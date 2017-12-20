《路透晚报》--12月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年4月4日，白俄罗斯首都明斯克，人们在郊区的湖边欣赏日落景观。REUTERS/Vasily Fedosenko

[重大数据或新闻]

--美国税改议案已于参议院通过，但因程序纰漏须再经众议院表决

美国共和党主导的参议院在周三清晨通过了1.5万亿美元的大规模税改议案，该党及总统特朗普更加接近取得胜利，将成就逾30年来最大规模的税制改革。然而对于共和党人士而言，这场料将在数小时后取得的胜利却夹杂了一些尴尬，因共和党在最后一刻遭遇程序问题，导致他们必须安排周三稍晚在众议院再次就该议案进行表决。

--亚洲第四季企业信心创近七年来最高，得益于消费和贸易

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第四季亚洲企业景气指数升至近七年高位，得益于强劲的消费和全球贸易。第四季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从第三季的69升至78，创下2011年第一季以来最高。这一指数代表了94家企业对未来六个月的展望。当该数据高于50，则显示正面看法。

--日本央行第三季公债持仓创纪录高位，加深对QE恐无法持续的担忧

日本央行量化宽松(QE)划下的公债持仓7-9月升至纪录高位，这可能加深对其政策框架无法持续的担忧。周三的央行数据显示，截至9月底，日本央行持有的公债规模达到创纪录的445万亿日圆(3.94万亿美元)，较上年同期增长7.6%。

--《独家》麦格理等牵头的三家财团竞购巴西天然气管道资产--消息

据消息人士透露，至少三家财团--分别由法国Engie SA、澳洲麦格理集团和阿联酋主权财富基金穆巴达拉发展公司牵头，已经向巴西国家石油公司(Petrobras)提交方案，拟收购该公司旗下的巴西天然气管道网络(TAG)。周五是第一阶段提交收购方案的最后一天，本次收购涉及巴西国家石油公司90%的股份。

--美国寻求各国禁止违反制裁朝鲜规定船只进港，韩国提议缩减军演

路透见到的文件显示，美国呼吁联合国安理会将10艘船只列入黑名单，因其规避了制裁朝鲜的措施。文件表示，这10艘船此前一直在向朝鲜进行船对船的成品油转移活动，或是运输朝鲜煤炭，违反了联合国针对平壤核与导弹计划采取的制裁措施。如果安理会朝鲜制裁委员会的15个成员国在周四下午之前不加以反对的话，这些轮船将被列入黑名单，这意味着要求各国禁止它们入港。韩国总统文在寅称，他愿缩减联合军演，以在明年于韩国举行的冬季奥运会前缓和紧张局势。

[市场摘要]

--日本股市：

日股周三勉力录得温和涨幅，盘中较为震荡，因金融类股强势抵消了建筑类股持续下滑的影响。之前有建筑企业传出竞标操纵丑闻。日经指数小涨0.1%至22,891.72点。

--中国股市：沪综指小幅收低周期股领跌，静待中央经济会议政策明朗

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日中央经济工作会议即将闭幕，市场静待政策明朗，加之年底投资者交易意愿降低，场内观望氛围浓厚，盘中热点乏善可陈，周期股跌幅居前。短线大盘仍将继续修复技术指标，总体上维持震荡筑底行情。沪综指收报3,287.61点，跌8.93点或0.27%；今日上海A股成交额为1,679亿元人民币，上日为1,507亿元。

--香港股市：恒生指数略微收低，金融和IT板块拖累大盘

香港股市略微收低，金融股和IT股的疲软抵消了地产股和公用事业股的强势。恒生指数收低19.57点，或0.07%至29,234.09点，恒生国企指数跌0.31%至11,505.88点。

--汇市：美元因税改期望而上涨，欧元受当地收益率上涨支撑

美元走坚，受美国特朗普政府的税改将在国会获得通过的预期支撑，在此同时德国公债收益率大涨帮助支持欧元。美国参议院通过税改议案的消息出炉后，美元兑日圆短暂延续涨势，一度触及日中高位113.075日圆。0819GMT，美元兑日圆报113.1日圆，日内上涨0.19%。欧债收益率上升支撑了欧元，欧元兑美元持稳在1.184。

--国际油市：油价小幅上涨，北海油管关闭和美国原油库存下降带来支撑

油价小涨，受美国原油库存下降预期和北海福尔蒂斯油管仍关闭的支撑。0834GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶57.76美元，较上日结算价上涨0.20美元或0.35%。布兰特原油期货涨0.11美元或0.16%，报每桶63.88美元。

--全球金市：金价微涨呈区间波动，美国税改获批预期令美元持稳

金价微涨，呈区间波动，因美元持稳，市场预期美国政府将通过该国30年来最大规模的税改法案。0835GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,264.10美元。美国期金GCcv1涨0.25%至每盎司1,267.3美元。

--金属期市：沪铝上涨逾1%，受氧化铝价格上涨推动

沪铝价格上涨逾1%，从上日微跌中反弹，因原材料价格上涨及中国减产在年底为市场提供支撑力道。上海期交所交投最活络的2月期铝收涨1.4%报每吨14,685元人民币。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝涨0.19%报每吨2,103美元。主力沪铜收涨0.24%至53,680元人民币，LME期铜小涨0.45%，至每吨6,973美元。(完)