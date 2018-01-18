《路透晚报》--1月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国2017年四季度GDP同比增长6.8%，全年增6.9%--统计局

中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查的预估中值6.7%。

统计局并公布，2017年中国规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.2%；固定资产投资增长7.2%，高于路透调查预估中值的7.1%。2017年全年民间固定资产投资同比增长6.0%。

--新任欧洲央行副总裁人选下周展开遴选，两年高层卡位战揭幕

欧元区官员可能在几星期内就会选出欧洲央行新任副总裁，为未来两年欧洲央行一连串高层人事异动揭开序幕，这也将是央行总裁一职的前哨战。

现任欧洲央行总裁德拉吉任期在2019年11月届满。在欧洲央行成立20年后，外界认为德国十分希望终于能够首次执掌，德国央行总裁魏德曼是当然人选，但多位欧元区消息人士表示，魏德曼的鹰派立场将使他难以获得部份成员国支持。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧今年5月将率先卸任，接着明年有银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)、首席经济学家普雷特、德拉吉及执委科尔相继任满。

--韩国考虑关闭国内加密货币交易所；比特币本周惨跌

韩国决策者加入全球虚拟货币批评浪潮，称政府正考虑关闭国内的虚拟货币交易所，因为该新市场使用户暴露在投机狂潮和犯罪风险之下。韩国金融服务委员会主席在国会回答问题时表示：“(政府)正考虑关闭国内所有虚拟货币交易所，或是仅关闭违法交易所。”

周四0818GMT，比特币在Bitstamp交易所价格下跌约3%至10,819美元。比特币周三跌幅一度达到20%，跌破10,000美元，同时其它加密货币也出现类似狂泻走势，因投资者担心监管当局为遏制投机活动，或许会取缔这类交易。

比特币周二以来的累计跌幅一度达到30%，尽管在美国交易时段尾盘有所企稳，但相比一个月前在卢森堡Bitstamp交易所创下的近20,000美元纪录高点，已经跌掉了一半。

--特朗普称终止NAFTA或许会令重新协商达成最佳方案

美国总统特朗普称，终止北美自由贸易协定(NAFTA)或将令修改这项与加拿大和墨西哥持续了24年的贸易协定谈判达成符合美国利益的“最佳方案”。国会议员以及农业和工业团体警告特朗普不要终止NAFTA，但他表示，结果或许是终止NAFTA。“我们正在重新协商NAFTA。我们将看到发生了什么。我可能会终止NAFTA，”特朗普在接受路透采访时说。

--澳洲12月就业人口再度跳增，追平最长连增纪录

澳洲12月就业人口增幅超越预期，追平史上最长月度连增纪录。不过失业率因有更多人找工作而小幅上升，薪资及通胀上涨也遇到阻力。澳洲统计局公布，12月经季节调整后就业人口增加3.47万人，路透调查预估为增加9,000人。在11月就业人口大增6.36万人之后，12月仍然大增令人非常意外。CommSec资深分析师Ryan Felsman表示，“就业市场极为强劲。

--美联储决策者预期今年经济成长强劲，但对升息次数意见不一

美联储的两位官员表示，今年美国经济成长应该不错，因获得减税提振，但对于经济有多接近过热以及今年升息的必要性，他们的看法却不一。“2018年将是不错的一年，”达拉斯联储总裁柯普朗在美国寿险业协会(ACLI)高管圆桌会上表示。芝加哥联储总裁埃文斯也在同一场合表示，美国经济表现“非常好”。两人皆预计今年经济成长率将高于2.5%，足以进一步推低已然处于17年低点4.1%的失业率。

--苹果计划在美国开设新园区；为海外现金交税380亿美元

苹果将在美国开设一个新园区，作为五年内在美国投资300亿美元计划的一部分。苹果还将为海外现金一次性纳税约380亿美元。这是美国总统特朗普签署税改法案后企业公布的最大规模支出计划之一。苹果预计，透过现有园区招聘和开设新园区将在美国创造2万个新就业岗位，再加上纳税以及与位于美国的供应商开展业务往来，未来五年将为美国经济贡献3,500亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，盘中触及26年新高

日本股市日经指数收跌，从26年新高回落，因投资者变得谨慎；房地产和金融类股跌幅较大。日经指数收跌0.4%至23,763.37点，盘初曾触及1991年11月以来高位24,084.42点。

--中国股市：沪综指连三日收升至逾两年新高，大金融板块继续发力

中国股市沪综指连三日收升，创逾两年收盘新高。分析师指出，今日以银行为代表的大金融板块继续发力，钢铁等资源板块助攻，轻松推动大盘稳步上攻，沪综指再上一台阶，但个股结构分化迹象仍较明显。沪综指收报3,474.75点，涨30.08点或0.87%，此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点；今日上海A股成交额为2,675亿元人民币，上日为3,163亿元。沪深300指数收报4,271.42点，涨0.55%。

--香港股市：收报新高，恒生国企指数涨1.76%受中国强劲GDP数据提振

香港股市涨至新高，电信和金融类股领涨。恒生国企指数延续涨势，此前公布的数据显示，中国第四季经济增幅强于预期。恒生指数收涨138.53点或0.43%，报32,121.94点，恒生国企指数收涨1.76%，至13,094.92点。

--汇市：美元从三年低位反弹回升，美债收益率上涨

美元从日内稍早触及的三年低位反弹回升，美债收益率上扬促使部分投资者买入美元，但由于物价压力低迷，市场仍对美元前景持谨慎态度。两年期美债收益率攀升至2008年以来最高水位2.06%，10年期美债收益率触及去年最高位2.60%。

美元指数升0.2%至90.73，亚洲时段曾跌至2014年12月低点90.113。

--欧元债市：公债收益率向数月高位回升，面临新债供给压

欧元区借款成本向近期所及的多年高位回升，因美债的卖盘和法国、西班牙及奥地利的新增供给令市场再度处于颓势。10年期美国公债收益率在欧洲盘初触及3月来最高2.60%，拉高欧元区公债收益率。

德国10年期公债收益率日内上涨3个基点至0.52%，接近周五触及的五个半月高点0.54%。

--国际油市：油价持稳，受尼日利亚反叛组织威胁和美原油库存下降支撑

油价持稳，受助于原油库存下降以及尼日利亚反叛组织威胁袭击该国石油工业，但美国燃油库存上升打压油市。0901GMT，布兰特原油期货报每桶69.20美元，下跌0.18美元，周一曾触及2014年12月以来最高位70.37美元。美国原油报每桶63.92美元，小跌0.05美元，周二曾触及2014年12月以来最高位64.89美元。

--全球金市：金价走低，因强劲美国数据推动美元反弹

金价下跌，触及近一周低点，因强于预期的美国经济数据推动美元从三年低点反弹。但之后有所反弹。0826GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,328.91美元，稍早曾触及1月12日以来最低水准每盎司1,323.70美元。现货金周三跌0.8%，创12月7日以来最大单日百分比跌幅。美国2月期金跌0.76%至每盎司1,329.10美元。

--金属期市：上海基本金属走势不一，中国乐观经济数据推动伦铜走高

上海基本金属期货亚洲尾盘走势不一，市场收盘前中国公布了强于预期的经济数据，推高了伦敦金属交易所(LME)期铜价格。中国第四季经济数据支撑了LME期铜涨势，但未能将沪铜合约推升至平盘上方。上海期交所主力期铜收跌0.24%，报每吨53,670元人民币(8,340.46美元)。0902GMT，LME三个月期铜上涨0.6%，报每吨7,075美元，扳回上日的跌幅。上海期铝收跌0.10%，报每吨14,620美元。LME期铝上涨0.11%至每吨2,194.50美元。(完)