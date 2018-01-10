《路透晚报》--1月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2017年12月，意大利罗马一家珠宝店内展示的宝格丽黄金珠宝。REUTERS/Max Rossi

[重大数据或新闻]

--全球经济2018年增速料加快至3.1%，受新兴经济体带动--世行

世界银行表示，全球经济2018年料将增长3.1%，增幅略高于去年的3%，且是自2008年大衰退以来首次接近甚至完全发挥出全部增长潜力。但世行在全球经济展望报告中警告称，除非各国政府采取侧重于提高劳动参与率的政策，否则今年的经济增长加快只是暂时的。世行表示，2019年和2020年全球经济增速预计将分别放缓至3%和2.9%。

--韩总统称赞特朗普促成朝韩会谈，称绝不放弃半岛无核化

韩国总统文在寅称赞美国总统特朗普协助促成韩国与朝鲜两年多来的首次会谈，但同时警告称如果朝鲜继续挑衅，将面临更强硬的制裁。

“我认为特朗普总统因促成朝韩会谈值得受到大大的称赞，这可能是美国牵头制裁和施压的结果。”文在寅表示：“(过去)朝韩共同商定的朝鲜半岛无核化是我们的基本立场，永远不会放弃，我对任何形式的会谈持开放态度，包括在适当条件下(同朝鲜举行)峰会。话虽如此，但不应当为了谈判而谈判。”

--英国首相特雷莎·梅内阁改组未带来新气象，抨击者称闹剧一场

英国首相特雷莎·梅进行内阁重组，但甚至连她的一些盟友都认为这是一场失败之作，有人表示这让她重振权威的努力“灰飞烟灭”。前英国财政大臣奥斯本带头抨击，认为内阁重组是闹剧一场。特雷莎·梅所属保守党中其他更加忠诚的党员同样质疑她的能力。在经历过充斥着丑闻、失礼事件，以及对退欧问题意见分歧的一年后，特雷莎·梅能否让保守党重回正轨并顺利在大选中胜出备受怀疑。

--欧洲监管机构推迟实施交易限制，MiFID II再度遇挫

欧盟的市场监管机构实施新的证券规则的努力再度遇挫。新规则的实施此前已经推迟了一年。欧洲证券和市场管理局(ESMA)出人意料地把相关数据推迟到3月发布，这些数据用于指定哪些股票的“暗池”交易将受限制。

ESMA表示，因数据不充分而被迫推迟实施交易限制，这是1月3日开始实施的欧盟新金融工具市场指令(MiFID II)的一个核心要素。ESMA一直都在收集暗池交易数据，但表示数据的质量和完整性都未达到原本预期的标准，发布数据可能导致“不公平”竞争。

--新加坡来宝集团即将退出全球石油贸易业务

消息人士称，来宝集团正在关闭其伦敦石油业务，并逐步退出亚洲石油业务，因严重亏损及高负债迫使这家曾经的亚洲最大商品贸易商进行重组。来宝10月宣布将美国石油贸易业务出售给维多公司以来，一直在逐步退出在伦敦和新加坡剩余的石油贸易业务，很多重要交易员已转投竞争对手门下。关闭伦敦和新加坡贸易业务意味着该公司实际上退出了石油贸易业务。

--韩国现代汽车在中国市场遇挫后，考虑在东南亚建汽车制造厂

现代汽车表示，正考虑在东南亚建一家汽车厂，地点可能在印尼或越南。这是该公司在中国销量下滑后采取的多元化举措之一。现代汽车发言人称，副董事长郑义宣在拉斯维加斯的消费电子展间隙称，现代汽车预计2018年在中国的汽车销量将达到约90万辆，较去年有所反弹。郑义宣还称，现代汽车计划进入中国的燃料电池电动汽车市场。

--澳洲9-11月职缺数升至纪录高位，预示聘雇将持续成长

澳洲在截至11月的三个月职缺数升至纪录高位，为连续六季强劲增长，此为聘雇将持续成长的好兆头。澳洲统计局公布的数据显示，9-11月经季节调整后总职缺数较前季的204,800个上升2.7%至210,300个，为1979年开始该数据以来最高，同比增幅则达到16%。民间部门职位空缺增长3.8%至19.2万个，再度创下纪录高位。

[市场摘要]

--日本股市：收盘下跌在大涨后稍事休整，金融股逆势上涨

日股日经指数近期大涨后周三稍事休整，部分权重股在该指数上日触及26年高位后下跌。日经指数收跌0.3%或61.79点，报23,788.20点，距离26年高位23,952.61点不远。东证股价指数收涨0.2%至1,892.11点。

--中国股市：沪综指连九日收升续创逾一个半月新高，数据符预期银行股护盘

中国股市沪综指连九日收升，续创逾一个半月新高。分析师指出，今天公布的CPI数据符合市场预期，但市场经过连续上涨后，恐高情绪加重，指数盘中振幅加大，但银行股走势坚挺，力保指数收升，料大盘短期将进入高位震荡。

沪综指收报3,421.83点，涨7.93点或0.23%。今日上海A股成交额为2,543亿元人民币，上日为2,381亿元。沪深300指数收报4,207.81点，涨0.44%。

--香港股市：连续第12日收涨，受沪港通南向资金强劲流入支撑

香港股市连续第12日上涨，受中国大陆南向资金强劲流入的扶助。沪港通日额度使用了三分之一，内地投资者继续稳步买入港股。恒生指数涨62.31点或0.2%，收报31,073.72点。恒生国企指数涨0.27%，收报12,289.17点。

--汇市：美元兑日圆续跌，日本央行缩减购债举动支撑日圆

美元兑日圆续跌至六周低点，昨日日本央行削减日债购买规模，引发对该央行可能开始退出大规模超宽松货币刺激举措的臆测。美元兑日圆最多下滑0.7%至111.765，为12月1日以来最低。日圆兑其他货币亦上扬，兑欧元涨0.5%。

--欧元债市：德债收益率处于10月欧洲央行会议以来最高位，因供应增加

德国10年期公债收益率(殖利率)触及去年10月欧洲央行会议以来最高水平，当时央行官员首次宣布延长购债计划。一名交易员称，今天市场走势背后的主要原因是大量供应债券。10年期德国公债收益率上升2个基点至0.48%。德债期货开盘最多下跌30个跳动点，短暂触及161.00，随后回升至161.11。

--国际油市：油价触及2014年以来最高位，但分析师对市场过热发出警告

油价触及2014年以来的最高位，得益于石油输出国组织(OPEC)牵头的减产持续进行以及需求稳健；不过，分析师警告称市场可能过热。

0834 GMT，布兰特原油期货报每桶69.23美元，较上日结算价涨0.41美元，或0.62%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价上涨0.57美元，或0.91%，报每桶63.53美元。

--全球金市：金价微跌，因美债收益率飙涨

金价此前微跌，因美债收益率飙涨和股市持续大涨削弱了黄金的避险吸引力。0835 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,314.15美元。美国期金涨0.08%，报每盎司1,314.7美元。

--金属期市：伦敦期铜脱离两周低点，美元走贬带来支撑

伦敦期铜脱离了上日触及的两周低点，因美元走贬，且世界银行对全球经济增长发表了乐观的预测。0843 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.49%至每吨7,137美元，收复了上日失地。上海期交所期铜收报每吨54,800元人民币，上海期交所期镍收涨1.29%，报每吨100,420元人民币。(完)