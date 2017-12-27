《路透晚报》--12月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2015年2月，白俄罗斯明斯克，人们在雪后的公园内滑雪。REUTERS/Vasily Fedosenko

[重大数据或新闻]

--三星继承人李在镕在上诉审理接近尾声之际否认贪腐指控

之前被判犯有向前韩国总统行贿罪的三星集团继承人李在镕周三否认不法行为指控；李在镕因贪腐罪名被判五年监禁，目前针对该裁决的上诉审理已接近尾声。现年49岁的李在镕自2月以来一直被羁押。李在镕在上诉聆讯中否认了对他的指控，还否认了有关其与朴槿惠单独见面四次的指控，之前披露的见面次数为三次。首尔高等法院料将在1月底就上诉案做出裁决。不管哪方败诉该案都可能移交最高法院。韩国检方在上诉审理阶段对三星继承人李在镕求刑12年。

--印度将挑战中国全球最大LPG进口国的地位

印度本月料将超越中国，成为全球最大液化石油气(LPG)进口国，因为印度在国内推动居民在做饭时采用LPG替代柴火和牲畜粪便。汤森路透Eikon的船运数据显示，12月运往印度的LPG将达到240万吨，首次超过最大进口国中国230万吨的进口量。

--苹果面临诉讼，此前坦承让iPhone降速以因应电池老化

根据多家联邦法院的八宗诉状，苹果被指控在未预先警告的情况下减慢iPhone速度，以弥补电池老化后的性能不佳，这是欺诈iPhone用户的行为。之前苹果对一年前的软件修改情况坦承以对。诉讼指称，这一修改在过去一年可能导致iPhone用户在试图解决这一问题时受到误导。所有诉讼--向加利福尼亚、纽约和伊利诺等美国地区法院提起的诉讼--寻求作为集体诉讼，代表全美潜在的数以百万计iPhone用户。

--现代重工股价收跌逾28%，因公司拟进行供股计划

韩国现代重工股价盘初重挫逾27%。该公司所属集团周二称计划将旗下炼厂--现代炼油(Hyundai Oilbank)在2018年挂牌上市，并且通过现代重工的一项供股计划筹资约12亿美元，以强化公司财务状况。周三收盘该股大跌28.75%，报96,900韩元。

--韩国预期2018年经济增速放慢，因投资减缓且劳动力收缩

韩国政府称，预期2018年经济将持续复苏，但受投资减缓及劳动力收缩重压，明年经济增速料较今年略微放缓。政府预测2018年经济约增长3%，略低于对今年经济增长率预估的3.2%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收高，油价上涨提振石油类股

日股日经指数周三小幅上涨，油价上涨支撑石油类股。日经指数收盘微涨0.08%至22,911.21点。东证股价指数涨0.15%至1,829.79点。

--中国股市：沪综指收跌近1%，年末资金面趋紧加剧大盘调整压力

中国股市沪综指收跌近1%。分析师指出，今日早盘市场窄幅震荡，午后受资金面趋紧影响出现较大幅度跳水，将前日涨幅悉数吞没。盘中个股走势分化，今年累积涨幅较大的消费股偏弱，新能源汽车股则受利好消息刺激集体走升。料年底前大盘受制于资金面等因素无法形成上涨合力，短线将维持低位震荡走势。沪综指收报3,275.78点，跌30.34点或0.92%；今日上海A股成交额为1,981亿元人民币，上日为1,746亿元。

--香港股市：圣诞节后首日交易基本收平

香港股市收盘基本持平，今日为圣诞节过后首个交易日，恒生指数涨0.07%。恒生指数收涨19.65点或0.07%，报29,597.66点，恒生国企指数收跌0.3%，至11,617.75点。恒生能源指数涨1.21%；恒生资讯科技指数跌1.06%；恒生金融指数跌0.02%；恒生地产建筑指数涨1.47%。

--汇市：油价上涨支撑加元，美元指数下跌

美元兑一篮子货币下跌；油价本周反弹，支撑了加元等商品货币。油价周二升至两年半高点，因有消息称利比亚一条输油管线发生爆炸，而且也受到石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动支撑。这帮助支撑大宗商品出口国的货币，加元兑美元一度涨至12月6日以来最高位1.2678加元。0835GMT时，美元指数跌0.07%至93.191。主要货币走势温和，欧元兑美元涨0.12%至1.1871美元，美元兑日圆跌0.03%，至113.19日圆。

--国际油市：油价接近2015年高位，市场前景偏紧

油价接近上日触及的两年半高点，因2018年市场前景相对偏紧，但北海一条主要管线逐步恢复原油输送，抑制了原油涨势。0828GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶59.81美元，较上结算价跌0.17美元。上日该期货自2015年6月以来首次升破60美元。布兰特原油期货报每桶66.82美元，跌0.21美元。该合约上日突破67美元，为2015年5月来首次。

--全球金市：金价在淡静交投中微涨，因美元下跌

金价微涨，因美元下跌，但由于假期氛围中一些投资者仍离场，金价呈区间波动；钯金价格则延续涨势，此前触及17年高位。0831GMT，现货金涨0.12%至每盎司1,284.92美元，美国期金也上涨0.16%至每盎司1,289.50美元。

--金属期市：伦铜涨至近三年半高位，因中国需求前景乐观

圣诞节假期过后伦铜大涨，至近三年半高点，受最大铜消费国中国2018年需求增长的预期提振。中国市场铜期货随之上涨，但涨幅温和，主力期铝合约受提振。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中一度涨逾1%至每吨7,210美元，路透数据显示，此为2014年7月以来最高。0829GMT，该合约涨0.88%至7,187美元。上海期货交易所主力期铜合约收高0.18%，至每吨54,960元人民币。沪铝涨1.1%至14,745元人民币；而LME期铝涨0.05%至每吨2,193美元。(完)