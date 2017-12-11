《路透晚报》--12月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年4月3日，伦敦，圣詹姆斯公园内盛开的鲜花和游人。REUTERS/Toby Melville

[重大数据或新闻]

--比特币期货首秀万众瞩目，交易首日平稳上涨

备受期待的比特币期货交易周日首次上路取得不错表现，在短暂跌落开盘价后，价格回升上涨逾20%。比特币是全球最大加密货币。Cboe Global Markets旗下的Cboe期货交易所(CFE)在周日2300GMT展开首批比特币期货交易，1月期货开盘报15,460美元，之后短暂跌至低点15,420美元，0812GMT报18,810美元。

比特币期货合约以现金结算，价格基于比特币在Gemini交易所的美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。

--欧洲央行银行监管官员称，银行坏帐新规定可能延后“数月”实施 欧洲央行(ECB)银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)向一葡萄牙报纸表示，有关新的银行坏帐规定，欧洲央行可能延后数月实施，因该行需要时间应对行业的反馈意见。“我认为分析的过程得花上一至两个月时间，”努伊对报纸Público表示。“因此实际实施很有可能会延后几个月。”并称称没有延后至2019年的理由。

--政府调查显示，日本第四季大型制造商信心增强

日本政府一项调查显示，日本大型制造业者在10-12月季度对经济状况的看法更加乐观，这是关于经济形势的又一乐观迹象。财务省和内阁府经济社会总合研究所进行的联合调查显示，10-12月大型制造企业景气判断指标(BSI)为正9.7，7-9月为正9.4。

周一的调查显示，大型制造业者计划截至3月的下半财年提高资本支出10.7%，高于之前预计的增加8.9%。

--Visa称，英国消费者在圣诞节前夕削减支出

信用卡公司Visa表示，英国消费者控制圣诞节旅游计划，并且上个月购买的汽车下滑，预示节日支出将出现五年来首次下降。这一悲观的消息出炉之际，英国商会(BCC)下调未来两年经济前景，因预计未来两年通胀增速快于薪资。

Visa称，英国11月经通胀调整后的消费者支出较上年同期减少0.9%，降幅低于10月的2.1%，但仍可能足以导致圣诞季和2017年整体支出出现2012年以来的首次同比下降。降幅最大的是汽车和圣诞期间国外旅行等较昂贵支出，美妆产品等较便宜奢侈品支出增加。

--日本建商大林组遭检方搜查，股价大跌

日本四大建设企业之一的大林组表示，公司因涉嫌“欺骗性妨碍业务”，遭东京检察官搜查办公室；大林组股价一度下跌8%，今日收跌7.19%。

周末当地媒体报导称，大林组因在一磁悬浮列车项目相关合同竞标中涉嫌舞弊，正遭到调查。日经新闻报导称，检方正在调查一项合同的竞标过程；大林组、户田建设和JR东海一个下属部门组建的合资公司通过此次竞标赢得了一条隧道紧急出口的承建工程合约。报导称，由大林组、前田建设和JR东海下属部门所赢得的另一项合同的竞标过程亦受到调查。大林组的一名执行副总裁在受调查人员之列。

--韩国现代汽车称，明年将面临来自日圆贬值带来的巨大阻力

韩国现代汽车智库表示，明年韩国汽车制造商将面临日圆走软带来的巨大阻力，日圆贬值将对丰田汽车等日本同业构成提振。该智库表示，日圆下滑将加剧主要市场的竞争，比如中国和美国市场，2018年这两个市场的总体需求料将减少。

智库Global Business Intelligence Center董事Lee Bo-sung指出，日圆贬值和获利增加还使得日本车企能够在中国及其他新兴市场增加投资并扩大市场份额，而这些市场正是现代的大本营。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创25年收盘高位，地产和建筑类股下挫

日本股市触及25年高位，盘中交投震荡，金融股和大型股的涨势抵消了地产股和建筑股的跌势，建筑公司大林组重挫逾7%。日经指数收高0.6%至22,938.73点，创1992年初以来最高收盘位。东证股价指数涨0.5%，至1,813.34点。

--中国股市：沪综指连二日收升，软件信息板块领涨大盘重返3,300点

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，今日大盘延续上周五反弹行情高开高走，软件信息板块领涨，沪综指回补上周跳空缺口并重新站上3,300点大关。沪综指收报3,322.20点，涨32.21点或0.98%；沪深300指数收报4,069.50点，涨1.65%。

--香港股市：收涨1.14%创近三周来最大涨幅，腾讯股价续弹

香港股市上涨，创下近三周来最大单日涨幅，因权重股腾讯连续第三个交易日反弹。收盘时恒生指数上涨325.44点或1.14%至28,965.29点。腾讯大涨2.9%。恒生国企指数上涨1.26%至11,431.62点。

--汇市：美元小涨，比特币期货首秀万众瞩目

美元兑日圆上探四周高位，受到美国升息预期的支撑。比特币期货开始交易，吸引关注。0827GMT，比特币在卢森堡Bitstamp交易所涨11.29%报16,350.03美元。美元兑日圆基本持平，报113.40日圆，稍早一度触及11月中以来最高水准113.59日圆。美元指数小跌0.13%至93.781。

--国际油市：油价走低，受美国活跃钻机数增加和OPEC减产不确定性打压

油价下跌，因美国活跃钻机数增加暗示美国产量将进一步增长，这可能会破坏石油输出国组织(OPEC)牵头收紧市场供应的努力。0824 GMT，美国原油期货跌0.19美元或0.33%，报每桶57.17美元。国际指标原油价格--布兰特原油期货下跌0.16美元或0.25%至每桶63.24美元。

--全球金市：金价微幅走高，但受美国升息预期打压而缺乏上涨动力

金价因美元走软而微幅上涨，但受美国升息预期的打压，缺乏进一步走高的动力。0820 GMT，现货金涨0.16%，报每盎司1,249.71美元，上周曾触及7月26日以来最低位1,243.71美元。美国期金涨0.28%，报1,251.9美元。

--金属期市：伦敦金属上涨，受强劲的中国11月贸易数据提振

伦敦金属价格小幅上扬，因中国之前公布的贸易数据表现强劲；锌价反弹，因中国治污行动抑制了供应的增长。0821 GMT，伦敦金属交易所(LME)期锌上涨0.50%，LME期铜基本持平，报每吨6,572.00美元。期铜今年至今上扬19%，与铝、锌和铅的涨势一致。上海期交所期铜跌0.39%，收报每吨51,320元人民币。(完)