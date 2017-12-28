（修正）《路透晚报》--12月28日

（修正：重大数据或新闻部分第六条专访内容， 修正第二段引语为“我们为在中国开展业务已经准备了很多年。一旦放开时，我们将排在前列。”）

资料图片：2017年12月1日，柏林，节日气氛浓厚的LP12购物中心。REUTERS/Fabrizio Bensch

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本11月工业生产和零售销售好于预期，央行官员敦促降低刺激

日本11月工业生产和零售销售表现均好于预期；同时央行公布的上次政策会议记录显示，委员们提出降低刺激的可能性。数据显示，日本企业预测12月工业生产将进一步增长，因海外需求强键持续支持工厂活动及整体经济增长。上周政策会议的意见摘要显示，一些央行委员敦促就升息或降低交易所上市基金(ETF)的购买展开讨论，以回应经济前景的改善。

--韩国政府将采取更多措施，加强对虚拟货币交易的监管

韩国政府表示，将采取更多举措，监管国内加密货币交易中的投机行为。“政府已多次警告，虚拟货币不能发挥实体货币的作用，而且可能因过度波动而导致高额损失，”韩国政府在声明中称。声明指出，韩国交易所中多数虚拟货币的交易价都远高于其它国家交易所的价格，但并未举例说明。声明称，措施将包括禁止开设匿名虚拟货币账户，还将立法允许监管机构在必要时关闭虚拟货币交易所；后一措施建议由韩国司法部提出。

--美国今年对中国出口大豆有一半明年将不符合质检新规

根据路透看到的航运数据，今年美国对中国出口的大豆有一半在2018年将不符合中国的交付常规，暗示这项年规模达140亿美元的贸易面临新的障碍。美国农业部(USDA)周三表示，中国将从明年1月1日起收紧进口美国大豆中的杂质含量标准。根据美国农户及贸易商，这将会增加成本，削减对中国这个全球头号大豆进口国的销量。

--若不能赢得阿联酋航空订单，空客A380或将停产--消息

三位知情人士表示，空中客车正在规划紧急应变计划，万一公司没能拿下阿联酋航空关键订单，就准备逐步停产全球最大客机A380喷射客机。若真要停止生产A380，预计也将是逐步地退出，好让空中客车处理手上现有订单，这些订单主要来自阿联酋航空。

--德国企业乐观看待2018年，技术劳工短缺为一大阻力

调查显示，有超过半数的德国行业协会对美国保护主义政策和英国退欧不以为意，而且对它们自身情势的看法要比一年前更乐观。位于科隆的IW经济研究所表示，让德国这个欧洲最大经济体的企业受到抑制的一大因素是技术劳工不足。调查显示，48个行业协会中有26个的看法要比2016年底时来得乐观，有超过三分之二的协会预期，其行业中的企业明年产量要高于今年。

--专访：如果市场放开，野村计划在中国开设零售经纪业务--CEO

日本最大券商和投资银行野村控股的执行长表示，一旦中国允许国外金融机构开设证券经纪业务，野村准备为中国的富裕阶层提供服务。“我们为在中国开展业务已经准备了很多年。一旦放开，我们将排在前列，”野村控股执行长永井浩二告诉路透。目前野村在香港提供零售经纪业务，在中国内地提供对公业务。“但我们也想(在内地)提供零售经纪业务，就像在日本一样，”永井浩二接受路透访问时说。

[市场摘要]

--日本股市：终场收低回吐稍早涨幅，因日圆上涨且银行股跌势扩大

日股日经指数周四回吐稍早涨幅，因日圆上涨，且银行类股扩大跌幅。日经指数收跌0.6%至22,783.98点。东证股价指数下跌0.6%至1,819.03点。周五是2017年最后一个交易日，日经指数全年涨幅有望超过19%。

--中国股市：沪综指收升，贵州茅台提价刺激白酒和周期股领涨

中国股市沪综指收升。分析师指出，蓝筹股贵州茅台宣布明年产品提价，带动白酒股整体走强，再加上有色和钢铁等其他具涨价题材的板块一同上扬，对指数上涨贡献较大；但年底资金面偏紧，中小市值板块午后走势转弱，大盘宽幅震荡格局仍未被打破。沪综指收报3,296.38点，涨20.60点或0.63%；今日上海A股成交额为2,079亿元人民币，上日为1,981元。

--香港股市：连续第四日收高，受益于亚洲市场的乐观人气

香港股市连续第四个交易日上涨，本地区的乐观人气推动亚洲股市涨至一个月高位。恒指收高266.05点，或0.9%报29,863.71点；恒生国企指数涨0.57%，报11,683.99。

--汇市：美元全线下跌，大宗商品货币高企

美元全线下滑，受10年期美债收益率下跌的拖累，而大宗商品货币受到金属和石油价格本周上涨的支撑。0833GMT时，美元指数下滑至92.676。美元指数今年以来已跌逾9%，可能创2003年来最大年度跌幅。美元兑日圆下滑0.5%至112.78日圆。

--国际油市：油价受中国强劲数据提振接近2015年中高位，明年油市趋紧

国际油价上扬，受最大进口国--中国的强劲数据提振，在周末新年假期之前交投活动清淡。即将进入2018年，交易员表示，由于石油输出国组织(OPEC)及其他产油国持续缩减供应，油市情况相对紧俏。0830GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶59.80美元，上涨0.16美元，或0.27%。WTI价格本周稍早升破60美元，为2015年6月以来首见。布兰特原油期货涨0.17美元或0.26%，至每桶66.61美元。布兰特原油本周一度升越67美元，为2015年5月以来首见。

--全球金市：金价触及一个月高位，因美元进一步走贬

在清淡交投及美元跌至四周低位之际，金价涨至一个月最高水位。0831GMT，现货金涨0.41%，报每盎司1,292.88美元。美国期金涨0.32%，报每盎司1,295.50美元。金价已连续第九天上涨，本月料升逾1%，今年料涨约12%。

--金属期市：伦铜升至四年新高，受中国需求强劲前景拉抬

伦敦期铜触及四年新高，因迹象显示明年中国需求强劲。大宗商品交易员表示，铜价升势的高端涌现一些获利了结卖压，但美元走软令铜价卖压受限。0830GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.63%至每吨7,285.50美元。今年迄今铜价涨30%。上海期交所主力期铜收升1.2%，报每吨55,770元人民币 (8,525.44美元)。上海期货交易所其它基本金属主力合约亦收高，期铝和期镍涨幅居前，分别上涨2.68%和1.8%。(完)