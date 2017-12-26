《路透晚报》--12月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年8月11日，西班牙波拉-德阿良德附近的风力发电厂。REUTERS/Paul Hanna

[重大数据或新闻]

--日本11月家庭支出跳增，但日央行料维持刺激不变

日本11月家庭支出高于预期；同时消费者通胀小升且失业率刷新24年低位，为央行带来些许希望，期待经济复苏将推动通胀率升向其2%目标。但物价上涨主要系因燃料成本上升的提振，此力道料在2018年消退，所以尽管全球其他主要央行拟终结危机时代的政策，但日本央行维持宽松货币刺激的压力仍不减。

--日本央行多数决策者认为需坚持强有力的宽松政策举措--会议记录

日本央行公布10月会议记录显示，多数决策者都认为，该央行必须继续进行强有力的货币宽松举措，但暂时并不需要加码刺激举措。“几名委员称，若仅为了实现物价目标而采取极端货币宽松措施...可能妨碍货币宽松产生预期政策效果，”会议记录显示。一位委员称，应从各种角度研究日本央行购买上市交易基金(ETF)举措的利弊，即使目前此举尚未扭曲市场功能。

--朝鲜明年或寻求与美国对话，并与韩国达成友好关系

韩国在一份乐观的2018年政府展望报告中预计，朝鲜明年或寻求就其武器项目一事打开与美国对话的大门，并寻求与韩国当局至少在一定程度上达成友好关系。“朝鲜将寻求与美国谈判，并继续努力使其实际拥核国的地位获得承认，”韩国统一部在报告中称，但未提供支持这一结论的理由。

--中国和巴基斯坦考虑将阿富汗纳入570亿美元的经济走廊规划

中国外交部长王毅表示，中国和巴基斯坦将考虑把570亿美元的中巴经济走廊规划延长至阿富汗，这是中国“一带一路”宏伟计划的一部分。中国一直试图成为推动巴基斯坦和阿富汗谈判的有益一方，阿巴两国自巴基斯坦1947年独立以来一直关系紧张。王毅在出席完首次中国-阿富汗-巴基斯坦三方外长对话之后表示，中国希望这条经济走廊能够裨益整个地区，成为推动发展的动力源。

--日本首相安倍晋三敦促企业明年涨薪3%或更高

日本首相安倍晋三敦促企业明年涨薪3%或更高，继续施压企业将巨额现金储备用于提高薪资，以扩大其“安倍经济学”刺激政策带来的好处。“我们明年必须维持并加强日本正面的经济周期，以实现我们抗击通缩的长期目标，”安倍在经济团体连合会的一次会议上说道。“有鉴于此，我希望企业明年春天能加薪3%或更高，”他说。

--比特币涨10%，从上周大跌走势中反弹

比特币在假日淡静交投中延续反弹走势，上涨10%，较上周在12,000美元下方触及的低位上涨超过三分之一。0828GMT，比特币在Bitstamp交易所报约15,299.77美元。

[市场摘要]

--日本股市：在淡静市况中收跌，高岛屋大涨提振零售类股

日股日经指数周二下跌，因缺乏来自其他市场的走势指引而陷于窄幅区间。不过高岛屋因公布良好获利而大涨，提振了零售类股。日经指数收跌0.2%至22,892.69点，成交清淡，许多其他金融中心周一因圣诞节休市，令日本股市缺少指引。东证股价指数(TOPIX)跌0.27%，收报1,827.01点。

--中国股市：沪综指反弹收升，个股普涨自贸港、超跌次新股表现强势

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日个股出现普涨，其中自贸港、超跌次新股表现强势，有效激活市场人气，场内赚钱效应有所回升。但量能未见放大，显示场外资金仍在谨慎观望，料短线大盘将维持横盘整理走势。沪综指收报3,306.12点，涨25.66点或0.78%；今日上海A股成交额为1,746亿元人民币，上日为1,772亿元。

--香港股市：休市

--汇市：美元在淡静交投中持稳，比特币上涨超10%

美元在交投淡静的假日市场持稳，未理会乐观的日本经济数据，市场参与者思考的是有关明年的潜在交投诱因。澳洲和香港市场在周一圣诞节假日后依然关闭，很多欧洲金融中心周二也关闭。0832GMT时，美元兑日圆基本持平，交投在113.30。美元指数小幅下跌至93.278。Bitstamp交易所，比特币一度涨10.5%至15,375.83美元。0833GMT时，比特币报15,247美元。

--国际油市：原油价格接近2015年6月高位，因减产行动令市场收紧

油价持稳，布兰特原油徘徊在2015年高点附近，得益于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动下稳健的需求前景。0828GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶58.48美元，较上日结算价涨0.01美元。布兰特原油期货报每桶65.25美元，与上日收盘持平，但接近12月12日触及的2015年6月来高点65.83美元。

--全球金市：金价因美元走贬而涨至逾三周高位，钯金触及17年最高水准

金价因美元走贬而微幅升至逾三周高位，同时钯金触及2011年2月以来最高位。0829GMT，现货金涨0.27%，报每盎司1,278.28美元，此前一度触及12月1日以来最高水位1,279.19美元。美国期金涨0.3%，报每盎1,282.50美元。

--金属期市：上海期镍收跌，受钢材需求减弱打压

上海期镍收跌近1%，盘初下挫多达2.6%，受钢材需求减弱打压。“临近年底期镍交投清淡，对这种金属的需求也减弱，受不锈钢库存堆积打压，”中信期货分析师团队在报告中写道。伦敦金属交易所(LME)周二逢圣诞礼物日假期休市。上海期交所主力5月期镍合约收低0.9%，报每吨95,630元人民币。该合约周一最高涨至97,650元人民币，为11月15日以来最高位。(完)