和阿拉伯领导人，他打算将美国驻以色列使馆迁至耶路撒冷。这一决定将背离美国几十年来的政策，可能在中东地区引发冲突。

美国高层官员称，特朗普周三料将承认耶路撒冷为以色列首都，同时将美国驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷的行动再推迟六个月，尽管他打算命令他的幕僚立即着手计划这一行动。白宫发言人表示，特朗普将于周三就该决定发表讲话。

--德国10月工业订单意外增加，对未来数月而言是一吉兆

数据显示，德国10月工业订单意外增长，主要归功于国内及非欧元区需求的带动，这意味着德国工业部门活动可能在未来几个月升温。德国经济部公布的数据显示，10月工业订单较前月增加0.5%，连续第三个月增长，不过当月大宗订单低于平均水准。路透调查预估为下滑0.3%，9月订单则是上修为成长1.2%。

--特朗普律师否认德银收到要求提供特朗普帐户资料的传票

知情人士称，一位调查俄罗斯涉嫌介入去年美国总统选举的美国联邦调查人员，要求德意志银行提供总统特朗普及其家人的帐户资料。但特朗普的律师否认调查当局曾经发出任何此类传票。该消息人士说，德意志银行几周前收到特别检察官穆勒发出的传票，要求提供特定的现金及信用交易讯息，并称关键文件已在此期间呈交。

--刺杀英国首相特雷莎·梅的阴谋被挫败--Sky News

Sky News引述消息人士的话报导称，刺杀英国首相的阴谋已被挫败。据报导，警方认为，刺杀计划是在唐宁街的首相宅邸引爆某种简易爆炸装置，并趁乱袭击和杀害特雷莎·梅。Sky News补充说，至少苏格兰场、军情五处和西米德兰兹警方这几周一直在调查此事。特雷莎·梅的发言人曾表示，英国在过去12个月里挫败了九起恐怖袭击阴谋。

--独家：小米邀请银行递交2018年为其安排IPO的标书--消息

消息人士告诉路透，中国智能手机生产商--小米已经邀请银行下周五递交2018年为该公司安排首次公开发行(IPO)的标书。今年小米业绩表现出色，最近对其估值上升的预期升温。其中一位消息人士称，小米上市可能是明年科技公司最大的一宗IPO。

据一位接近小米公司的人士称，2014年6月底时小米的估值短暂达到约550亿美元。两位了解小米的磋商的人士称，根据预期营收，小米的估值要高得多。消息人士称，预计小米会选择香港或美国为上市地点。

--欧盟避税天堂黑名单澳门榜上有名，香港被列入观察“灰名单”

欧盟各国财长采纳了一份被认为是避税天堂的黑名单，其中包括17个司法辖区。这个前所未有的举措意在反击全球避税行为，但官员们对于是否应该课征金融税没有共识。此外，欧盟也对47个承诺改变税务规定，以遵守欧盟的透明度及合作标准的辖区，采行了另一份“灰名单”，或称“观察名单”。名单中包括瑞士、土耳其与香港。

--美国B-1B轰炸机在美韩联合演习中飞越朝鲜半岛--韩联社

据韩国联合通讯社援引韩国军方报导，一架美国B-1B轰炸机飞越朝鲜半岛，这是美韩大规模联合空中演习的一部分。报导称，该轰炸机与两架美国F-22猛禽隐形战斗机一起参加了周一在韩国开始进行的轰炸演习，是次演习将持续至周五。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2%创八个半月最大单日跌幅，受中东忧虑打压

日股日经指数收低，创下八个半月最大单日跌幅，投资者蜂拥了结获利，此前该指数跌破25日移动均线关键支撑水平。日经指数跌2%，收于近三周低位22,177.04点，创下3月22日以来的最大单日跌幅。市场参与人士称，投资者争相对近几个月的涨幅了结获利，铜价大跌后，材料类股和其它周期性股领跌。

--中国股市：沪综指续创近三个半月新低，中小盘股尾市反弹大盘跌幅收窄 中国股市沪综指缩量收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，大盘低开低走，近两日护盘的指标股加入调整行列，令指数破位并形成较大下跌，但尾市中小盘股出现强力反弹，助大盘收窄跌幅。沪综指收报3,293.97点，跌9.71点或0.29%，盘中最低跌至3,254.61点。沪深300指数收报4,015.82点，跌0.60%。

--香港股市：收挫2.1%创逾一年最大跌幅，受腾讯大跌和朝鲜忧虑冲击

香港股市录得逾一年最大单日跌幅，权重股腾讯大跌，以及朝鲜担忧发酵，都打击市场人气。恒生指数收跌618.00点或2.14%，报28,224.80点。恒生国企指数下挫2.8%，至11,162.58点。中国互联网巨擘腾讯跌约3%至一个月低位，受累于获利了结。

--汇市：美元小幅下滑，投资者关注税改及预算进展

美元小跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。澳元亦走软，此前该国公布的经济数据释出经济增长令人担忧的信号。美元指数跌0.02%报93.353。欧元兑美元跌0.03%，报1.1820美元。美元兑日圆小跌0.36%至112.18日元。澳元跌0.29%至0.7582美元。

--国际油市：油价因美国油品库存增加而下挫，但OPEC减产支撑市场

油价下挫，因美国油品库存增加，市场将之解读为需求迟滞的迹象。0904 GMT，指标布兰特原油期货跌0.13美元或0.21%，报每桶62.73美元。美国原油期货跌0.22美元或0.38%，报每桶57.40美元。鉴于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动可能持续整个2018年，分析师表示原油价格受到良好支撑。

--全球金市：金价从两个月低点回升，因美元走弱

金价从两个月低点小升，因对美国税改计划进展的担忧拖累美元走弱。0846 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,267.63美元，前一日曾触及10月6日以来最低。美国期金上涨0.4%至每盎司1,269.9美元。

--金属期市：沪铜下跌逾3%，受中国需求担忧拖累

上海期铜下跌逾3%，尾随伦铜的急跌走势，投资者担心中国明年上半年需求走软，因而获利了结。分析师表示，除了铜库存增加外，铜价下跌还因市场担心中国年底前流动性收紧，且中国电力行业投资放缓。上海主力期铜收盘跌3.11%至51,410元人民币(7,772.55美元)，仍录得一年多最大单日跌幅。上海期铜跌破200日移动均线技术位，向市场发出偏空信号。0849 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.02%至每吨6,544美元。(完)