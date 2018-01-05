《路透晚报》--1月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2017年2月，美国波士顿，民众在雪后参加打雪仗活动。REUTERS/Brian Snyder

[重大数据或新闻]

--朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议，特朗普为撮合双方邀功

朝鲜和韩国将于下周举行两年多来的首次正式双边会谈。美国与韩国达成一致推迟联合军演几小时后，朝鲜当局接受了韩国的对话提议。韩国统一部称，0116 GMT朝鲜发来传真，同意1月9日举行会谈。朝韩双方上一次举行正式会谈还是在2015年12月。

--美国12月非农就业岗位料稳健增长，薪资小幅上升

鉴于对经济的信心增强，美国雇主12月可能保持住轻快的雇聘步伐，同时增加工人薪资。这可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月升息铺平道路。

路透对分析师的调查显示，美国12月非农就业岗位料增加19万个；11月为增加22.8万个。预测的增速虽然放缓，但仍高于过去三个月的平均月增幅17万个。

12月平均时薪料为成长0.3%，上月增长0.2%。不过受基期效应影响，时薪的年增幅料维持在2.5%。分析师乐观认为，时薪年增幅年底前将升破3.0%。

--优步前执行长以14亿美元出售三分之一优步持股--消息人士

一名知悉情况的消息人士称，叫车服务公司优步(Uber)联合创始人、前执行长卡拉尼克(Travis Kalanick)正在以14亿美元出脱其所持优步10%股权中的三分之一。软银牵头的财团购入优步17.5%的股份，其中多数是从早期投资者和雇员手中购得；卡拉尼克出售股权属于软银牵头财团达成的协议的一部分。

--日本12月服务业扩张速度略微放缓，新订单增速创15个月来最慢

日本服务业12月扩张速度略微放缓，因新订单增速为15个月来最慢，显示整体经济活动在2017年底有所缓和。数据显示，12月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)跌至51.1，略低于11月的51.2，且为三个月来最低。新业务分项指数从前月的53.7降至51.1，触及2016年9月以来最低水准。

--苹果将为iPhone及Mac电脑芯片安全漏洞发布补丁

苹果表示，几天之内将为iPhone、iPad及Mac电脑等产品上的自家网页浏览器Safari发布补丁。苹果在官网上发布声明指出，所有Mac电脑及iOS设备都受到Meltdown及Spectre两大安全漏洞的影响。

不过苹果补充称，最近一次Mac电脑、Apple TV、iPhone及iPad操作系统的更新可以让用户免于受到Meltdown的攻击。Mac电脑及iOS设备容易受到通过网页执行码运行的针对Spectre的攻击。苹果称将在“未来几天”为相关设备中网页浏览器Safari发布补丁。

--强烈暴风雪袭击美国东北部，导致停电与交通混乱

一场强烈的暴风雪周四袭击了美国东北部地区，造成数万人无电可用，并导致交通陷入混乱。一周多以来，寒流肆虐美国大部分地区，造成十多人死亡。

数千次航班被取消，消防员竭力救助受困于波士顿街头的汽车驾驶，雪犁和撒盐车在公路和高速路上作业，纽约市两座主要机场的航班因雪茫现象而停飞。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上探26年高位，东芝股价大涨

日股日经指数周五延续上日涨势，上探26年高位，因银行股和券商类股上扬；同时东芝股价大涨，因有消息称有买家欲收购其旗下西屋电气。日经指数收盘涨0.9%至23,714.53点，触及1992年1月以来高位。日本股市本周周一至周三休市，周四恢复交易，本周周线涨幅为4.2%。

东芝上涨2.2%。加拿大Brookfield Asset Management的一家关联企业表示，将以46亿美元收购东芝旗下破产的西屋电气。

--中国股市：沪综指连六日收升续创近一个半月新高，地产股集体走强

中国股市沪综指连六日收升，续创近一个半月新高。分析师指出，经过连续上涨之后，今日大盘震荡整理为主，权重股表现略强于中小盘股支撑股指。前期强势的板块均出现不同程度的调整，房地产板块和银行板块成为护盘的主要力量。预计短期大盘需进行回抽整固，随后将重拾升势。

沪综指收报3,391.75点，涨6.04点或0.18%，此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；本周该指数累计上涨2.56%，创一年半最大单周涨幅。今日上海A股成交额为2,480亿元人民币，上日为2,429亿元。

--香港股市：连涨第九日，恒指收于10年高点

香港股市连续第九个交易日上涨，受房地产类股的强劲涨势推动，恒生指数收于10年高点。恒生指数收涨78.16点，或0.25%至30,814.64；恒生国企指数上涨0.07%至12,211.63。本周恒指上涨3.0%，连续第四周周线上涨。

--汇市：欧元巩固涨幅，市场冀望欧洲央行提前回撤刺激计划

欧元在四个月高位下方整固涨幅，一些人预期，在经济增强环境下，欧洲政策制定者可能得较先前预期提早开始回撤刺激政策。

欧元兑美元大体持平，报1.2060，距离2017年9月高位1.2092咫尺之遥。若能突破该水平，则欧元将会达到2015年1月来的最高。美元指数最新报91.996，该指数本周料连续第三周录得周线跌幅。

--欧元债市：希腊10年期公债收益率跌至12年来最低位

希腊借款成本短暂跌至12年来最低位。2017年希腊公债已跻身欧元区表现最佳的公债行列。希腊10年期公债收益率跌至2006年2月以来最低水平3.83%，今年稍早曾跌至4%下方，为十年来首见。

--国际油市：油价微跌脱离2015年来高位，因稍早大涨引发疑虑

油价下跌，脱离了2015年来的高位，因美国产量飙升打压了近期的一波涨势。由于供应收紧以及石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗政局紧张，稍早油价曾在12月低位的基础上上涨了10%。

0839GMT时，美国原油报每桶61.70美元，下跌0.31美元，但仍接近上日触及的2015年5月以来最高位62.21美元。布兰特原油报每桶67.75美元，跌0.32美元，但仍距上日所及的2015年5月以来最高位68.27美元不远。

--全球金市：金价微幅下落，但周线仍有望连续第四周上扬

金价从上日所及的三个半月高位小幅回落，但周线仍有望连续第四周上涨。美国即将公布非农就业数据。0841GMT，现货金下跌0.43%，报每盎司1,317.2美元；美国期金下跌0.43%至1,317.24美元。

--金属期市：伦敦期锌持稳，上日受供给疑虑推升触及逾10年高位

伦敦期锌守住近期涨幅，在供应疑虑协助下，隔夜曾触及逾10年高位，沪锌亦上扬。周四数据显示，伦敦金属交易所(LME)锌库存减少250吨，降至2008年底以来最低位，较10月高位下滑三分之一。

0843GMT时，LME三个月期锌报每吨3,362.50美元，接近周四高点3,364美元，此为2007年8月以来最高。上海期交所主力期锌收涨1%至每吨26,080元人民币(4,019.73美元)。该合约稍早触及11月1日以来最高位每吨26,140元人民币。LME期铜跌0.27%至每吨7,169.0美元。(完)