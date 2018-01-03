《路透晚报》--1月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2017年12月20日，秘鲁利马，人们在Barranco地区欣赏日落景观。REUTERS/Mariana Bazo

[重大数据或新闻]

--朝鲜重新开通边境热线，特朗普称他的核按钮比朝鲜威力更大

朝鲜周三表示，将重新开通被关掉的朝-韩边境热线。几个小时之前，美国总统特朗普嘲讽朝鲜领导人称，他的核按钮比金正恩的“更大，威力更强”。

朝鲜官员李善权称，金正恩下令于周三0630GMT重启在板门店的朝韩边境热线。就在金正恩摆出这一姿态前数个小时，特朗普在推特发文称，“请来自这个资源和食物匮乏国家的人转告他，我也有一个核按钮，要比他的更大、更厉害，而且我的按钮是可以用的！”

--美国以国家安全为由阻止马云旗下的蚂蚁金服收购速汇金

蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)表示，美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由否决了二者的合并计划。这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。

据了解秘密讨论情况的消息人士，在遭到CFIUS否决之后，蚂蚁金服与速汇金决定终止合并交易。CFIUS予以否决，是为了减轻对于可用于识别美国公民身份的数据的安全性担忧。

CFIUS的标准审查流程需要75天，为了打消其担忧，蚂蚁金服与速汇金已经走了三遍审查流程。消息人士表示，这两家公司提出的额外安全措施与协议未能消除CFIUS的担忧。

--独家：若韩元继续升值，韩国将考虑措施刺激资本外流--消息

三位知情人士称，若韩元继续大幅升值，韩国将考虑采取措施刺激资本外流。此举或有助于依赖贸易的韩国应对韩元飙升对经济产生的影响。

这些消息人士称，一方面韩国外汇当局将继续进行操作来抑制韩元波动，而若韩元持续升值，外汇当局可能考虑采取措施刺激对外投资。其中一位消息人士称，政府“可能考虑采取措施刺激外汇流出”。企划财政部发言人未就此事作评。

--泰国央行会议记录：经济增速仍低于“潜在水平”，须维持宽松政策

泰国央行最新政策会议记录显示，虽然近年来泰国经济状况有所改善，但经济增速仍低于“潜在水平”，央行不得不维持宽松政策来提振国内需求。

会议记录指出，“虽然泰国经济进一步改善，但仍低于潜在水平，因此通胀压力仍低迷。”委员会认为，“仍需维持宽松货币政策立场，以帮助增强国内需求。”

--抗议活动席卷伊朗，特朗普须仔细斟酌是否重启对伊制裁

伊朗多个城市六天来爆发对经济状况表达不满的示威活动，而美国总统特朗普须在1月中旬决定是否继续根据伊朗核协议，暂停对该国石油出口的制裁。

如果他决定重新对伊朗石油出口实施制裁，可能会令伊朗领导层面对更大的经济压力。但分析师称，此举也可能发出一个错误信号，让人认为美国支持伊朗示威者对领导层发起的10年来最大胆的挑战。

--中国2018年料超过日本，成全球最大天然气进口国

政府大力治理污染的行动势必让中国在今年超越日本，成为全球最大的天然气进口国。天然气被用来替代高污染的煤炭。汤森路透Eikon数据显示，中国2017年管道天然气和液化天然气(LNG)进口量可能超过6,700万吨，较上年增长超过四分之一。仅LNG进口量就增长了逾50%。

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市

--中国股市：沪综指收升创近一个半月新高，雄安新区和水泥建材板块领涨

中国股市沪综指周三收升，创近一个半月新高。分析师指出，今天大盘延续了昨天的反弹，市场对资金面紧张的担忧进一步消除，场内做多情绪较高，但午后保险股走弱带动股指略有调整。受消息刺激，雄安新区概念股和水泥建材板块领涨，在连四日走升后，料后市大盘上涨节奏将趋缓。 沪综指收报3,370.10点，涨21.77点或0.65%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点，今日上海A股成交额为2,582亿元人民币，上日为2,276亿元。沪深300指数收报4,112.20点，涨0.61%。

--香港股市：七连涨并创10年新高，腾讯控股和消费类股领涨

香港股市连续第七个交易日上涨，创10年新高，得益于权重成分股腾讯控股和消费品类股上涨。恒生指数收盘涨45.64点或0.15%，至30,560.95点；恒生国企指数涨0.17%至12,088.99点。

--汇市：欧元在反弹后稍事休整，美元维持在三个半月低点上方

欧元下跌，对此前的涨势稍事休整。围绕欧元区经济前景的乐观看法，以及欧洲央行将在2018年缩减购债计划的预期，之前推动欧元上涨。0832GMT，欧元兑美元下跌0.17%至1.2037美元；周二曾升至四个月高位1.2081，较12月中旬低位上涨近3%，且接近9月创下的2015年初以来最高水准1.2092。美元兑日圆则近持平，报112.29。

--国际油市：油价跌离2015年中以来的高位，因产量升高

油价脱离了上日所及的2015年中以来的高位，因美国产量高企，且俄罗斯破坏了石油输出国组织(OPEC)牵头以收紧市场的持续减产努力。0833GMT时，美国原油期货报每桶60.45美元，较上日收盘涨0.08美元，或0.13%。布兰特原油期货涨0.06美元或0.09%，报每桶66.63美元。

--全球金市：金价触及三个半月高点后回落，受美元回升影响

金价触及三个半月高点后小幅回落，因美元自低点回升，且技术指标暗示金价可能进行短线修正。0836GMT，现货金下跌0.26%至每盎司1,314.62美元，稍早则一度触及9月15日以来最高1,321.33美元。美国期金持平于每盎司1,316.10美元。

--金属期市：中国基本金属多数下跌，但寒冷天气提振铅上涨逾1%

多数中国基本金属收跌，但随着美国部分地区将迎来更加寒冷的天气，铅上涨超过1%。铅需求最旺盛的季节是严冬，因为寒冷天气容易使电池发生故障，而铅主要用于生产电池。

0840GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨7,185美元，下跌0.28%，上海期货交易所主力期铜合约收跌0.53%，报每吨54,850元人民币(8,428.74美元)。沪铅在上海期交所金属期约中涨幅最大，上扬1.6%。(完)