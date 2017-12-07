《路透晚报》--12月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年12月6日，印度Srinagar，一名渔民在Dal湖上行船。REUTERS/Danish Ismail

[重大数据或新闻]

--独家：美国要求以色列适度回应美关于耶路撒冷的决定--文件

据路透看到的美国国务院文件，关于美国承认耶路撒冷为以色列首都，美国要求以色列对这一决定予以适度回应，因预计该决定将面临抵制，而且美国还在考量该决定对美国设施和人员的潜在威胁。路透看到的另一份日期也为12月6日的国务院文件显示，国务院已经成立一个内部工作小组，在美国公布关于耶路撒冷的决定后“追踪全球形势”。

--英国将就爱尔兰边界问题提出新的措辞--爱尔兰总理

爱尔兰总理瓦拉德卡称，英国首相特雷莎·梅对他表示她将在接下来的24小时内向英退谈判人员给出建议，试图打破爱尔兰边界问题的僵局。瓦拉德卡称，他同特雷莎·梅进行了“非常愉快的通话”，但他重申了爱尔兰在边界问题上的坚定立场，而且伦敦提议的任何新措辞都必须与特雷莎·梅周一起初同意的内容相符。

英国上议院议员称，英国在2019年退出欧盟之前，将无法与欧盟达成自由贸易协定，应该寻求一个过渡期以避免在没有达成协议的情况下退欧这一最糟糕情形。

--眼见英退谈判“卡壳”，英国企业纷纷为无序退欧做准备

眼见英国首相特雷莎·梅在遭遇重大挫折之后，无力将退欧谈判拉回正轨，大型企业正加紧计划，以防英国无协议退出欧盟。金融服务业高管告诉路透，特雷莎·梅寻求过渡协议的努力来得太晚，他们除了开始重组别无选择。

其他行业的企业也都在进行幅度较小的改变，以便在退欧后能够在欧洲营运。许多制造企业在知道未来英国如何进行贸易之前，不愿批准新的计划。制造商不愿批准重大计划的问题已经给供应链带来连锁反应。

--比特币期货交易周末登场，开发处女地疑虑浮现

本周末比特币期货交易即将登场，这让期待其修成正果成为合法货币的比特币粉丝们兴奋不已。但专业人士担心，比特币近似一块处女地的本质所伴随的风险，可能给期货交易的首秀带来一丝阴影。周日2300 GMT，首个比特币期货交易将在Cboe Global Markets Inc旗下的Cboe期货交易所进行，一周后将登陆芝加哥商业交易所(CME)。

比特币市场的许多虚拟交易所连基本的监管都没有，这让人担心市场操纵、价格不准确等问题，以及清算所面临的系统性风险。

--日本央行总裁称当前收益率曲线控制的政策框架是“可持续的”

日本央行总裁黑田东彦表示，央行的收益率曲线控制是一项可有效压低长期利率的“可持续”政策框架，未理会有关央行的大规模购债正在接近上限的批评之声。黑田东彦称，日本央行的大规模刺激计划已终结了通缩状况，而且提振了经济增长，还称他预计企业将开始涨薪，并帮助通胀加速上升至央行2%的目标。黑田东彦重申，日本央行将继续“持续实施强有力的宽松货币政策”，来实现均衡的经济复苏以及物价稳定。

--德国10月工业生产意外下降，除能源外各工业领域生产均降

德国经济部公布，10月工业生产意外下降，并称第三季初的公共假期促使很多劳动者休长周末假期，这在很大程度上导致了工业生产下降。10月工业生产下降1.4%，9月修正后为下降0.9%。8月为增长2.6%，创逾六年来最大增幅。细分数据显示，除能源以外的各工业领域生产均有下降。其中资本财、消费品、中间产品和建筑领域降幅最大。

[市场摘要]

--日本股市：低接盘推动日经指数收高1.45%，但矿业股仍低迷

日本股市日经指数收高，扳回上日部分跌幅，投资者在日经指数录得八个半月最大单日跌幅后逢低买入。日经指数收高1.45%或320.99点，报22,498.03点，上日创3月以来的最大百分比跌幅，并跌破25日移动均线关键支撑水平。东证股价指数涨1.18%或20.83点，收报1,786.25点，JPX日经400指数涨1.17%或183.51点，收报15,825.72点。

--中国股市：沪综指连四日收跌续创近三个半月新低，大金融板块领跌 中国股市沪综指连四日收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，在沪综指跌破3,300点后，相当多投资者的信心受损，前期强势板块--保险、券商等大金融板块和周期股跌幅居前，大盘震荡下滑。沪综指收报3,272.05点，跌21.91点或0.67%。沪深300指数收报3,971.06点，跌1.11%。

--香港股市：恒生指数小幅收高，腾讯反弹跳涨逾3%

香港股市恒生指数小幅收高，受权重股腾讯反弹跳涨3.3%支撑。恒生指数收升78.39点，或0.28%，至28,303.19点。恒生国企指数下跌0.11%，至11,150.73点。今年迄今恒指累计上涨28.29%，国企指数累计上涨18.8%。本月恒指累计下跌3.26%。

--汇市：美元兑日圆反弹，比特币突破14,000美元至纪录新高

美元兑日圆收复部分失地，因全球市场重拾一些风险偏好，且市场乐观认为美国将成功推行税改计划。随着全球股价反弹，投资人买回美元，美元兑日圆日内上涨0.3%至112.60日圆。美元指数触及两周高点。

--国际油市：油价持稳，产量和汽油库存上升抵消美国原油库存下降的影响

油价持稳，因美国原油库存下降的影响被产量增加和汽油库存上升所抵消。0903 GMT，美国原油期货报每桶56.10美元，上涨0.25%。布兰特原油期货上涨0.31%，报每桶61.41美元。12月1日止当周，美国原油库存下降560万桶至4.481亿桶，令库存水平降至2015年和2016年季节性水位下方。即便如此，油价未能进一步上涨。

--全球金市：金价滑至四个月低位，因美元微幅走高

金价跌至四个月来最低水位，因美元受围绕美国税改的乐观情绪支撑而上涨。0908 GMT，现货金跌0.53%，报每盎司1,257.20美元，此前曾触及8月8日以来最低位1,255.80美元。美国期金下滑0.54%，报1,259.30美元。对于美国税改可望提振经济成长的期待，已经损及黄金等避险资产。

--金属期市：伦敦期铜小涨但仍接近两个月低点，因中国需求增速降温

伦敦期铜小涨，但仍然接近两个月低点。有迹象显示，中国铜消费主力产业房地产和电力年末增长放缓。券商Argonaut报告称，中国的短期铜需求正在走软。0845 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.22%报每吨6,564.5美元。铝价徘徊在四个月低点附近，报每吨2,004美元，接近位于200日移动均线的支撑位2,000美元。上海期交所期铝收跌1.83%。(完)