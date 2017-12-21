《路透晚报》--12月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年9月6日，萨尔瓦多的Coatepeque湖。REUTERS/Jose Cabezas

[重大数据或新闻]

--日本央行维持政策不变，对消费和资本支出看法乐观

日本央行周四维持货币政策不变，尽管经济强劲的迹象不断增加。这暗示在通胀率仍远低于2%目标之际，日本央行不急于撤走危机模式下的刺激措施。日本央行维持短期利率目标在负0.1%，10年期公债收益率目标在零附近，符合普遍预期。这一年该行未对货币政策作出调整。

--欧盟对中国出口电动自行车启动反补贴调查

欧盟执委会就中国政府对电动自行车出口商发放补贴启动调查。欧盟之前已就中国电动自行车生产商在欧洲的倾销行为启动了调查，对从太阳能面板到钢铁等中国出口商品实施了一系列调查和反制措施，本次反补贴调查为此再添一案。

--朝鲜一名士兵向韩方叛逃，韩国鸣枪警告

韩联社报导，一名朝鲜士兵越过重兵把守的边界向韩方叛逃，朝鲜军队进行搜捕时，韩国方面射出大约20发子弹鸣枪警告。韩国联合参谋本部称，这次叛逃的是一名低等级士兵，朝鲜军队未向该士兵开枪。

--新西兰监管机构阻止澳新银行将旗下UDC出售给中国海航

新西兰海外投资监管机构阻止了中国海航集团收购澳新银行旗下汽车金融公司UDC Finance的交易。这是新西兰新政府做出针对外国投资做出的首个重大决定。

--惠誉将印尼主权债信评级上调至BBB，称经济抗冲击能力增强

惠誉评级将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位，称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。惠誉将印尼主权债信评级从BBB-上调至BBB，展望稳定。惠誉称，过去几年来在以保持稳定为目标的宏观经济政策下，印尼抵御外部冲击的能力稳步增强。

--日本政府上调对工业生产和资本支出的评估--月报

日本政府上调对工业生产的评估，为一年来首见，进一步表明得益于向好外部需求的强力推动，日本经济稳步增长。日本政府还上调了对资本支出的评估，为六个月以来首次，预示日本企业获利强劲增长。12月的经济报告印证了本月稍早日本GDP数据的上修。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受银行股拖累收跌，建筑股的卖压有所缓解

日股日经指数周四收低，受银行股疲势拖累，但脱离了日内早先触及的低位。日经指数跌0.11%或25.62点，收于22,866.10点。东证股价指数则抹去早先跌幅，上涨0.08%至1,822.61点。日本央行周四在政策会议上维持货币政策不变，该决定一如普遍预期，未对市场带来多少影响。

--中国股市：沪综指收升，中央经济工作会议消息提振大盘重返3,300点

中国股市沪综指收升。分析师指出，受刚结束的中央经济工作会议消息提振，今日市场出现反弹行情，股指收红重返3,300点。但年末资金面依然较紧，大盘整体成交量仍保持在较低水平，导致热点持续性较差，人气依然不足，沪综指3,300点上方的压力仍很明显。 沪综指收报3,300.06点，涨12.45点或0.38%；今日上海A股成交额为1,736亿元人民币，上日为1,679亿元。

--香港股市：随内地股市收高，因北京承诺深化改革且维持经济平稳增长

香港股市收涨，受内地股市上涨支撑，因在中央经济工作会议后，北京承诺深化结构性改革，遏制金融系统风险，并维持2018年经济平稳增长。恒生指数收涨132.97点，或0.45%至29,367.06点，恒生国企指数收涨0.79%至11,596.94点。

--汇市：美元兑日圆走坚，日本央行总裁暗示不急于撤出宽松货币政策

美元兑日圆小升，之前日本央行总裁黑田东彦的讲话，强化了日本不急于撤出超宽松货币政策的预期。日本央行一如广泛预期维持指标利率不变。美元兑日圆上涨0.2%至113.56日圆，黑田东彦记者会之前报113.40左右。

--欧元债市：西班牙债券收益率下跌，加泰罗尼亚将举行地方选举

西班牙债券较德债收益率之差接近三个月最窄水平，加泰罗尼亚周四将举行地方选举，西班牙政府希望可藉此结束该地区的独立企图。西班牙10年期公债收益率盘初报1.48%，较10月独立公投之后触及的1.81%下跌30个基点。西班牙10年期公债与德债的收益率之差约为107个基点，接近近三个月来最窄。其他多数欧元区公债收益率日内上升0-1个基点。

--国际油市：油价持稳，但美国石油产量飙升令走势受限

油价持稳，受美国原油库存下降支撑，但涨势受限，因美国石油产量飙升，快速接近1,000万桶/日。0843GMT，美国原油期货报每桶58.15美元，上涨0.05美元。布兰特原油期货上涨0.03美元至每桶64.59美元。

--全球金市：金价从两周高位下落，因美元上涨

金价因美元微升而反转下行，稍早一度触及两周高位。0843GMT，现货金下跌约0.06%，报每盎司1,265.08美元，稍早曾触及12月6日以来最高位1,268.26美元。

--金属期市：伦敦期铜自近两个月高位下滑，受了结获利拖累

伦敦期铜自上日的所及近两个月高位下滑，因投资者年末了结获利，但美元走软以及中国需求前景旺盛构成支撑。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小跌0.11%至每吨7,037美元，交易员趁铜价周三跳涨至近两个月高位7070.50美元了结获利。上海期货交易所主力期铜合约上涨1.06%至每吨54,230元人民币。(完)