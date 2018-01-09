《路透晚报》--1月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2018年1月9日，北京，法国总统马克龙携夫人游览故宫。REUTERS/Charles Platiau

[重大数据或新闻]

--韩国称将考虑暂时取消对朝制裁，以促成朝鲜参加冬奥会

韩国周二表示，如有必要将考虑暂时取消对朝制裁，以促成朝鲜方面下月赴韩参加平昌冬奥会。韩国外交部发言人卢奎德在例行记者会上称，如果韩国需要采取“先期措施”来帮助朝鲜人士参加冬奥会，韩国将与联合国安理会和其他有关国家一起考虑此事。

一位韩国高官称，朝鲜在与韩国的罕见会谈中表示，将派遣由高层官员、运动员和一支啦啦队组成的代表团参加下个月在韩国举行的平昌冬奥会。

--日本央行削减超长期公债购买规模，引发撤出刺激措施的猜测

日本央行将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较以前操作均削减100亿日圆(8,839万美元)。日本央行削减公债购买规模后，围绕该央行今年可能放慢货币刺激举措的猜测成为汇市关注焦点。

这项宣布推动美元兑日圆跌至盘中低点112.50，日内跌0.5%。日本公债价格下跌，20-40年期公债收益率(殖利率)升至一个月高点。指标10年期日债收益率小涨1个基点至0.065%。

--德国11月工业生产增幅创逾八年最大，出口升幅远超进口

数据显示，德国11月工业生产增幅创逾八年来最大，随着出口劲升，11月贸易顺差亦扩大，为德国第四季强劲扩张再添证据。

联邦统计局公布，11月工业生产较前月上升3.4%，为2009年9月以来最大增幅。另，11月经季节调整后的出口较前月增长4.1%，在强劲内需的推动下进口增长2.3%。11月经季节调整后的贸易顺差扩大至223亿欧元，路透调查预估为顺差209亿欧元。

--三星电子第四季初估获利逊于市场预期，受韩元升值打压

韩国三星电子初估第四季获利将创新高，但表现仍不及市场预期，因韩元走强及员工年末奖金削弱动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格涨势的影响。

三星电子10-12月营业利润同比可望跳增64%，至15.1万亿韩元(141亿美元)，逊于汤森路透对17名分析师所做调查平均预估的15.9万亿韩元。营收初估为66万亿韩元，略低于市场预估的66.8万亿韩元。

--日本11月薪资小幅增加，分析师对消费前景看法谨慎

日本11月经通胀调整的实质薪资11个月来首次同比上升，受助于年末奖金增加。但分析师警告道，薪资不太可能赶得上整体物价上涨，而这可能会损及消费。

厚生劳动省公布，受薪者11月经通胀调整的薪资较上年同期上升0.1%，为11个月来首升。

部分分析师表示，消费者物价指数(CPI)数据显示，物价正朝着日本央行的2%通胀目标前进，但外界担忧今年薪资增长可能跟不上通胀脚步。

[市场摘要]

--日本股市：创下26年收盘高位，迅销股价因12月销量强劲而飙升

日经指数周二触及26年高位，受助于日本假期时间美股的涨势。权重股迅销股价飙升，因12月销量强劲。日经指数收涨0.6%，收报23,849.99点，创下1991年11月以来最高收位。东证股价指数上涨0.5%至1,889.29点，为自1991年6月以来最高收位。

--中国股市：沪综指连八日收升创逾一个半月新高，消费板块再度走强

沪综指连八日上涨，收创逾一个半月新高。分析师指出，大盘继续稳步攀升，但量能出现一定萎缩。近日沪综指连续上涨，短线指标调整压力较大，另外前期周期股也需消化获利盘，不过今天消费板块有所走强，对维持市场人气起到关键作用。

沪综指收报3,413.94点，涨4.42点或0.13%；今日上海A股成交额为2,381亿元人民币，上日为2,859亿元。沪深300指数收报4,189.3点，涨0.7%。

--香港股市：连续第11日收涨，创下10年新高

港股连续第11日收涨，升至10年新高，受内地资金南下以及权重股腾讯控股走坚的提振。内地投资者继续买进港股，沪港通日额度使用了将近四分之一。恒生指数收涨111.88点或0.36%，报31,011.41点，恒生国企指数收涨0.17%，至12,255.68点。

--汇市：日圆攀升，日本央行削减购债规模引发收紧政策的猜测

日圆触及五日高位，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规模，引燃对该央行在今年开始撤回大规模刺激政策的猜测。

日圆兑美元最高上涨0.5%至112.50，从周一触及的两周低点113.40回升。美元指数上涨0.1%至92.484。

--欧元债市：公债收益率走高，高评级核心国家新债供给增温

欧元区公债收益率走高，欧元区三个评级较高国家的新债供给处于相对诱人水准，投资人出脱旧券以挪出空间。

欧元区指标德国10年期公债收益率小涨至0.44%，远高于12月中旬水准0.30%。多数欧元区公债收益率日内持平至上涨1个基点不等。

--国际油市：美国油价触及2015年以来新高，但有人怀疑涨势难以为继

美国油价再次触及2015年以来最高，在石油输出国组织(OPEC)引领减产以及美国钻油活动下降之际，投机者押注油价将进一步上扬，但有人警告称上涨走势或将后继乏力。

0850GMT，西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶62.11美元，较上日结算价涨0.38美元，或0.62%。布兰特原油期货报每桶68.01美元，较上日收盘价上涨0.23美元，或0.34%。

--全球金市：金价小跌，市场预计美国今年将进一步加息

金价小跌，市场预期今年美国会进一步加息。0851GMT时，现货金下跌0.45%至每盎司1,314.54美元。上周金价曾触及9月15日以来最高位1,325.86美元。美国期金下跌0.39%至每盎司1,315.2美元。

--金属期市：伦铜上涨，因美元涨势失去动能

伦敦期铜走坚，因美元失去上涨动能。上海期铜从上日跌势中反弹，并略微上涨。0852 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.43%，报每吨7,155.50美元。主力沪铜收高0.75%至每吨55,010元人民币(8,458.91美元)。(完)