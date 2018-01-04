《路透晚报》--1月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2015年5月，美国加州Goleta，三只水鸟掠过Refugio State海滩附近石油平台前的水面。REUTERS/Lucy Nicholson

[重大数据或新闻]

--日本12月制造业PMI终值为2014年2月以来最高，新订单加速

周四公布的一项民间调查修正数据显示，日本12月制造业活动扩张速度创近四年来最快，因新订单加速，表明稳健的经济增长将持续到新的一年。12月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.0，略低于初值54.2，但仍高于11月终值53.6。

即便小幅下修，但该指数仍为2014年2月以来最高。该指数也连续第16个月保持在50的荣枯分水岭上方。

--冬季风暴侵袭美国东海岸，能源基础设施面临重大考验

随着一场强烈的冬季风暴侵袭大西洋海岸，可能导致供电中断、炼厂关闭和取暖价格飙升，美国能源行业基础设施面临重大考验。

这场风暴在周三席卷了美国东南部地区，并向新英格兰挺进，给已经影响美国东部很多地区的创纪录寒冷天气带来降雪、冻雨和强风。据民间气象预测机构AccuWeather称，整个周末期间气温料将继续下降。

--特斯拉二度推迟Model 3量产目标，尽管宣称取得重大进展

正当特斯拉汽车(Tesla)宣称在克服制造挑战取得“重大进展”之际，该公司第二度推迟新Model 3轿车的生产目标，令投资者大失所望。制造方面的挑战阻碍了特斯拉新车的推出。特斯拉称，第一季末之前每周可望生产约2,500辆Model 3，较稍早承诺的数字减半。特斯拉表示现打算在第二季末前达到每周5,000辆的目标。

--研究团队披露两大安全缺陷，几乎所有手机电脑都难逃泄密风险

网络安全研究人员披露了一组安全瑕疵，并称几乎所有搭载英特尔、超微半导体(AMD)、ARM Holdings芯片的现代计算装置都有这些瑕疵，使得黑客能利用这些漏洞窃取敏感讯息。

其中一个是英特尔特有的缺陷，但另一个瑕疵则影响到了笔记本电脑、台式电脑、智能手机、平板设备和网络服务器等。英特尔和ARM坚称这个问题不是设计缺陷，但他们将要求使用者下载修复程式(补丁)并且更新操作系统来进行补救。

--英国2017年全国房价放慢涨势，伦敦出现下跌

英国抵押贷款业者Nationwide公布的调查报告显示，2017年英国房价上涨速度为2012年以来最慢，伦敦房价则录得2009年以来的首次全年下跌。Nationwide预计2018年英国房价涨幅将进一步缩减至区区1%。

Nationwide公布，英国房价在截至去年12月的12个月中仅上涨2.6%，涨速慢于2016年的4.5%，但高于路透调查中经济分析师的预估中值2.0%。伦敦房价在2017年下跌0.5%，自2004年以来首次成为全英国最疲弱的地区。

--Spotify秘密提交IPO申请，拟2018年上半年上市--消息人士

据一位熟悉情况的消息人士称，音乐流媒体服务公司Spotify已向美国监管机构秘密提交首次公开发行(IPO)申请，计划在2018年上半年直接上市(direct listing)。直接上市将使部分长期投资者得以套现。

Spotify去年估值最高为190亿美元。若该公司的IPO计划得以推进，将是首家采用直接上市方式进行IPO的大型企业。直接上市是一种非传统的IPO方式，不会筹集新资本。

[市场摘要]

--日本股市：收盘大涨3.26%至26年高点，追随全球股市涨势

日本股市在2018年的首个交易日上涨，日经指数和东证股价指数均创数十年高位，因券商和石油类股飙升。日经指数追随海外市场涨势，收盘大涨3.26%至23,506.33点，为1992年1月以来最高水准。周四的涨幅也是自2016年11月10日以来的最大单日涨幅。东证股价指数收在日高，上涨2.55%至1,863.82点，这是1991年11月来的最高水平。

--中国股市：沪综指收升续创近一个半月新高，油气板块领涨大盘

中国股市沪综指收升，续创近一个半月新高。分析师指出，今天大盘惯性上涨，中国石化在盘中快速拉涨，并带动油气板块领涨大盘。但短期连涨令抛压加重，大盘短线可能将面临调整，以修复处于超买状态的短期技术指标 沪综指收报3,385.71点，涨16.60点或0.49%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点，今日上海A股成交额为2,429亿元人民币，上日为2,582亿元。沪深300指数收报4,128.81点，涨0.42%。

--香港股市：连涨第八日并再创10年新高

香港股市连续第八个交易日上涨，创10年新高，随同亚洲市场一起上涨，因美国和德国经济数据稳健，提振了市场信心。恒生指数收盘涨175.53点或0.57%，至30,736.48点；恒生国企指数涨0.95%至12,203.55点。

--汇市：美元反弹昙花一现，欧元守在1.2美元上方

美元微跌，即便乐观的美国数据和美联储会议记录的鹰派立场也不能抵消下跌的压力。上日美元从三个月低点温和反弹。周二美元指数跌至9月20日以来最低，因为有关欧元区经济的乐观情绪推动欧元升穿1.20美元，这是三个半月以来首次。但截至0824GMT，美元又回归跌势，美元指数日内跌0.1%。欧元兑美元在亚洲盘初下跌，低见1.2005美元，但之后反弹回1.2029美元，日内涨0.1%。

--欧元债市：公债收益率小升，迎接法国和西班牙2018年首批标债

欧元区借款成本攀升，投资者准备好迎接法国和西班牙的新债供应。1月通常是一年中发债最繁忙的月份之一。在2018年首批标债中，法国计划发售最多95亿欧元长期债券，西班牙拟发售最多50亿欧元的中长期债券。

欧元区公债收益率盘初普遍上涨1-2个基点。法国和西班牙年期公债收益率均上涨大约1个基点。德国10年期公债收益率上涨1.5个基点，报0.46%，距离最近触及的两个月高点不远。

--国际油市：油价触及自2015年中以来高点，受伊朗局势及OPEC减产支撑

油价触及逾两年半高点，这是自2014/15年的大宗商品价格暴跌前以来所未见的水平，得益于伊朗紧张局势和石油输出国组织(OPEC)减产行动的支撑。亚股涨势也支撑了油价。

0837GMT时，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶61.93美元，较上日收盘价上涨0.3美元或0.49%，稍早触及2015年5月以来最高的62.17美元。布兰特原油期货涨0.18美元或0.27%至每桶68.02美元，稍早触及2015年5月来高点68.19。

--全球金市：金价下跌，受获利了结和美元走强打压

金价下跌，受投资人获利了结和美元走强打压。上日金价曾触及三个半月高点。0839 GMT，现货金下跌0.12%，报每盎司1,311.15美元；美国期金下跌0.47%至1,312.3美元。

--金属期市：沪铅收升，因气象预报显示美国将迎来严寒气候

由于气象预报显示美国本周将继续遭遇严寒气候，中国期铅价格周四获得支撑，市场预期铅市将迎来季节性强劲需求以及冬季供应短缺。

0840GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅小涨0.12%至每吨2,582美元，仍接近周三伦敦盘创下的11周高位。上海交易所交投最热络的期铅收涨0.81%至每吨19,405元人民币(2,983.50美元)。

伦敦金属交易所(LME)期铜涨1.08%至每吨7,224.0美元；期铝、期镍和期锌均小幅走高。(完)