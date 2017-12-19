《路透晚报》--12月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年5月17日，东京一处购物区街上摩肩接踵的客流。REUTERS/Toru Hanai

[重大数据或新闻]

--日本政府上修本财年和下财年GDP增长预估，通胀料仍远低于目标

日本政府周二上修对当前和下一财年的经济增长预估，预计在国内需求稳步改善的支撑下将分别增长1.9%和1.8%。消费者物价指数(CPI)料在本财年增长0.7%，下一财年增长1.1%。此前对当前及下个财年GDP的预估分别为增长1.5%和1.4%。

--澳洲央行会议记录：对经济信心增强，但消费者支出疲弱构成重大风险

澳洲央行近几个月对经济前景更具信心，但指出在收入增长缓慢和债务水平高企之际，消费者支出疲弱仍是一项“重大风险”。澳洲央行12月会议记录显示，决策者再次权衡通胀低迷与家庭债务处于纪录高位的问题。会议记录称，在过去一年左右，失业率下降，而且通胀率更接近目标，近期数据增强了央行信心，相信将进一步改善。

--调查显示英国雇主计划明年增聘员工并更快加薪，但担心退欧风险

调查结果显示，英国雇主计划在2018年雇佣更多员工，并更快提高薪资，但他们也担心退欧将使英国的吸引力下降。英国工业联盟(CBI)和人力中介公司Pertemps进行的调查显示，51%的雇主预期明年增加员工数量，高于去年调查时的41%。

--韩国虚拟货币交易所Youbit遭黑客攻击损失严重，将申请破产

韩国加密货币交易所Youbit周二表示即将关门，并在申请破产。该交易所此前遭遇了今年以来的第二次黑客攻击，突显出安全隐患。根据韩国一家报纸周六的报导，Youbit今年4月份曾遭遇网络攻击，有近4,000个比特币被盗。Youbit网站公布，当地时间周二早上4:35分，该交易所又遭到黑客攻击，造成相当于其总资产17%的严重损失。Youbit在韩国虚拟货币市场上属于规模较小的交易所。

--凯雷、安博凯据称在竞标韩国制药公司CJ HealthCare之列

韩国经济新闻报导，私募股权公司凯雷CG.O和安博凯(MBK Partners)都在韩国制药公司CJ HealthCare Corp的竞标者之列，该交易预估价值约1万亿(兆)韩元(9.1962亿美元)。报导引述一位未具名投行消息人士称，贝恩资本、TPG、CVC Capital和韩国化妆品制造商韩国科玛(Korea Kolmar)已进行不具约束力竞标。

--韩国央行会议记录：一名委员对于快速收紧政策表达疑虑

韩国央行公布货币会议纪录显示，一名央行委员称，韩国经济成长的强劲程度或许不足以承受马上紧缩货币政策。韩国央行货币政策委员会委员曹东彻表示，“虽然预料将进一步增长，但经济强劲程度是否足以应对立即紧缩货币政策，尚存不确定性，”他是七位央行委员中唯一一位反对升息者。曹东彻并提到，“若快速收紧政策，韩国央行恐难将通胀带往目标。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，建筑类股受磁悬浮高铁项目投标丑闻打击

日股日经指数周二在震荡交投中收跌，建筑类股继续遭遇惩罚性抛盘，因部分建筑企业卷入了串通投标的丑闻。日经指数跌0.2%，收于22,868.00点，开盘时曾上涨0.3%。东证股价指数收跌0.2%至1,815.18点。

--中国股市：沪综指连二日收升，市场氛围回暖金融板块领涨

沪综指连二日收升。分析师指出，今日大盘一路震荡走高，沪综指以全日最高点收盘，金融板块和以中小盘股为代表的成长股领涨。此前市场调整时间较长，从累计跌幅和交易量观察，大盘于上周已开始逐步企稳，在昨日小幅反弹基础上，今天市场做多氛围有所回暖，料短期大盘将逐渐企稳。沪综指收报3,296.54点，涨28.62点或0.88%；今日上海A股成交额为1,507亿元人民币，上日为1,496亿元。

--香港股市：追随亚股升势收高，受美国税改案有望通过的乐观前景提振

香港股市追随亚股升势收高，受助于隔夜美股再度创下纪录收盘高位，因随着共和党税改议案朝最终通过又迈进了一步，对企业税可能下调的乐观情绪增强。恒生指数收高203.25点或0.7%，至29,253.66点。恒生国企指数上涨1.11%至11,541.88点。

--汇市：欧元上涨，市场审慎看待美国税改效应

欧元小幅上涨，因投资人对于美国税改获得通过后提振美国经济的效应持审慎看法，而其他主要货币大多呈现窄幅区间波动，市况相对清淡。欧元兑美元上涨0.2%，至1.1805美元，欧元兑英镑持平于0.8816英镑。

--欧元债市：公债收益率上扬，受美国税改进展乐观情绪影响

欧元区政府公债收益率小升，投资人预计美国国会本周终将通过税改立法，而税改计划可能提振经济成长及通胀率。多数欧元区公债收益率在盘初上涨1-2个基点不等。德国指标10年期公债收益率涨1个基点报0.32%左右，高于上周所及的三个月低点0.29%。葡萄牙10年期公债收益率盘初报1.79%，周一触及1.73%。

--国际油市：北海油管中断支撑油价上扬，但美国产量增加抑制涨幅

油市小幅上涨，受北海福尔蒂斯输油管线中断和石油输出国组织(OPEC)牵头的自愿限产支撑，但美国原油产量大增抑制了原油价格。0840GMT，美国原油(WTI)上涨0.32美元或0.56%，报每桶57.48美元。布兰特原油报每桶63.69美元，涨0.28美元或0.44%。

--全球金市：金价受美元走软提振微涨，投资人关注美国税改法案进展

金价在美元走软的扶助下微涨，投资人考量美国税改法案的潜在影响，本周美国国会有很高的可能性通过该法案。0808GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,263.61美元。美国期金上涨0.1%，报每盎司1,267美元。

--金属期市：年底临近之际，部分投资者了结金属市场获利

伦敦金属期货价格下跌，交易员了结近期涨势录得的获利。在数据显示全球制造业保持韧性后，投资者预期需求前景将更乐观，从而激励了市场近期上涨。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍跌0.46%，至每吨11,775美元。LME期铜跌0.2%至每吨6,889.5美元，抹去前一交易日的小幅涨幅。上海期铜收跌0.15%报每吨53,390元人民币。(完)