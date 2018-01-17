《路透晚报》--1月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--监管疑虑加重比特币狂掉逾7%，3月G20会议前走势恐承压

比特币延续过去24小时的惨烈跌势，周三跌逾7%，因投资者担心监管部门可能打压过去一年价格急剧攀升的比特币。比特币带领加密货币下跌，以太坊和瑞波币本周亦大跌，因韩国和中国或许会禁止相关交易的报导，点燃对加密货币恐将受到更广泛监管打压的疑虑。

“在20国集团(G20)3月会议召开前，加密货币在当前季度可能受抑；决策者或许会在这次会议上讨论收紧监管，”Alt Design的首席分析师Shuhei Fujise称。

--美国主导的朝鲜问题会议同意考虑对朝鲜施加进一步制裁

美国和加拿大在一份联合声明中称，出席朝鲜问题20国会议的与会者达成一致，考虑对朝鲜施加超过联合国安理会决议范围的单方面制裁。声明并称，该会议还誓言支持朝韩对话，“冀望那能促成紧张关系持续缓和。”

出席朝鲜问题20国会议的与会者表示，全球有必要加强对朝鲜施压，迫使其放弃核武器计划，而不应被其与韩国接触中的笑脸攻势所欺骗。日本外务大臣河野太郎表示，对于朝鲜在冬奥会前与韩国的磋商中所表现出来的“笑脸攻势”，全世界不应抱有天真幻想。美国国务卿蒂勒森称，决不能容许朝鲜“动摇”盟国的决心和团结。

--日本11月核心机械订单创四个月来最快增速，资本支出料持续回升

日本11月机械订单升至10年来最高水准，显示出企业可能终于对决策官员的努力作出回应；此前当局祭出种种措施，刺激企业花费钜额现金储备以带动经济成长。

内阁府公布，日本11月核心机械订单较前月增长5.7%，主要受到非制造业的带动。分析师认为，鉴于企业获利丰厚、负利率、采用节省劳力技术以因应劳工短缺的需要，以及为2020年东京奥运会所进行的采购，资本支出仍将处于稳步上升趋势。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，货币政策将长时间保持宽松

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在接受采访时表示，他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”，即便在欧洲央行决定从1月起将债券购买规模削减一半。在被问及是否对近期欧元涨势感到忧心的议题时，他称对于并未反映经济基本面变化的汇率突然波动感到忧心。

关于将欧洲稳定机制转化成所谓的欧洲货币基金一事，还没有令人信服的论据。冈斯坦西欧称他将力求将ESM救助机制保持在原有的形态，保持计划所肩负的、并且做的很出色的任务。

--德法经济学家呼吁改革欧元区，创建共同“安全资产”

多名法国及德国重量级经济学家加入有关加强欧元区抵御危机能力的论战，呼吁制定新的财政规定，并创造一个虚拟的欧元区“安全资产”。

来自法国及德国的14位经济学家，在长达33页的改革报告中呼吁整顿欧元区财政规定、设立一个独立的财政监管机构、成立一个欧元区联合基金、以及创造一个新的欧元区虚拟“安全资产”，为投资人在主权债券之外提供另一个选择。

--荷兰艾司摩尔第四季净利超出预期，预计2018年将有强劲表现

荷兰半导体设备供应商艾司摩尔(ASML)公布第四季净利好于预期，因半导体行业景气热络，有多家客户要求提前交付产品。当季净利为6.44亿欧元(7.8832亿美元)，上年同期为5.24亿欧元。路透访问的分析师预计为4.54亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，矿业、石油和船运板块及比特币相关股挫跌

日股日经指数收跌，矿业、石油和船运类股下挫，比特币因人们对监管收紧的担忧而延续大跌之势，造成比特币相关类股挫跌。日经指数跌0.4%，收报23,868.34点。东证股价指数下挫0.2%，至1,890.82点。

--中国股市：沪综指放量收升续创逾两个月新高，银行及券商板块领涨

中国股市沪综指放量收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日银行及券商板块出现强势领涨，带动大盘继续走升，同时以创业板为代表的中小盘股亦整体反弹，股指盘中一度创出两年来新高。沪综指收报3,444.67点，涨8.08点或0.24%；今日上海A股成交额为3,163亿元人民币，较上日2,664亿元增近二成。沪深300指数收报4,248.12点，跌0.24%。

--香港股市：恒生指数创收盘新高，受助于港交所劲扬

香港股市恒生指数涨至收盘新高，权重股港交所的持续强势提供助力。港交所涨逾2%至两年半高位。恒生指数收高78.66点或0.25%，报31,983.41点。恒生国企指数涨0.64%至12,868.78点。

--汇市：欧元触及三年高点后回落，受欧洲央行官员讲话打压

欧元下跌，盘初曾涨至三年新高1.23美元上方，因部分投资人增持欧元多仓，虽然本周决策者的一些担忧打压了整体乐观人气。亚洲市场欧元兑美元一度升至盘中高点1.2323美元，之后下跌0.2%至1.2238美元。澳元兑美元涨0.1%至0.7970；新西兰元兑美元跌0.1%至0.7260。

--欧元债市：两年期德债收益率触及六个半月高位，市场聚焦ECB官员讲话

德国两年期公债收益率触及逾六个月高点，债市投资人为欧洲央行未来几个月可能调整宽松货币政策立场而预先布局。周三早盘，两年期德债收益率触及负0.57%，为大约六个半月高位。大部分10年期公债收益率持平至小幅走低，但南欧地区公债收益率小幅上升。

--国际油市：油价回吐部分涨幅，但市场仍有良好支撑

油价回吐早前的部分涨幅，因分析师警告市场可能向下修正，但供应趋紧和全球需求旺盛仍支撑油价。基本面收紧已导致两种指标原油期货较12月初水平上扬约13%，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产行动和需求稳健增长，都提供助力。

欧洲盘初油价转为走跌，0858GMT，布兰特原油期货报每桶69.08美元，下跌0.07美元。美国西德克萨斯中质油报每桶63.70美元，下跌0.03美元。

--全球金市：金价下跌，因美元从三年低点反弹

金价扭转早盘涨势，小幅走低，因美元兑一篮子货币从三年低点反弹。0846 GMT，现货金跌0.22%至每盎司1,335.58美元，盘中早些时候一度升至1,343.91美元。美国期金跌0.07%至每盎司1,336.1美元。

--金属期市：沪铝价格续跌，新疆铝锭运输情况改善

沪铝连续第二个交易日下跌，因气候情况改善，协助新疆铝锭运往华东地区的货流。上海期交所主力3月期铝跌1.78%，收至每吨14,630元人民币。上海期交所主力期铜合约下挫1.87%收至每吨53,580元人民币。0847 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝涨0.07%，至每吨2,190.50美元，LME三个月期铜涨0.15%报每吨7,088.50美元。(完)