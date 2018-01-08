《路透晚报》--1月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2017年11月，美国纽约，众多顾客在苹果零售店内等待购买iPhone X手机。REUTERS/Lucas Jackson

[重大数据或新闻]

--德国11月工业订单环比减少0.4%，7月以来首次下跌且逊于预估

周一公布的数据显示，德国11月工业订单下跌，为7月以来首见，在连串录得强劲表现后，呈现小幅放缓。

德国联邦统计局公布，工业订单较前月减少0.4%。路透调查分析师的预估为上升0.5%。

10月工业订单上修为增加0.7%，初值为上升0.5%。

--英国2017年消费支出下滑，为五年来首见--Visa

调查显示，英国消费者在圣诞节期间捂紧荷包，导致全年消费支出出现2012年以来首次下滑，而且2018年大型企业也打算减少支出。

信用卡公司Visa称，2017年英国消费者支出较上年下降0.3%，为2012年以来首度减少，其中计入了通胀上升的影响。德勤对超过100家英国大型企业所做调查显示，英国退欧仍是企业的最大担忧，并且担忧略微加剧。

--韩国预计与美国贸易谈判将迅速推进，但料有番苦战

韩国产业通商资源部表示，预计美国政府将迅速推进修改双边贸易协定谈判，但随着保护主义升高，预料将有一番苦战。上周五在华盛顿的第一轮谈判中，美国政府将焦点放在消除汽车业非关税壁垒上。

美国总统特朗普4月时告诉路透，他要么重新磋商，要么终止与韩国的贸易协定，他称这是“糟糕的”协定。

--韩国监管机构对六家提供虚拟货币账户的银行展开检查

韩国金融监管机构表示，正在对六家为机构开设虚拟货币账户的国内银行展开联合检查。当前对于诸如比特币等加密货币使用增多或将导致犯罪飙升的担忧不断加重。

韩国金融服务委员会(FSC)主席崔钟球在记者会上表示，此次由FSC和金融监督管理局(FSS)执行的联合检查，将核查银行是否遵守反洗钱规定，以及是否使用了实名账户。崔钟球称，官方还在研究降低与加密货币交易相关风险的方法，其中可能包括关闭使用这种货币的机构。

--伊朗一艘油轮在中国海域同货船相撞起火，32人失踪

中国政府表示，伊朗一家大型石油航运公司旗下一艘油轮周日在东海海域与一艘中国货船相撞后起火并发生石油泄漏，油轮上有32名船员失踪。

根据中国中央电视台周一中午的播报，截至0000GMT，搜救行动尚未发现任何失踪船员。美国海军派出一架军用飞机协助搜索。

该油轮为巴拿马注册船只，原定从伊朗驶往韩国，船上装有13.6万吨凝析油。这相当于略微不到100万桶，根据全球原油价格，价值约为6,000万美元。

[市场摘要]

--日本股市：周一适逢公共假期休市。上周五延续涨势，上探26年高位，因银行股和券商类股上扬。日经指数收盘涨0.9%至23,714.53点，触及1992年1月以来高位。

--中国股市：沪综指连七日收升创一个半月新高，地产股受利好政策刺激领涨

沪综指连七日收升，创一个半月新高。分析师指出，周末部分城市房地产政策出现松动，受此影响，今日以房地产股为首的周期股大涨，推动大盘再度走高。不过市场二八分化现象非常明显，尽管市场中期均线系统开始拐头向上，但指数连涨后获利回吐也逐渐加大。

沪综指收报3,409.48点，涨17.73点或0.52%；此前收盘高点为2017年11月22日的3,430.46点；今日上海A股成交额为2,859亿元人民币，上日为2,480亿元。

--香港股市：恒生指数收高，连续10个交易日上涨

恒生指数连续第10个交易日收涨，受全球股市多头气氛及内地资金流入支撑。亚洲股市周一升向纪录高位，美国股市今年首周为逾10年来最佳年度开局表现，经济成长强劲及通胀温和的组合，激励风险偏好。

恒生指数收高84.89点或0.28%，报30,899.53点。恒生国企指数收升0.19%至12,235.19点。

--汇市：美元从三个半月低位上涨，欧元涨势暂歇

美元指数小幅上涨，此前公布的数据显示美国就业增长放缓，但几未打压美联储今年进一步升息的预期。

0822GMT，美元指数涨0.31%至92.235，脱离1月2日所及9月20日以来低位91.751。欧元兑美元跌0.36%，报1.1987美元。美元兑日圆上涨约0.21%至113.30，过去一个月大致在112.00-113.75区间交投。

--欧元债市：欧元区公债收益率上涨，本周有大量新债发售

欧元区公债收益率(殖利率)略微上涨，本周是新年交易日完整的第一周，欧元区将有大量新债发售。德国、奥地利、荷兰和意大利料将发售近120亿欧元公债，分析师们称葡萄牙也可能发售公债。

欧元区多数10年期公债收益率早盘上涨1-2个基点。德国10年期公债收益率微升至0.45%，距离上周触及的两个月高点不远。

--国际油市：油价持稳于近期高位下方，因美国活跃钻机数略下降

油价持稳，因美国活跃钻机数略下降，原油价格持于略低于上周触及的近三年高位的水平。0830GMT时，美国原油期货报每桶61.54美元，较上日结算价涨0.10美元。上周美国原油期货触及2015年5月以来最高水准62.21美元。布兰特原油期货报每桶67.66美元，较上日结算价涨0.04美元。上周触及2015年5月以来最高水平68.27美元。

--全球金市：金价小跌，美国加息憧憬推高美元

金价小跌，对美国今年进一步升息的憧憬带动美元走坚。0824GMT，现货金小跌0.25%，报每盎司1,316.47美元。上周金价触及9月15日来最高1,325.86。美国期金下跌0.37%，报每盎司1,317.40美元。

--金属期市：伦铜脱离两周低点；受美元走软支撑

伦铜小幅离开两周低点，不过距四年高位不远，交易商结束假日返场，因应美元下跌及中国需求具有韧性进行调整。

0826GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨7,136.5美元，较周五小涨0.22%。沪铜跌0.69%至每吨54,690元人民币。(完)