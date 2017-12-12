《路透晚报》--12月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年12月1日，法国南斯，夕阳洒在Sainte-Croix教堂一侧墙面上。REUTERS/Stephane Mahe

[重大数据或新闻]

--英国最大油管系统进行修复恐关闭数周，油气价格急升

英国最大输油管线可能因计划外的修复工程而关闭数周，此一消息刺激原油价格升至两年新高，在一波寒潮席卷英国之际，天然气价格亦大幅攀升。

因在一次例行检查中发现一小处外泄问题，福尔蒂斯油管系统(FPS)自12月7日以来便降低了输送量。FPS每日将约45万桶福尔蒂斯原油由北海输送至苏格兰的Kinneil加工站。FPS的东家--英力士集团表示，公司已决定完全关闭系统。FPS是支持布兰特原油价格指标的五大北海原油流当中最大的一个。

--消息：欧盟和美国、日本将联手对抗中国的产能过剩

一位知情消息人士表示，美国、欧盟和日本周二料宣布一项联合行动，以对抗中国的工业产能过剩及其他贸易行为。上述消息人士称，美日和欧盟的贸易官员将在布鲁诺斯艾利斯参加世界贸易组织(WTO)会议期间发布联合声明，以针对产能过剩问题。英国金融时报报导称，联合声明还将指责中国的知识产权操作，包括要求企业向当地合作伙伴移交技术的规定。

--日本11月国内企业物价指数同比大涨3.5%，创九年来最大增幅

日本央行周二公布的数据显示，11月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长3.5%，创下九年来最大增幅，显示全球大宗商品成本上扬正带动企业费用增加。

分析师表示，目前尚不确定家庭支出的韧性是否足以吸收企业转嫁给消费者的成本，但周二数据让人对消费者物价涨幅迈向央行2%目标怀抱一丝希望。

--NAB调查：澳洲11月企业现况指数下滑9点至正12

澳洲11月企业现况指数跌离纪录高位，因企业愈发审慎看待销售及获利前景，但企业雇用意愿仍颇为强劲。澳洲国民银行(NAB)11月企业现况指数下跌9点至正12，悉数回吐10月的意外升幅。但该指数仍远高于正5的长期均值。经常波动的企业信心指数也下滑3点至正6。

调查显示，11月就业指标守在相对较高的正7水准，足以对失业率构成更大的下行压力。劳工成本依然受抑，采购成本和零售物价也是如此。

--美国一家企业起诉海航，指控其不透明所有权致双方交易无果

美国软件工程公司Ness Technologies已起诉中国综合企业海航集团，指控海航在接受美国监管机构对外国企业收购案检视时，未能充分回答有关其所有权的问题，导致双方3.25亿美元的交易失败。上周在纽约州最高法院提起的这桩诉讼案中，Ness指控海航未能“尽其全力”争取让收购Ness子公司的交易获得监管批准，给Ness造成了财务损害。

--泰国央行称今年曾入市干预以减缓泰铢升势

泰国央行称其今年曾进场干预以减缓泰铢升势，藉以减轻对企业的冲击。“今年有许多外部因素让泰铢走升得太过迅速。”泰国央行在声明中并称，泰铢汇率“与该国经济基本面不符”。

泰国央行预计泰铢压力将有所缓解，因为经常帐盈余下降，且随着经济复苏，公共和私营部门投资有所增加。还称泰铢升值将不会影响出口增长，但企业获利将受到影响。

--亚马逊云计算子公司将与宁夏西云数据合作，扩大中国业务

亚马逊(Amazon.com)表示，将和一家新的中国合作伙伴合作以扩大其在中国的云计算业务，以便在这个竞争日益激烈且受到严格监管的市场赢得份额。亚马逊称，Amazon Web Services (AWS)将与中国企业宁夏西云数据科技有限公司(NWCD)合作，开始提供客户服务。

“AWS已与NWCD结成战略科技合作，NWCD从AWS中国宁夏区运营和提供服务，完全遵守中国监管，”亚马逊在声明中称。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌等待美联储会议，但矿业及航运类股上扬

日本股市日经指数收盘下跌，逆转稍早涨势，投资者在本周美联储政策会议前态度趋于谨慎。日经指数收跌0.3%至22,866.17点，盘中在平盘上下波动。东证股价指数小涨0.1%至1,815.08点。

--中国股市：沪综指震荡收跌逾1%，指标股上攻无力大盘回吐前日涨幅

中国股市沪综指震荡收跌逾1%。分析师指出，经过连续两日反弹后，今日大盘掉头回落，全部回吐昨日涨幅。沪综指收报3,280.81点，跌41.39点或1.25%；沪深300指数收报4,016.02点，跌1.31%。

--香港股市：恒生指数收跌，腾讯挫逾3% 香港股市收低，权重股腾讯下挫逾3%及其他科技股跌势拖累市场信心。投资人忧心借贷成本即将攀升，因美联储本周料将升息。港元汇率与美元挂钩，香港利率通常跟进美国利率变动。恒生指数收盘下跌171.41点，或0.58%，至28,793.88点。恒生国企指数跌1.04%，至11,312.57点。

--汇市：美联储政策会议前美元持坚，新西兰元创两周新高

美元兑一篮子货币周二持坚于两周高点附近，交易员等候美联储本周的货币政策会议，以寻觅新的刺激因素。0821GMT，美元指数基本持平，报93.864，距离周五所及11月21日以来高点94.087近在咫尺。美元兑日圆跌0.09%至113.45日圆，周一触及约一个月来最高位113.69日圆。新西兰元徘徊在两周高点附近，涨0.62%至0.6953，因投资者对奥尔(Adrian Orr)被任命为新西兰央行总裁表示欢迎。

--国际油市：布兰特原油涨至2015年中来高位，受北海一输油管线关闭影响

布兰特原油价格跳涨1.5%至2015年中以来最高位，此前英国福尔蒂斯(Forties)北海输油管线关闭，对油市供应造成严重影响，而石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动本已令油市收紧。0814 GMT，指标布兰特原油期货上涨0.68美元或1.05%，报每桶65.37美元。美国原油期货涨0.37美元或0.67%，报每桶58.38美元。

--全球金市：金价从近五个月低位微升，美联储即将举行政策会议

金价微幅走高，略高于上日触及的近五个月最低水平；美联储即将举行为期两天的政策会议。0815 GMT，现货金涨0.12%，报每盎司1,243.34美元，周一曾触及7月20日以来最低位1,240.10美元。美国期金跌0.14%，报1,245.1美元。

--金属期市：上期所多数金属上涨，有迹象显示国内供应减少

上海基本金属期货大多上扬，因有迹象显示，与中国政府的环境治理行动相关的供应减少将导致进口需求增加。上海期交所主力期铜收涨1%至每吨52,070元人民币。上海期铅收高3.7%，沪锌收高1%。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.33%至每吨6,648美元，上日涨1.5%。(完)