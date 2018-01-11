《路透晚报》--1月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2018年1月5日，俄罗斯克拉斯诺雅茨克地区Balakhta村附近，一辆汽车驶过严冬黄昏时分的道路。REUTERS/Ilya Naymushin

[重大数据或新闻]

--韩国总统府称针对加密货币市场的禁令尚未敲定

韩国总统府周四称，针对该国虚拟货币交易所的禁止措施尚未敲定。稍早韩国法务部长官朴相基表示，法务部正准备提案禁止透过韩国的交易所交易加密货币”。Bitstamp比特币受此消息带动一度下跌逾10%，稍早曾跌至13,120美元，为1月2日以来最低水位。

“法务部长官朴相基有关关闭加密货币交易所的言论，是法务部准备采取的措施之一，但并非已经敲定的措施，”一位发言人通过短信对记者表示。

另，韩国警方和税务机构本周突击检查了国内几家最大的加密货币交易所，因怀疑有逃税行为。

--日本央行维持购债规模不变，帮助安抚市场情绪

日本央行周四维持购债规模不变，协助安抚市场情绪。本周稍早日本央行缩减较长期债券购买规模，引发外界担心日本央行可能准备撤回刺激措施，因而冲击日本债市。

多数市场人士预期日本央行将会避免再度引发市场震动，特别是在有关中国考虑减缓或 暂停增持美债的报导冲击美债市场后。不过，基于日本央行已经持有市场上近半数日债，许多交易员认为，日本央行别无选择，只能继续逐渐缩减购债。

--澳洲11月零售销售跳升，受iPhone旺销和黑色星期五促销带动

澳洲11月零售销售创逾四年来最大月度升幅，因消费者在苹果iPhone手机上和黑色星期五促销活动中花费大笔金钱，这对曾经受困于支出低迷的澳洲经济来说是个重大提振。

统计局数据显示，11月零售销售较前月上升1.2%，是市场预估增幅的三倍，且创2013年初以来最大升幅。

--阿联酋能源部长称OPEC将把减产协议执行一整年

阿联酋能源部长马兹鲁伊表示，他预计油市将在2018年恢复平衡，而且石油输出国组织(OPEC)将继续执行减产协议，一直到今年结束，并称要实现供需的全面平衡，需要更多时间。马兹鲁伊还说，他并不担心当前油价。

--美国若启动退出NAFTA程序，墨西哥将退出谈判--消息人士

三位了解谈判情况的墨西哥消息人士对路透表示，如果美国总统特朗普决定启动为期六个月的北美自由贸易协定(NAFTA)退出程序，墨西哥将退出对该协议的谈判。路透稍早曾报导，加拿大方面越来越确信，特朗普很快将宣布美国打算退出NAFTA。这则消息打击加元和墨西哥披索并冲击股市。

--加拿大向WTO投诉美国，美国称加拿大是在为中国作嫁衣裳

世界贸易组织(WTO)表示，加拿大对美国发起广泛的贸易投诉。美国表示这不仅会损及加拿大自身利益，而且会为中国作嫁衣裳。加拿大的投诉基于近200个案例，对美国使用的反倾销和反补贴关税发起挑战。加拿大声称美国在这些案例中存在错误做法，此外几乎所有这些案例都涉及其他贸易伙伴国，比如中国、印度、巴西和欧盟。

[市场摘要]

--日本股市：强势日圆打压日经指数收盘下滑，加密货币类股大跌

日经指数周四收低，受累于汽车股和电子元件制造类股下跌，因强势日圆削弱了投资者偏好。日经指数收盘下跌0.33%至23,710.43点。东证股价指数跌0.2%至1,888.09点。

--中国股市：沪综指连10日收升续创逾一个半月新高，成长股领涨

沪综指连10日收升，续创逾一个半月新高。分析师指出，今天大盘维持高位震荡，早盘指数一度出现调整，午后逐级回升，但成交量有所萎缩，成长股领涨。短期大盘连涨后，上涨动力开始衰减，料股指将小幅回调以修正超买的技术指标。

沪综指收报3,425.35点，涨3.52点或0.10%；今日上海A股成交额为2,182亿元人民币，上日为2,543亿元。沪深300指数收报4,205.59点，跌0.05%。

--香港股市：恒生指数连涨第13天，金融股涨势抵消权重股腾讯的跌势

港股连续第13天上涨，金融股强势盖过了权重股腾讯控股下挫2.5%的影响。恒生指数收涨46.67点或0.15%，报31,120.39点，恒生国企指数收涨0.05%，至12,295.52点。

--汇市：美元兑日圆上涨，因中国可能减少购买美国公债的忧虑缓解

美元兑日圆微涨，此前中国外汇管理机构的言论平息了中国可能将减少购买美国公债的忧虑。美元兑日圆涨0.27%至111.69日圆，脱离周三触及的六周低位111.27。美元指数涨0.17%报92.487，周三探低至91.922。欧元兑美元跌0.07%报1.1938美元。

--欧元债市：公债收益率下跌，债市受惊后恢复平静

欧元区公债收益率全线走低，此前中国政府消息人士称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。中国外管局随后发出的新闻稿证实了路透报导的准确性。慌乱的全球债市恢复了一些平静。

欧元区债券收益率下跌1-3个基点，其中德国10年期公债收益率下跌2.5个基点至0.46%，自上日触及的逾两个月高点约0.49%下滑。

--国际油市：油价微跌脱离三年高位，因油市出现过热迹象

油价微幅跌离三年高位，因有迹象表明自12月初以来大涨13%的势头或已终结，但美国产量意外下滑以及原油库存下降为油价提供了部分支撑。0840GMT，美国原油期货跌0.01美元，报每桶63.57美元，仍接近上日所及的2014年12月以来高位63.67美元。布兰特原油期货跌0.07美元，报69.13美元。

--全球金市：金价微升，因股市涨势失去动力

金价微升，因股市涨势似已消退，上日金价曾触及9月以来最高位。0842GMT，现货金涨0.07%，报每盎司1,317.66美元。美国期金跌0.08%，报每盎司1,318.2美元。路透技术分析师王涛指出，现货金在1,311-1,329美元区间呈现中性格局，若突破区间，则可能提供走向线索。

--金属期市：上海期镍涨逾1%至两个月高位，因库存紧张和生产中断担忧

上海期镍价格上涨逾1%至两个月最高位，因围绕低库存和生产中断的担忧给市场带来支撑。上海期交所主力期镍收高1.1%至每吨101,430元人民币(15,587.83美元)，创11月8日来最高收位。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.02%，至每吨7,151.50美元。(完)