《路透晚报》--12月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2017年12月21日，新加坡，新开业的Ducatus咖啡馆，这里是首家接受比特币等虚拟货币的无现金咖啡馆。REUTERS/Edgar Su

[重大数据或新闻]

--韩国扣押一艘悬挂香港旗帜的船只，称其向朝鲜输送石油

韩国外交部官员周五表示，韩国扣押了一艘悬挂香港旗帜的船只，该船涉嫌违反国际制裁规定，向朝鲜输送石油。这位官员对路透表示，这艘船名为“Lighthouse Winmore”，10月底在公海向一艘朝鲜轮船输送成品油。路透本月见到的文件显示，美国向联合国安理会提出，将这艘悬挂香港旗帜的船只列入黑名单，因其涉嫌规避国际社会针对朝鲜核和导弹计划采取的制裁措施。

--中国抗霾战提振大宗商品，金属和LNG涨幅遥遥领先

由于中国打响抗霾战提振了对较清洁化石燃料、以及对清洁技术产业至关重要的原材料的需求，工业金属、液化天然气(LNG)和钢铁2017年涨幅在所有资产类别中料居前列。分析师预计，2018年的情况也会一样：主要经济体加速增长以及基建支出增加，将推动工业大宗商品和能源在目前已触及的数年高点上方继续上涨。

--意大利政府将在3月4日举行大选，外界忧心恐产生悬峙国会

意大利将在3月4日举行大选，料将产生悬峙国会，使得该国政局不稳定且市场可能动荡。意大利总理真蒂洛尼的内阁在总统周四解散议会后确定了大选日期，正式启动选战。民调显示，没有任何政党能在议会取得绝对多数。真蒂洛尼表示，他将继续担任总理以确保政权连续性，直到新政府上任为止。

--韩国12月CPI加速上升，因国际油价上涨

韩国12月年通胀率上升至三个月最高，因国际油价上涨带动石化等工业产品价格，不过对货币政策影响料不大。韩国统计厅称，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.5%，符合路透调查预估。韩国统计厅一官员称，12月消费者物价基本稳定，服务物价同比上升1.8%，与11月相同。

--印度财政部将加密货币比作“庞氏骗局”，对投资者发出警告

印度财政部就比特币等加密货币交易的风险向投资者发出警告，称数字货币投资如同“庞氏骗局”。印度财政部在一则声明中称，加密货币在印度不是法定货币，没有获得监管批准，也不受保护，但声明并未宣布完全禁止加密货币或对其设置任何限制。声明还称，投资者和交易这类数字货币的其他参与者这么做“要完全自行承担风险，最好应该避免参与”。声明还说，“出现庞氏骗局中所见的投资泡沫的风险切实存在而且还在加大，”投资者可能会经历突然而来且持续的崩跌。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，但2017年全年跳涨近20%

日股日经指数周五回吐稍早的温和涨幅，终场小幅收低，今天是2017年最后一个交易日，该指数全年涨幅仍接近20%。日经指数收跌0.08%，报22,764.94点，东证股价指数也下跌0.08%，至1,817.56点。上涨股有332档，下跌股有266档，持平的股票有64档。

--中国股市：沪综指续收升，芯片股领涨惟年内最后交易日市场交投偏淡

中国股市沪综指收升，连两日上涨，2017年全年则累计升6.56%。分析师指出，今日为2017年最后一个交易日，市场交投偏淡，大盘运行较为平稳。受国产芯片再获突破利好消息刺激，国产芯片概念股领涨。展望后市，大盘将围绕3,300点继续窄幅震荡。沪综指收报3,307.17点，涨10.79点或0.33%；该指数本周累计涨幅0.31%；本月则累计下跌0.30%；今日上海A股成交额为1,702亿元人民币，上日为2,079元。

--香港股市：恒指今年累计上涨36%，创下2009年以来最大年度百分比涨幅

香港股市连续第五个交易日收高，恒生指数今年涨幅累计达到36%，创下自2009年以来最大年度百分比涨幅。港股的强劲表现得益于全球经济复苏、全球金融系统流动性充裕以及内地流入资金的推动。恒生指数收涨0.19%，或55.44点，报29,919.15点。恒生国企指数收涨0.22%至11,709.3点。

--汇市：美元指数跌至三个月低点，大宗商品相关货币上扬

美元指数跌至三个月低点，澳元和加元等大宗商品相关货币则因能源和金属价格走高而触及两个月高位。0838GMT时，英镑兑美元三周以来首次突破1.35，日内上涨近0.5%。欧元兑美元触及三个月高位1.1965，日内涨0.2%；美元指数跌0.2%至三个月低点92.447。

--欧元债市：意大利公债收益率创两个月新高，受3月4日大选消息冲击

意大利公债收益率涨至两个月新高，意大利总理周四下午解散议会，决定3月4日举行大选。大选料将产生悬峙国会，使得该国政局不稳定且市场可能动荡。意大利10年期公债收益率升至1.978%，日内涨3个基点。意大利较德国10年期公债利差也涨至10月底以来最阔水平154个基点。

--国际油市：美国油价触及2015年中期以来最高，因美国石油产量意外下降

美国油价触及2015年中期以来最高水平，因美国石油产量意外下降且商业原油库存减少引发了买盘。布兰特原油期货亦上涨，因石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯持续减产，且中国需求旺盛。0838GMT时，美国原油期货报每桶60.18美元，较上日收盘涨0.34美元，或0.55%。布兰特原油期货涨0.32美元或0.48%，报每桶66.48美元。

--全球金市：金价走稳持坚，有望创2010年来最佳年度表现

金价触及一个月高点，但有望创下2010年以来最佳年度表现，主要受美元走软及全球政治不确定性引发的避险买盘驱动。0839GMT，现货金涨0.15%，报每盎司1,296.93美元。美国期金涨0.12%，报每盎司1,298.80美元。

--金属期市：伦铜下跌，但仍守在四年高点附近

伦敦期铜在亚洲交易时段略微下滑，但仍接近隔夜创下的四年高点，因铜需求前景看好，而且供应存在不确定性。铜价的上涨动能助其创下自2009年以来最大年度涨幅，2017年上涨逾30%。0840GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨7,261美元，较隔夜收盘价下跌0.38%。上海期货交易所主力期铜上涨0.09%，至每吨55,470元人民币(8,527.29美元)。(完)