《路透晚报》--12月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2016年10月，奥地利维也纳，三名男子在秋季的林荫道上慢跑。REUTERS/Heinz-Peter Bader

[重大数据或新闻]

--日本11月出口加速增长，凸显经济稳步复苏

日本11月出口加速增长，全年一直保持同比增长，凸显外部需求强劲。外需帮助日本经济录得了战后以来第二长增长时期。财务省数据显示，日本11月出口较上年同期增加16.2%，轻易胜过路透调查预期的增长14.6%，也高于前月14.0的增幅。

--美国共和党议员有信心税改议案将在本周内通过并成为法律

美国重量级共和党议员表示，他们预计国会将在本周通过税改议案。参议院最早将于周二举行投票表决，总统特朗普希望在周末前签署。参议院共和党二号人物科尔宁(John Cornyn)在接受美国广播公司(ABC)“This Week”访问时称，他“有信心”参议院“很可能在周二”通过此项立法。

--印度执政党料打赢总理故乡保卫战，但反对党已拉近落后差距

初步计票情况显示，执政党印度人民党(BJP)料将在总理莫迪故乡的一场选举获胜，但领先幅度缩小，这将给予反对党一大鼓舞。India Today、CNN News18及TimesNow等媒体预测显示，印度人民党在古吉拉特邦议会182个议席中拿下超过100席。

--澳洲政府预计预算赤字将收窄，2020/21财年恢复至预算盈余

澳洲保守党政府预计，该国预算赤字的缩减速度将快于原先预期，并将在2020/21财年最终恢复至预算盈余，从而结束持续10年的预算赤字状态。澳洲财长莫里森在半年度财政展望报告中称，截至2018年6月财年的赤字目前看可能约为236亿澳元，低于原先预计的294亿，到2020/21年度恢复预算盈余，规模为102亿澳元。

--CME开始比特币期货交易，开在高位后逐渐下行

全球最大的衍生品交易所运营商--芝加哥商业交易所(CME)周日开始比特币期货交易，该合约开盘价为今日盘中高位，开盘后的半小时跌逾6%。CME比特币近月期货开盘报20,650美元，盘中低位和高位分别为18,345美元和20,650美元。

--甲骨文将以11.9亿美元收购澳洲云计算项目管理公司Aconex

澳洲云计算项目管理公司Aconex Ltd表示，收到美国软件巨头甲骨文价值15.6亿澳元(12亿美元)的收购要约；Aconex股价大涨45%。Aconex董事一致推荐该收购要约，公司股东将于明年3月的会议上进行投票。甲骨文称，交易料将于明年上半年完成。

--日本清水建设及鹿岛建设涉磁悬浮高铁合约弊案，遭检方搜索

东京地检特搜部对至少两家日本大型建设公司总部发动搜索，这些企业因涉嫌在造价800亿美元的磁悬浮高铁项目触犯反垄断规定。受遭搜查消息影响，鹿岛建设股价一度大跌4.6%，清水建设重挫3.7%。有媒体报导称，大成建设将成为下一个遭搜查的企业，该公司股价亦一度下跌3.3%。

[市场摘要]

--日本股市：收涨1.55%，创逾一个月以来最大日线涨幅和一周来最高收位

日本股市周一创逾一个月以来最大日线涨幅，金融和出口商类股获得追捧，建筑类股反弹；之前消息有称，检方突然搜查至少两家建筑企业总部，因其被指违反反垄断规定，该消息拖累建筑类股下跌。日经指数收涨1.55%报22,901.77点，为一周来最高收位，并创11月7日以来最大涨幅。东证股价指数收高1.36%至1,817.90点。

--中国股市：沪综指微收升，煤炭、钢铁板块强力反弹大盘探底回升

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今日早盘市场在煤炭、钢铁板块反弹的带动下试图冲高，但市场情绪低迷致大盘重拾弱势，沪综指盘中再创本轮调整新低，尾盘指数在周期股的强力拉升下翻红。沪综指收报3,267.92点，涨1.78点或0.05%；日低点为3,254.18点，今日上海A股成交额为1,496亿元人民币，上日为1,617亿元。

--香港股市：恒生指数收涨，美国税改议案憧憬激励信心

香港股市恒生指数收高，恒生国企指数亦收升，美国国会料将通过税改议案的预期，提振了亚洲市场信心。恒生指数终场收涨202.30点，或0.7%，至29,050.41点。恒生国企指数上涨0.43%，至11,415.13点。

--汇市：美元持稳，因美国税改议案离最终获批又近了一步

美元兑其他货币守住温和涨幅，周末美国税改议案距离最终批准又前进了一步，提振美元。美元之前小升，因参众两院税改议案协商委员会的共和党议员朝最终版本议案又前进了一步，其中涉及大幅调降企业税。0858GMT，美元指数小跌至93.737，美元兑日圆大体持平，交投在112.65日圆。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率大跌，因惠誉将债信评级上调两个级距

葡萄牙公债收益率(殖利率)触及2015年初以来最低，上周五惠誉将葡萄牙主权信用评级上调两个级距，这意味着三大评级机构已有两家给予葡萄牙投资级评级，其公债或很快重返主要债券指数。葡萄牙10年期公债收益率跌近8个基点至1.73%，创下2015年初以来最低位，且料将创下10月底以来最大单日跌幅。意大利10年期公债收益率当日持平于1.81%，较葡萄牙可比公债收益率高出6个基点。

--国际油市：油价上涨，但2018年前景仍暗示市场供应充裕

油市上涨，受北海输油管线继续中断影响，且有迹象显示美国原油产量增长或将放缓，不过2018年前景暗示虽然石油输出国组织(OPEC)牵头减产，但市场供应将充裕。0848GMT，美国原油(WTI)上涨0.42美元或0.73%，报每桶57.72美元。布兰特原油报每桶63.77美元，涨0.54美元或0.84%。

--全球金市：金价狭幅波动，因美国税改议案进展激励美元持坚

金价在狭幅区间内横盘波动，受股市上涨及美元走坚压抑；美国税改议案距离最终批准又前进一步，提振了美元走势。0849GMT，现货金上涨0.15%，至每盎司1,257.10美元。美国期金上涨0.18%，至每盎司1,259.90美元。

--金属期市：沪镍收盘劲升逾4%，受中国钢材需求前景激励

上海期镍跳涨逾4%，尾随伦敦镍价走势，此前中国称将降低部分钢材出口关税，引发了对于需求的憧憬。上海期货交易所期镍收盘大涨4.2%，至每吨93,740元人民币(14,176.82美元)，盘中一度升至94,340元，为11月28日以来最高。0853GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍上涨0.3%，至每吨11,615美元，LME期铜小跌至每吨6,879美元。(完)