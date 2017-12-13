《路透晚报》--12月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年6月29日，香港，黄昏时分穿行在写字楼间道路上的车流。REUTERS/Bobby Yip

[重大数据或新闻]

--升息十拿九稳，美联储或更关注特朗普税改影响

外界广泛预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将升息，但更重要的是，美联储可能会就特朗普政府税改将如何影响美国经济给出迄今最为强烈的暗示。投资者将密切关注，美联储将如何在刺激经济增长与当前的疲弱通胀和低迷薪资增长之间取得平衡，后者已经抑制了一些决策者对升息的意愿。

为期两日的会议结束之后，美联储政策声明及其最新经济预测将在美东时间下午2点出炉(1900GMT)。美联储主席叶伦将在半个小时后召开新闻发布会。这将是她明年年初结束四年任期之前的最后一次。

--亚开行预测2017年亚洲发展中经济体增长6%，中国增长6.8%

亚洲开发银行(ADB)将亚洲发展中经济体今年的增长预估从5.9%上调至6%，理由是出口强于预期且中国经济具有韧性。同时维持2018年亚洲发展中经济体增长预估在5.8%不变。

ADB称，全球第二大经济体--中国由于消费强劲，今年经济料增长6.8%，高于前次预测的增长6.7%。该行维持中国2018年经济增长6.4%的预估不变。亚开行称，从地区来看，南亚仍将是亚太地区增长最快的地区，对整个南亚的经济增幅预估维持在7.0%不变。

--利比亚和尼日利亚暗示打算明年增产，不理会OPEC减产

石油输出国组织(OPEC)决定延长减产行动过去了还不到两周时间，唯一获得豁免的两个成员国--利比亚和尼日利亚就暗示打算明年增产。虽然在11月30日的OPEC会议上，几位部长建议这两国加入减产协议，但两国都在努力提高产量。

上周五石油公司道达尔表示，其在尼日利亚海上新建的Egina油田将于明年投产，将把该国的原油产量提高10%。该油田的日产能将达20万桶，将于2018年第四季度投入生产。“这肯定可以改变供应情况，”咨询机构Resource Economist原油和油品部门主管Ehsan Ul-Haq表示。

--日本10月核心机械订单环比跳增5.0%，表明资本支出保持韧性

日本10月核心机械订单反弹回升，环比增幅大于预期，再次表明资本支出保持韧性；资本支出是日本经济扩张持续近两年的重要驱动因素。内阁府公布，10月核心机械订单较前月攀升5.0%；该数据被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标，但较为波动。10月核心机械订单较上年同期增长2.3%，分析师预估中值为下降2.8%。政府维持对机械订单正显露出增强迹象的评估不变。

--韩国政府考虑对虚拟货币交易的资本利得征税

路透在正式发布前获得的一份政府声明显示，韩国方面将考虑对虚拟货币交易的资本利得征税。声明称，政府将禁止未成年人开设虚拟货币交易账户，并建议仅允许符合资格的交易所展开此类交易。合格的交易所需遵守投资者保护规则，并披露所有买卖价格。

另外，韩国央行官员表示，政府已召集紧急会议，讨论加密货币的交易，并将于周五公布相关市场措施。韩国目前禁止所有金融机构交易虚拟货币。

--调查：澳洲12月消费者信心指数上升3.6%，至四年高点

澳洲一项消费者信心指数在12月跃升至四年来最高水平，在购物旺季可能及时提振消费意愿。墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)针对1,200人的调查显示，澳洲12月消费者信心指数较前月上升3.6%，上月为下降1.7%。该指数较上年同期上升6.1%至103.3，说明乐观人数超过悲观人数。“购房时机”指标升2.3%至100.6，为今年初以来首次高于100。衡量未来12个月经济形势的指标亦上升5.0%，衡量未来五年经济前景的指标升幅为3.4%。

--丰田汽车和Panasonic考虑共同开发电动汽车电池

丰田汽车和Panasonic表示，他们正考虑联合开发电动汽车电池，这一合作将帮助Panasonic扩大在汽车锂电池市场的领先优势。根据两家公司现有的协议，Panasonic为丰田的汽油电动汽车和插电式混合动力车生产电池。

丰田去年称，计划为其产品线加入纯电动车，这是其专注于插电式混合动力车和燃料电池车的绿色汽车策略的一个转变。此前该公司称，计划在2020年代初期开始销售纯电动车。

[市场摘要]

--日本股市：受科技股颓势拖累收低，四国电力大跌

日本股市日经指数收低，科技类股跟随美国同业走低，四国电力(Shikoku Electric)大跌，此前法院裁定该公司不得重启其中一个核反应堆。日经指数跌0.5%至22,758.07点，东证股价指数跌0.2%至1,810.84点。

--中国股市：沪综指缩量收升，美联储利率决议前市场观望氛围仍浓厚

中国股市沪综指周三缩量收升。美联储即将公布利率决议，加之明日也将公布国内宏观经济数据，场内观望情绪仍然浓厚。而短期大盘蓝筹股调整时间尚不充分，市场仍处于震荡筑底过程中。沪综指收报3,303.04点，涨22.23点或0.68%；沪深300指数收报4,050.09点，涨0.85%。

--香港股市：恒生指数收高1.49%，受服务和金融类股扶助

香港恒生指数反弹，受服务和金融类股支撑。恒生指数涨428.22点或1.49%，收于29,222.10点。恒生国企指数涨1.83%，收报11,519.79点。恒生能源指数涨1.6%，资讯科技指数涨0.53%，金融指数上扬2.1%，地产类股涨0.4%。

--汇市：美元从四周高点下滑，此前民主党赢得阿拉巴马参议员选举

美元兑一篮子货币从四周高点下滑，此前民主党与共和党在阿拉巴马州的美国参议员席位角逐中胜出，缩小共和党在参议院本就微弱的优势。这可能加大特朗普总统推进税改和其他经济计划的难度。0813GMT，美元指数下滑0.06%至94.042，周二升至94.219的11月14日以来最高水平。

--欧元债市：德债收益率盘旋在三个月低点附近，美联储会议即将召开

德国10年期公债收益率周三守在近期所及低点附近，晚间将迎来的美联储会议，预计其将决定升息，明天欧洲央行也将召开会议。有分析师称，直到本周主要央行会议结束前，债市交易料保持淡静。周四英国央行也将召开会议。“每个人都在场边观望，”德国中央合作银行(DZ Bank)的利率策略师René Albrecht说。德国指标10年期公债收益率仅跌0.5个基点，报0.31%，距离上周所及的三个月低点不远。德国、法国、英国和意大利公债期货周三推迟开盘后，均几无变动。

--国际油市：油价上涨，受美国原油库存大降及北海油气管线关闭提振

油价在上涨，因行业数据显示，美国原油库存降幅高于预期，且有关北海一主要输油管线关闭时间料延长的预期，也提振了市场。0815 GMT，布兰特原油上涨0.76美元或1.20%，报每桶64.10美元。美国原油涨0.53美元或0.93%，报每桶57.67美元。

--全球金市：金价持于近五个月最低水位附近，等待美联储政策会议结果

金价持稳于近五个月最低水位附近，预计美联储将在今年最后一次政策会议上再度升息。0819 GMT，现货金跌0.17%，报每盎司1,241.31美元，略高于周二触及7月20日以来最低水位1,235.92美元。美国期金涨0.14%，报每盎司1,243.6美元。

--金属期市：伦铜微幅上涨，美联储料在政策会议上升息

伦敦期铜微幅上涨，因美元回落，而稍早曾触及一个月高位，因预期美联储将自2015年来进行第五次升息。0816 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.58%，报每吨6,701.50美元。沪铜收高0.85%，报每吨52,350元人民币。沪铅和沪锌分别攀升2.1%和1.2%，受中国河南和湖南省整治污染厂商的措施影响。(完)