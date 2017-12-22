《路透晚报》--12月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2016年3月，瑞士圣摩里兹，人们在Muottas Muragle山上享受冬日暖阳。REUTERS/Arnd Wiegmann

[重大数据或新闻]

--分离派政党赢得加泰罗尼亚议会选举，西班牙政府和欧盟受挫

西班牙加泰罗尼亚分离派政党在议会选举后看似会重新掌权，这令该国政治危机加剧，首相拉霍伊和支持拉霍伊的欧盟领导人遇挫。目前计票接近全部完成，分离派政党在加泰罗尼亚议会赢得微弱多数席位，西班牙政治紧张情势可能因此拖延下去。这一结果令全球市场不安，导致欧元走软，股市人气受抑。西班牙10年期公债收益率升至1.5%，创11月以来高位。

--日本政府2018财年预算再创新高，财政纪律形同虚设

日本首相安倍晋三的内阁批准了创纪录规模的8,600亿美元2018财年预算支出，选择以激进的货币刺激让经济继续保持复苏，再次将财政改革搁置一旁。财务省表示，4月1日开始的新财年一般账户预算支出将总计达97.7万亿日圆(8,600亿美元)，这将是历来最高的支出规模，而且略高于本财年97.5万亿日圆的最初计划支出规模。

--比特币短暂跌破14,000美元，已由纪录高位下滑30%

加密货币比特币在Bitstamp交易所短暂跌破14,000美元，与本周初创下的近20,000美元纪录高位相比，已下跌约30%。比特币最新报14,499美元，下跌7%，但亚洲时段稍早跌幅一度深达14.7%。

--瑞士制药商罗氏将以17亿美元收购美国抗癌药生产商Ignyta

瑞士制药商罗氏和美国抗癌药物生产商Ignyta Inc称，罗氏将以17亿美元收购后者，从而在全球扩大其肿瘤相关的药品组合。两家公司称，罗氏将为Ignyta每股支付27美元，相当于较Ignyta周四收盘价高出约74%。并称预计交易将在2018年上半年完成。

--韩国法院判处乐天集团会长辛东彬两年缓刑

韩国法院判决乐天集团会长辛东彬的背信罪名成立，判处20个月刑期，缓刑两年。辛东彬将能够继续重振乐天集团。法界专家表示，检方料将提出上诉。辛东彬在2016年10月遭检方指控侵占及背信。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，周线升1.6%创逾一个月来最大百分比涨幅

日本股市日经指数周五收盘小升，因银行和大宗商品贸易商涨势抵消医药类股疲势。神户制钢大跌，此前公司称高层原本知晓数据造假一事。日经指数收高0.2%至22,902.76点，周线上升1.6%，创逾一个月来最大单周百分比涨幅。东证股价指数涨0.4%，报1,829.08点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收低，年末将至投资者无心恋战

中国股市沪综指小幅收低，成交明显萎缩。分析师指出，金融和消费板块走势疲软，盘中缺乏有号召力的热点；再加上年末将至，投资者大多无心恋战，大盘难以继续上攻，整日维持窄幅盘整走势。沪综指收报3,297.06点，跌3.00点或0.09%；本周该指数累计升0.95%，结束此前连五周跌势。今日上海A股成交额为1,520亿元人民币，上日为1,736亿元。

--香港股市：在清淡交投中收高，地产和IT股领涨

香港股市上涨，地产股和IT股领涨，但圣诞节假期即将来临，市场清淡交投，下周一和周二港股将休市。恒生指数收高210.95点，或0.72%，报29,578.01点；恒生国企指数涨0.48%，报11,653.08点。恒生指数周线上涨2.5%。

--汇市：美元小涨，欧元因加泰罗尼亚大选显示独派胜出而挫跌

美元小幅上涨，但周线仍可能下跌；欧元则下挫，因此前加泰罗尼亚大选结果显示分离派胜出，这对马德里当局造成打击。0850GMT时，美元指数涨0.07%，至93.341。欧元兑美元跌0.13%，至1.1856。

--国际油市：原油期货价格脱离两年半高位，因美国产出增加拖累市场

油价从上日所及的2015年以来高位下滑，美国产出增加以及北海福尔蒂斯输油管线料将在1月恢复运作，令油价承压。但原油期货成交量大幅下降，因即将迎来圣诞节和新年假期，交易员平仓。0830GMT，美国原油期货跌0.45%或0.268美元，报每桶58.1美元。布兰特原油期货报每桶64.74美元，下跌0.16美元，或0.25%。

--全球金市：金价徘徊在两周高点下方，料连续第二周上涨

金价持稳在两周高点下方，股市上涨且美元坚挺，但黄金本周仍有望连续第二周周线上涨。圣诞假期前市场交投清淡。0845GMT，现货金报每盎司1,268.90美元，本周累计上涨0.95%。美国期金持稳在每盎司1,272.40美元。

--金属期市：伦铜下滑，但周线有望上涨逾2%

伦敦期铜价格小跌，逆转上日涨势，因美元上升，以及智利铜矿薪资协议的达成缓解了对这个全球最大铜生产国供应中断的担忧。0815GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.25%至每吨7,068.50美元，上海期交所主力2月期铜合约收高0.4%，至每吨54,500元人民币。LME期铝跌0.14%至每吨2,145美元，受年末获利了结影响。上海期交所期铝跌0.4%。其他金属方面，伦敦期锌、期镍和期铅均下跌0.5%左右。(完)