《路透晚报》--12月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年10月23日，美国南加州Solana海滩的一名冲浪者。REUTERS/Mike Blake

[重大数据或新闻]

--PMI报告：德国12月民间部门增速创逾六年半最快，法国增速意外跳升

德国民间部门12月增速创逾六年半以来最快，暗示尽管9月德国大选后面临政治不确定性，德国经济2017年仍强势收官。德国12月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值由上月的57.3升至58.7，创下80个月高点。制造业PMI创下1996年开始此项调查以来最高。民间部门的预期升至2012年中开始采集数据以来最高。

法国民间部门12月意外维持强劲扩张速度，为法国经济从欧元区落后生逆转为领先群的一年画下强势句点。IHS Markit公布，法国12月制造业PMI初值由上月的57.7跳升至59.3，远超路透调查分析师的预估，并创逾17年高位。

--日本执政党通过大幅削减企业税计划，威逼利诱企业涨薪

日本执政党周四通过了一项将企业税率从30%下调至20%左右的计划，但仅针对那些大幅提高薪资和增加国内资本支出的企业。

这种威逼利诱的手段是日本首相安倍晋三迄今所采取的最为激进的措施，为的是说服企业将薪资提高3%；安倍晋三认为涨薪是刺激消费者支出、以及摆脱已困扰日本近20年的通缩问题的必要措施。

符合条件的企业还需大幅增加工厂和设备方面的投资。这一提案将从2018财年起实施三年时间，但尚需议会批准。

--瑞士央行维持超宽松货币政策不变，以应对瑞郎被高估

瑞士央行维持超宽松货币政策立场不变，称将继续保持负利率以压制“被高估”的瑞郎。央行维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%至负1.25%不变，符合路透调查分析师的预期。

瑞士央行称瑞郎估值过高程度继续减弱，但仍被高估，瑞郎走势仍脆弱。央行称负利率和必要时干预汇市的意愿很重要，鉴于全球状况和货币环境有利，瑞士经济料将在未来数月继续复苏。

--调查：英国11月房价差值降至零，创2013年3月以来最低水准

一项备受关注的行业调查显示，英国房价在过去三个月持平，为逾四年以来首见，因伦敦和周边地区房价下跌拉低全国平均房价。英国皇家测量师学会(RICS)表示，11月RICS房价差值从10月的正1降至零，意味着报告房价较三个月前上涨和下降的成员数势均力敌。该差值创2013年3月以来最低水准，因税收政策调整以及对英国退欧的担忧尤其削弱了伦敦市中心的房价。

RICS委员们预计未来三个月房价将下降，不过降幅不像他们几个月前预期的那么大，而且现在预计未来一年房价将上涨。

--澳洲就业人口连续14个月增长，失业率保持在近五年低位

澳洲11月就业人口连续第14个月增长，创下1990年代初以来的最长增长期；与此同时，失业率则维持在上月接近五年低位的水平。统计局数据显示，11月就业人口增加6.16万人，路透调查预估为增加1.8万人；10月就业人口上修为增加7,800人。明细数据也表现不错，全职就业人口增加4.19万人，从而令2016年11月以来增加的全职就业人口达到30.46万人。失业率为5.4%，与市场预测和上月持平，为2013年2月以来的最低水平。

--独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂

三位消息人士称，福特汽车计划于2020年加强在中国的中型轿车生产，并将所产车辆销往美国和欧洲。在北美，福特的Fusion目前在墨西哥Hermosillo生产；在欧洲，该公司的蒙迪欧(Mondeo)则由位于西班牙Valencia的工厂生产。

根据与福特零配件供应商有联系、了解福特未来生产计划的消息人士，这两款车型料将在2020年中期至年末期间被重新设计，福特计划届时将它们的生产转到重庆的一家合资工厂，该工厂由福特在中国的合作伙伴长安汽车经营。

--华特迪士尼的收购交易对福克斯的估值超过750亿美元--消息

据熟悉情况的消息人士称，华特迪士尼(Walt Disney)拟收购梅铎(默多克,Rupert Murdoch)麾下二十一世纪福克斯的电影、电视和国际业务，该交易对福克斯的估值为每股逾40美元或总计逾750亿美元。福克斯的剩余资产将分拆为一家新公司，估值可能超过每股11美元。剩余资产主要为新闻和体育。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数下滑，乐天拟进军通讯市场消息打压电讯股

日本股市日经指数下滑，利率下降带动银行和保险商类股走软；电讯股走疲，受网上零售商乐天(Rakuten)计划进军移动运营商市场的消息影响。日经指数收跌0.3%至22,694.45点，东证股价指数跌0.2%至1,808.14点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，美联储加息符合预期大盘持续弱势震荡

中国股市沪综指小幅收跌。由于年底资金面持续偏紧，市场弱势行情难有改观，料沪综指将在3,300点附近反复震荡，后市需密切关注量能变化。沪综指收报3,292.44点，跌10.60点或0.32%；沪深300指数收报4,026.15点，跌0.59%。

--香港股市：恒指收盘微跌，投资人对美国升息及中国数据反应冷淡

香港股市变动不大，对于美联储一如预期升息，以及中国11月经济数据表现平平，投资人反应冷淡。恒生指数收低55.72点，或0.19%，至29,166.38点。恒生国企指数升0.1%，至11,531.73点。恒生能源指数升0.2%，资讯科技指数升0.12%，金融指数跌0.5%。

--汇市：美元处于守势，之前美联储维持利率展望不变

美元保持守势。之前美联储一如预期升息，对未来几年的利率展望维持不变，随后美元挫跌。0828GMT，美元指数跌0.01%至93.421，周三跌0.7%。交易员和分析师表示，由于美联储维持利率预估不变，而非上调预估，因此美元在美联储政策声明公布后承压。美元兑日圆小涨0.18%至112.73日圆。欧元兑美元亦小涨0.04%至1.1830美元。

--国际油市：油价因美国原油库存下降而上涨，但产量上升抑制价格

油价上涨，受美国原油库存连续第四周下降的提振。不过，涨势因石油产量增长而受到限制，油价仍远低于本周早些时候曾经触及的2015年以来高点。0827GMT时，美国原油期货报每桶56.79美元，较上一结算日涨0.19美元，或0.34%。布兰特原油期货报每桶62.82美元，涨0.38美元，或0.61%。

--全球金市：金价涨至一周高点，美元处于守势

金价触及一周来最高，美元处于守势。美元上日大跌，此前美联储一如市场预期升息，并维持利率前景展望不变。0822GMT，现货金基本持平，报每盎司1,255.37美元，稍早触及12月7日以来高位1,259.11美元。美国期金上涨0.73%，至1,257.6美元。

--金属期市：伦敦金属表现不一，中国经济数据带来支撑

伦敦金属亚洲尾盘表现不一，中国公开市场利率小升多少减弱了来自中国和日本制造业报告带来的乐观情绪，市况在圣诞假期前渐趋清淡。0824 GMT，伦敦期铜涨0.14%，报每吨6,738.50美元，上日上涨1%。盘中触及12月5日来的高点6,765美元。上海期铜收涨0.23%至每吨52,290元人民币。(完)