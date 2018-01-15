《路透晚报》--1月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

2018年1月9日，瑞士苏黎世机场，一架爱琴海航空的空客A320-232型飞机正在起飞。REUTERS/Arnd Wiegmann

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦对物价看法更为正面，日圆触及四个月高位

日本央行总裁黑田东彦重申央行决心维持量化宽松措施，但他就通胀和经济发表正面评论，推动日圆兑美元涨至四个月高位。黑田东彦对日本央行地区分行经理讲话时称，核心消费者物价正在上升1%左右。

黑田东彦还重申他对于经济将继续成长的乐观看法。这引起了一些交易商的注意，他们担心日本央行上周小幅削减公债购买后可能对政策进行调整。

日本央行在季报中上调九个地区中三个地区的经济评估，突显出其对范围不断扩大的经济复苏的信心。此外，日本央行维持剩余六个地区的评估不变。这份报告是在日本央行地区分行经理季度会议上发布，报告内容将纳入央行1月22-23日政策会议考量范围。

另外，日本央行公布12月M3货币供应额较上年同期增长3.1%。

--德国央行官员称，该行将把人民币纳入外汇储备

德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)在香港表示，该行已经决定将人民币纳入外汇储备。欧洲央行6月时将总值5亿欧元的美元储备转换为人民币，反映出人民币的使用增加，以及中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性。

--日本软银考虑将移动电话业务挂牌上市，据称寻求筹资180亿美元

日本软银集团称，正在考虑将其日本移动电话业务挂牌上市，寻求筹资180亿美元，此举将帮助该公司加速转型为全球大型科技投资公司。

此次分拆上市有望成为日本企业近20年来最大的首次公开发行(IPO)，此外还将使该业务部门更加自主化，并帮助投资者对该业务及其母公司进行估值。据报导，该公司计划最早在春季寻求东京证券交易所(TSE)的批准，计划秋季前后在东京与海外(可能是伦敦)IPO。

--英国建筑与服务商Carillion被迫清算，无法继续从银行贷款

英国建筑和服务公司Carillion宣布破产，银行拒绝继续向该公司提供贷款，导致数百个大型项目前景存疑，政府最重要的供应商之一就此垮台。Carillion的债权人包括苏格兰皇家银行、Santander UK、汇丰和其他公司。该公司有15亿英镑的债务。

Carillion有200年的历史，在全球雇用4.3万名员工，其中2万名在英国。其承建的项目包括医院、铁路等公共项目。

--空中客车2017年赢飞机订单竞赛五连冠，归功年末销售热潮

凭借2017年最后数周的大卖特卖，空中客车(空中巴士)颠覆波音近期在全球飞机市场上的领先优势，在年度订单竞赛中连续第五年抡元，但飞机制造数量方面仍落后于波音。

空客2017年扣除取消订单后的净订单数量增长52%至1,109架飞机，高于波音的912架。空客未经调整的总订单数量为1,229架，也高于波音的1,053架。空客确认，2017年向客户交付飞机718架，波音则是交付了创纪录的763架飞机。

--伦敦1月房屋要价降幅为2009年以来最大--Rightmove

英国最大的地产网站Rightmove公布的行业数据显示，本月伦敦房屋要价降幅为金融危机以来最大，而其余多数英国地区的房价上涨。Rightmove表示，伦敦地区房屋平均要价为600,926英镑，较上年同期下降3.5%，为2009年6月以来最大降幅。

--印尼证交所大楼二楼坍塌，10多人受伤被担架抬出

印尼证交所大楼二楼突然坍塌，一名证交所员工称，大约10多人受伤，被担架抬出大楼。截至发稿时，印尼证交所午盘已开盘。“交易所员工已全部联系到，而且是安全的。交易所系统未受影响，”证交所总裁Tito Sulistio在大楼外向记者表示。印尼警方证实，该国证交所大楼的夹层发生坍塌并非由炸弹引起。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高但美元贬势抑制涨幅，软银劲扬

日经指数收高，尾随全球股市涨势，但美元兑日圆走软，令日股升幅受限。日经指数收涨0.26%，至23,714.88点，为四个交易日来首次收升。东证股价指数涨0.4%至1,883.90点。

--中国股市：沪综指收跌终结11连升，中小盘股全面溃退仅蓝筹股支撑

沪综指收市下跌，终结罕见的11连升势头。分析师指出，大盘连续上涨后已显疲态，投资者观望情绪日渐厚重，银行保险等权重蓝筹继续上拉，引发大量资金自中小盘股撤离，“一九分化”现象相当明显。沪综指收报3,410.49点，跌18.45点或0.54%，上周五沪综指曾创下七周收盘新高；今日上海A股成交额为2,861亿元人民币，上日为2,158亿元。沪深300指数收报4,225.24点，涨0.01%。

--香港股市：恒生指数收低终结连14日涨势，受地产股和腾讯控股下跌拖累

香港股市恒生指数收低，终结连14日涨势，受地产类股和权重股腾讯控股下跌的拖累。恒生指数跌73.67点或0.23%，收报31,338.87点。恒生国企指数涨0.01%，收报12,470.42点。

--汇市：美元指数续跌，人民币强势上涨带动亚币走高

美元兑一篮子货币欧洲盘初续跌，欧元处于高位，因投资者憧憬欧洲央行(ECB)决策者可能准备进一步缩减货币刺激举措。0908GMT，美元指数下跌0.38%至90.632，欧元兑美元上涨0.4%至1.2234。

人民币兑美元即期收盘大涨263点至6.4417元，创2015年12月10日以来新高；盘中市场价一度升至6.4138元，触及2015年12月8日以来新高，随后在获利盘影响下，回吐部分涨幅。OANDA旗下亚太交易主管Stephen Innes称，人民币表现坚挺给亚币带来提振。

--欧元债市：公债收益率从数月高位回落，市场在上周抛盘之后稍作喘息

欧元区借款成本从数月高位回落，因债券投资者在债市遭遇大规模抛售之后进行反思。之前是有关欧洲央行或比预想更快地结束大规模刺激措施的预期，引发了债市的卖盘。

德国10年期公债收益率报0.51%，脱离上周五触及的五个月高位0.54%。德国两年期公债收益率较上周触及的逾六个月高位低约五个基点，报负0.55%。

--国际油市：减产行动助布兰特原油涨至70美元，无视北美钻探活动增温

布兰特原油价格涨至每桶70美元，受石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产行动支撑，尽管美国和加拿大钻油活动升温预示北美未来产出增加。但之后涨幅收窄，0830GMT美国原油报每桶63.32美元，较上日结算价涨0.02美元，或0.03%。布兰特原油报每桶69.80美元，较上日收盘下跌0.07美元，或0.10%。

--全球金市：金价触及逾四个月高位，因美元指数跌至三年低点

金价触及逾四个月最高，受美元走软影响。美元兑一篮子主要货币跌至三年低位。0830GMT，现货金涨0.27%至每盎司1,341.98美元。稍早一度触及9月8日以来的最高位1,344.44美元。现货金上周周线涨1.4%，为连续第五周上涨。美国期金涨0.6%至每盎司1,342.60美元。

--金属期市：LME基本金属上涨，因美元跌至三年低点

伦敦金属交易所(LME)基本金属攀升，受助于美元承压。欧洲央行(ECB)可能很快开始缩减货币刺激政策的预期打压美元。0805GMT，LME期铜大涨2.2%至1月4日以来最高水平每吨7,262美元。上海期交所期铜止跌回升，涨0.6%至每吨54,990元人民币(8 ,540美元)。LME期锌涨1.5%，触及10年多高位每吨3,435美元。LME期铝涨1.6%至每吨2,249.50美元。(完)