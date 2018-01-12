《路透晚报》--1月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

资料图片：2015年7月，澳洲堪培拉附近乔治湖边的风电厂和放牧的羊群。REUTERS/David Gray

[重大数据或新闻]

--德国保守派政党与社会民主党达成联合执政谈判协议--消息人士

多位政党消息人士指出，德国总理默克尔所领导的保守派与社会民主党(SPD)周五已对正式结盟谈判草案达成共识，为结束持续数月的政治不确定性增添希望。德国新届政府难产的不确定性，已削弱德国在国际事务中的地位。该消息带动下，欧元兑美元触及三年高点1.2115美元，日内上涨0.7%。

另外，德国总统史坦迈尔提醒参与联合政府组建谈判的各方称，新政府的成立事关重大，他们对欧洲亦负有责任。史坦迈尔敦促双方尽快达成协议。

--日本央行将延长促增长贷款计划的实施期限，凸显支撑经济决心--消息

据知情人士称，预计日本央行将延长旨在提振有增长潜力行业信贷的贷款计划，这凸显出央行继续通过大规模货币刺激措施支撑经济的决心。

消息人士称，由九名委员组成的央行政策委员会将在1月22-23日的利率政策审议中做出这一决定。此举可能有助于缓解周二日本央行削减购债计划引发的市场紧张情绪。

--英国首相安抚银行家，称金融业为退欧谈判的优先考量

英国首相特雷莎·梅告诉高盛等金融机构的银行家，他们是其英国退欧谈判时的优先考量。其时正逢外界再度浮现警告，称除非英国与欧盟达成贸易协议，否则伦敦金融业可能流失许多工作岗位。

特雷莎·梅这番评论，与她去年选举前的立场有天壤之别，当时特雷莎·梅向选民强调，她希望打破大企业与政府间的关系。

--日本实现通胀目标前，政府或宣布通缩结束-经济再生大臣

日本经济再生大臣茂木敏充暗示，在消费者物价触及日本央行2%通胀目标前，政府可能宣布通缩结束。如果公布物价下跌之势结束，相当于宣布首相安倍晋三大力刺激经济的措施取得胜利。茂木敏充表示，经济正在努力摆脱通缩，但政府在考虑是否能正式宣布通缩阶段结束时，需要十分谨慎。

--美国商务部完成对进口钢铁制品的调查，已将结果提交给总统

美国商务部表示，关于某些钢铁制品进口是否威胁美国国家安全的调查已经完成，已将调查结果提交给总统特朗普。商务部在声明中没有对调查结果给出暗示，称特朗普将有90天的时间决定“是否采取任何潜在举措”。这项调查可能导致广泛征收关税或实行进口配额。白宫副新闻秘书表示，特朗普将“适时”宣布他的决定。

--标普调降巴西债信评级，因养老金改革进程疑虑升高

评级机构标普调降巴西信用评级，因对该国10月总统大选结果及削减成本昂贵的养老金体系的推进情况，出现更高疑虑。标普将巴西长期主权债信评级从先前的“BB”调降至“BB-”，评级展望稳定，称巴西决策的及时性及有效性均降低。标普还表示，巴西在今年选后面临更大的政策不确定。标普此举使得巴西长期主权债评级较投资级低出三个级距。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小幅下滑，迅销涨势限制跌幅

日经指数周五小幅下滑，出口股走弱拖累大盘，但权重股迅销在季度获利创纪录的提振下强劲上涨，使指数跌幅受到限制。日经指数收低0.2%至23,653.82点，略低于5日移动均线23,743.39。该指数周线跌0.3%。东证股价指数跌0.6%至1,876.24点。

--中国股市：沪综指连11日收升至七周新高，大盘震荡中修复技术指标

沪综指连11日收升，创七周收盘新高。分析师指出，今天股指盘中在五日均线上方震荡，家电、钢铁、房地产、白酒和银行等板块领涨。预计短期大盘将在前期高点下方继续震荡，市场通过以时间换取空间的方式，修复处于超买状态的技术指标。

沪综指收报3,428.94点，涨3.59点或0.10%，本周累计上涨1.1%；今日上海A股成交额为2,158亿元人民币，上日为2,182亿元。沪深300指数收报4,225.0点，涨0.46%。

--香港股市：恒生指数连涨14天创纪录收盘高位，腾讯控股反弹

恒生指数收在纪录高位，连续上涨14天，创历来最长连涨期，这反映出投资者依然维持乐观心态。恒生指数收高292.15点或0.94%，至31,412.54点。恒生国企指数上涨1.41%至12,468.93点。

--汇市：疲弱数据压低美元，欧洲央行偏鹰派会议记录支撑欧元

美元兑其他主要货币下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累；同时欧元受到稳固支撑，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。美元指数跌至四个月低点91.685，日内下跌0.2%。此外，据党内消息人士称，经过彻夜谈判，德国总理默克尔领导的保守阵营和社会民主党(SPD)同意正式的执政联盟谈判计划，推动欧元兑美元触及三年高点1.2115美元，日内上涨0.7%。

--国际油市：油价脱离2014年高位，但2018年总体前景看好

油价脱离上日触及的2014年12月高位。虽然分析师和交易商自年初以来对价格下行调整风险发出警告，但他们指出，总体市场条件依然强劲，主要拜石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产所赐。0850GMT，美国原油报每桶63.47美元，较上日结算价跌0.33美元，或0.52%。布兰特原油报每桶69.14美元，较上日收盘下跌0.13美元，或0.19%。

--全球金市：金价料将连续第五周收获周线上扬，受美元走贬扶助

金价连续第三日上涨，触及去年9月以来最高位，美元走势低迷推动金价向连续第五个周线上扬迈进。0851GMT，现货金微涨0.56%，报每吨1,329.8美元，稍早曾触及9月15日以来最高位1,330.34美元。金价本周累计上扬0.7%，且有望录得最长周线上涨。美国期金涨0.56%至每盎司1,330美元。

--金属期市：上海期铜下跌，因中国12月铜进口量下降

中国期铜下跌，此前公布的数据显示中国12月铜进口量大幅下降。但大宗商品交易员称，铜价跌幅受限，因为国内冬季限产令进口需求保持旺盛，12月铜进口量仍是2017年月度表现第二高。主力沪铜跌0.51%至每吨54,800元人民币(8,464.63美元)。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.22%至每吨7,156.5美元，扭转上日跌势。(完)