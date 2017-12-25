《路透晚报》--12月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年12月13日，克罗地亚萨格勒布，女孩们在圣诞商品市场自拍。REUTERS/Antonio Bronic

[重大数据或新闻]

--日本央行理事宫野谷笃称低利率打压银行利润，撤走刺激后获利料仍难改善

日本央行理事宫野谷笃称，长期的超宽松货币政策正在给日本银行业获利构成严重打压，但即便在央行升息之后，金融机构也不应预计营业状况会明显改善。宫野谷笃称，长期而言很多地区性银行可能遭受损失，因竞争加剧迫使他们调降贷款利率，以便在不断缩小的国内市场上吸引贷款客户。

--德国央行官员称欧元区暂时不会引入官方加密货币

据德国报纸报导，德国央行官员Carl-Ludwig Thiele排除了欧元区引入官方数字货币的可能性，并警告称投资比特币等虚拟货币可能引发亏损。德国金融监管局(Bafin)局长Felix Hufeld曾称，对待加密货币监管方必须“保持警惕”，在这方面他们仍有很多需要学习。

--路透调查显示全球基金将股票投资配比上调至三年半高位

最新的路透调查显示，继全球股市频创新高的“丰收年”之后，全球投资者已将股票投资配比进一步上调，来到三年半高位。路透本次月度资产配比调查走访了欧洲、美国、英国和日本的51位资产管理经理和首席投资官，调查还发现基金将债券配比调降至逾两年最低位，因预计利率上调和通胀稳步升高。

--蒂森克虏伯与塔塔钢铁的合资公司若上市，二者的持股将减半

德国钢铁生产企业蒂森克虏伯的一位董事称，如果该公司与塔塔钢铁(Tata Steel)计划组建的欧洲钢铁合资公司能够在2024年底前在股市上市，蒂森克虏伯可能会将其在该合资公司的持股削减一半。蒂森克虏伯的人事主管Oliver Burkhard在电话会议上对记者表示，两家公司已承诺在合资公司成立后的头六年持有相同比例的股权。他还说，若合资公司上市，他们将保留至少50.1%的股权，这意味着蒂森克虏伯的持股或将削减至25.05%。

--通董事会拒绝博通和Silver Lake提名的11位董事人选

美国半导体公司高通拒绝了博通(Broadcom)和私募股权投资公司Silver Lake Partners提名的11位董事人选，可能为这两家芯片(晶片)生产商之间激烈的代理权之争埋下伏笔。高通周五称，董事会将在2018年年度股东大会上提名11名现有董事连任。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，受央行购买更多上市交易基金的预期支撑

日股日经指数周一收复早盘跌幅，终场收高，因对日本央行可能购买更多上市交易基金(ETF)的预期抵消了金融类股下跌的影响。由于其他主要市场因圣诞节休市，外国投资者较少，日股今日在窄幅区间内波动。日经指数收盘上涨0.16%至22,939.18点。东证股价指数涨0.16%至1,831.93点。

--中国股市：沪综指连二日收低，中小盘股连续调整挫伤人气

中国股市沪综指收市继续下跌。分析师指出，近期中小盘股持续调整，对市场人气有所损伤，再加上年底资金面偏紧的预期，投资者观望气氛较浓；尽管地产股努力护盘，但大盘走势仍较疲弱。沪综指收报3,280.46点，跌16.60点或0.50%；今日上海A股成交额为1,772亿元人民币，上日为1,520亿元。

--香港股市：香港股市逢圣诞假期休市

--汇市：美元持稳，但年末美元融资成本上升

美元兑其他主要货币基本持平，假日期间市场交投清淡。年末各银行纷纷筹集美元资金，推动美元/日圆远期贴水扩大。周一亚洲市场，美元兑日圆基本持平，上周五公布的美国乐观经济数据基本没有带来提振。0855 GMT，欧元兑美元上涨0.14%，报1.1874美元；美元指数微跌0.13%，报93.226。

--国际油市：逢圣诞假期休市

--全球金市：逢圣诞假期休市

--金属期市：沪铜升至两个月高位，因中国天然气短缺影响炼铜产量

上海期铜价格上涨0.7%，触及两个月高位，因中国部分地区天然气短缺，导致炼铜商减产。中信证券分析师指出，在大型铜企目前仍在与燃气供应商谈判之际，铜产量所受到的影响可能持续到明年初。上海期铜主力合约收高0.7%至每吨54,700元人民币(8,347美元)。该合约盘中触及10月25日来的高点55,280元。伦敦金属交易所(LME)周一因圣诞节假期休市。 (完)