《路透晚报》--1月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系—消息

据两名国会助手表示，出于国家安全考虑，美国议员敦促国内第二大无线运营商AT&T切断与中国手机厂商华为的所有商业联系，并反对中国电信运营商中国移动进入美国市场。消息人士对路透称，本月稍早AT&T被迫取消向客户提供华为手机的计划，之前有些国会议员游说联邦监管者反对这一计划。一名国会助手称，这些议员还对美国企业称，如果他们与华为或中移动有业务联系，可能会妨碍其与美国政府作交易的能力。

--BP将在第四季业绩中计入17亿美元2010年漏油事件相关费用

英国石油巨擘BP周二称，预计第四季业绩中将计入约17亿美元的税后非营运费用，这是对2010年美国Deepwater Horizon致命漏油事件和解金额的一部分。“随着索赔计划工作即将完成，我们现在对剩余责任有更好的了解，”BP财务长Brian Gilvary称。“在当前财务框架下，我们因此而计入的费用是完全可控的，尤其是在当前油价每桶50美元的情况下，我们已回到盈亏平衡。”

--大公将美国本外币主权信用等级由A-下调至BBB+，评级展望负面

中国信用评级机构--大公国际资信评估有限公司周二下调美国主权信用等级，决定将该国本、外币主权信用等级由A-下调至BBB+，评级展望负面；并对未来1-2年美国本、外币主权信用评级展望均为负面。

其新闻稿称，上层建筑对经济基础的长期负向作用使美国中央政府偿债来源继续恶化，且这一趋势因政府大规模减税呈加速之势，对债务经济模式的愈加依赖将持续削弱中央政府偿债能力。

--比利时安特卫普爆炸事件造成二死14伤，三栋居民楼损毁

警方称，周一傍晚比利时安特卫普发生的爆炸造成两人死亡、14人受伤，三栋居民楼损毁，但强调爆炸并非恐怖袭击。安特卫普警方周二早间称，有五人重伤，另有一人命危；此次爆炸发生地有许多学生居住。警方称，要确定爆炸起因还为时过早。比利时媒体称可能是天然气爆炸引起。

--德国12月HICP终值较上年同期上升1.6%，趸售物价同比涨1.8%

德国联邦统计局周二确认，德国12月消费者物价 调和指数(HICP)终值较前月上升0.8%，较上年同期上升1.6%，均与路透调 查预估一致。

此外，德国11月趸售(批发) 物价较前月下跌0.3%，前月为上涨0.5%。较上年同期上涨1.8%，前月为上涨3.3%。

--高盛认为原油价格可能超越预测

高盛表示，原油价格可能会超越高盛对未来几个月的预测，因石油需求上升，且油国减产协议执行率很高。高盛对2018年布兰特及西德克萨斯中质油(WTI)平均价格的预测分别为每桶62美元及57.5美元。

[市场摘要]

--日本股市：因美元走强而收高1%，盘中触及1991年底以来最高

日股日经指数周二收高，盘中涨至1991年底以来最高水平，因美元走强支撑了出口类股，而对企业获利强劲的预期提振了投资者人气。日经指数收高1%报23,951.81点，盘中触及高点23,962.07点，此为1991年11月以来最高。该指数上周五曾跌至23,588.07，当日美元兑日圆大跌。

--中国股市：沪综指收升至逾两个月新高，流动性改善市场情绪相对乐观

中国股市沪综指收升至逾两个月新高。分析师指出，受本周央行连续向市场注入流动性影响，今日大盘低开后在金融地产等权重板块带动下震荡走高，个股普涨。不过短期大盘尚未完全完成调整修复，今日资金回流相对谨慎，预计沪综指将在当前位置附近震荡继续蓄势。沪综指收报3,436.59点，涨26.10点或0.77%，此前收盘高点为2017年11月13日的3,447.84点；今日上海A股成交额为2,664亿元人民币，上日为2,861亿元。

--香港股市：恒指收涨1.81%创纪录收盘高位，受腾讯和港交所大涨拉动

香港股市恒生指数收盘涨至纪录高位，受权重股腾讯控股以及香港交易所上涨拉动。腾讯跳涨逾2%，香港交易所大涨近6%。恒生指数收盘劲升565.88点或1.81%，报31,904.75点。恒生国企指数上涨2.54%至12,787.28点。

--汇市：欧元持稳于三年高点附近，美元兑日圆小升

欧元持稳，在大涨之后稍事喘息。对于欧元区经济的乐观展望，以及有关欧洲央行(ECB)将缩减大规模货币刺激措施的预期，此前激励欧元劲升。0847GMT，欧元兑美元报1.2228美元，跌0.27%。美元兑日圆涨0.12%至110.65，小幅脱离周一触及的四个月低点110.32。

--国际油市：油价接近三年高位，受到强劲需求的良好支撑

布兰特原油期货价格对升至每桶70美元左右的涨势进行盘整，这是2014年油市大跌以来首见的高位。0842GMT，布兰特原油期货较上日收盘跌0.42美元或0.6%，报每桶69.84美元。但交易员称布兰特原油在该水准总体受到良好支撑。西德克萨斯中质油(WTI)期货较上日结算价涨0.06美元或0.09%，至每桶64.36美元，早盘一度触及2014年12月高点每桶64.89美元。

--全球金市：金价持于四个月高位附近，美元走软带来支撑

黄金价格小涨，持于上个交易日触及的四个月高点略下方，美元在三年低位附近走软带来支撑。0843GMT，现货金跌0.11%至每盎司1,338.16美元，周一触及9月8日以来最高位1,344.44美元。美国期金涨0.28%至每盎司1,338.60美元。

--金属期市：上海和伦敦期铜下跌，受美元回升拖累

伦敦和上海期铜价格下跌，逆转稍早涨势，因美元从三年低点回升。本日稍早，伦敦和上海期铜价格小幅上涨，受惠于美元贬值。但美元在亚洲时段走强。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.63%，报每吨7,092.5元人民币。上海期交所主力期铜合约收跌0.68%，报每吨54,300元人民币(8,435.61美元)。(完)