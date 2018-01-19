《路透晚报》--1月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：美国暂停审批海航投资交易，直到获得其所有权信息--消息人士

据消息人士称，在海航集团提供充分的股东信息前，美国政府不会批准该公司的任何投资。海航的所有权结构在全球范围内受到密切关注。若不能获得美国监管层支持，海航集团对美国对冲基金SkyBridge Capital LLC、瑞士贸易商和矿商嘉能可油品存储和物流业务的投资计划面临不确定性。目前这两项投资均等待美国政府审批。

一位接近这项SkyBridge交易的消息人士对该笔投资完成的前景持悲观看法。SkyBridge和嘉能可不予置评。海航暂时没有回应置评请求。

--澳洲和日本承诺3月前签署亚太贸易协定

澳洲总理特恩布尔表示，澳洲与日本承诺最晚3月签署一份亚太贸易协议，目前该地区国家准备缔结一份新协议，取代已经希望渺茫的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。在美国退出后，剩下的11国去年11月商议继续推动TPP协议。下周各国将在东京开会，希望消除障碍以达成协议。这份协议现已更名为跨太平洋伙伴关系全面及进步协定(CPTPP)。

--特朗普集团对俄罗斯人的地产出售可能涉嫌洗钱--调研公司

美国众议院情报委员会的民主党议员Adam Schiff周四称，调研公司Fusion GPS创始人Glenn Simpson在国会的证词表明，特朗普集团(Trump Organization)对俄罗斯人的地产出售可能涉嫌洗钱。

该委员会公布了11月14日与Glenn Simpson闭门面谈的记录。“这些记录显示了对特朗普集团可能与俄罗斯人进行了洗钱操作的严重指控，”Schiff说。特朗普集团否认了这样的指控，称其没有根据。

--朝鲜或在平昌冬奥会前夕举行阅兵--分析师

分析师和外交界人士表示，朝鲜或准备在下个月平昌冬奥会的前夕举行阅兵，即便是朝韩双方在寻求修补关系。驻平壤的西方外交官表示，一些武官接到了参加2月8日纪念朝鲜人民军成立70周年仪式的邀请。平昌冬奥会开幕式定于2月9日举行。

--德国12月PPI较上月增长0.2%，较上年同期成长2.3%

德国联邦统计局公布，12月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨2.3%，均符合路透调查预估。11月PPI环比及同比分别上涨0.1%和2.5%。

--韩国一消费者团体就iPhone速度变慢起诉苹果CEO库克

韩国一个消费者团体就iPhone速度变慢对苹果执行长库克提起了刑事诉讼，此前欧洲国家对苹果故意缩短其手机寿命的指控展开调查。韩国游说团体--Citizens United for Consumer Sovereignty在周四提交的诉状中指控苹果破坏财产和欺诈。

意大利反垄断机构周四表示，已经就苹果及三星电子利用手机软件升级降低手机运行速度、迫使用户购买新手机的相关指控展开调查。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在金融股引领下小幅收升，本周累计涨0.7%

日本股市日经指数周五小幅上涨，金融类股领涨。互联网(网路)及加密货币公司GMO Internet飙升，此前一维权基金敦促该公司调整治理架构。日经指数涨0.2%至23,808.06点，本周累计上扬0.7%。东证股价指数涨0.7%至1,889.74点。

--中国股市：沪综指连四日收升再创逾两年新高，但3,500点附近遇阻

中国股市沪综指连四日收升，续创逾两年收盘新高。分析师指出，今日大盘冲高至近3,500点关口后遇阻回落，显示连续上涨后有整固要求，加之股指在冲击整数关口前多出现反复整荡，后市有望出现回调整理。

沪综指收报3,487.86点，涨13.11点或0.38%，日高至3,498.43点；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点。本周沪综指累计升1.7%，录得连五周上涨。今日上海A股成交额为2,940亿元人民币，上日为2,675亿元。

沪深300指数收报4,285.40点，涨0.33%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,303.6点，涨0.64%，成交14,681手。沪股通和深股通分别净买入3.73亿元和净买入8.44亿元。

--香港股市：恒生指数收于新高，连续第六周上扬

香港股市恒生指数收于新高，连续第六周收涨，地产类股领涨，因中国大陆资金蜂拥南下。恒生指数上涨132.95点或0.41%，收于32,254.89点，本周累计上涨2.7%。恒生国企指数收涨0.65%，至13,179.52点，连续第16日上扬。

--汇市：美元陷于三年低点附近，政府停摆担忧令美元雪上加霜

美元兑一篮子货币位于三年低点附近，对美国政府可能停摆的担忧，加剧了美元因全球货币政策越来越趋向正常化而显露出的颓势。0809GMT，美元指数跌0.15%报90.363，本周曾一度跌至90.104，为2014年12月以来最低。欧元兑美元小涨0.23%报1.2265，接近周三所及的三年高位1.2323。欧元本周以来已经上涨0.5%，可能连续第五周录得周线涨幅。美元兑日圆下跌0.35%报110.74。

--国际油市：油价下跌逾1%，因美国原油产量回升

油价下跌逾1%，因美国产量回升盖过了原油库存下降的影响。如果跌势持续，本周将创下自10月以来最大周线跌幅。0828 GMT，布兰特原油期货较上日收盘下跌0.72美元，或1.04%，报每桶68.59美元。美国原油期货跌0.74美元或1.16%，报每桶63.21美元。

--全球金市：金价因美元走软而上涨，但料录得六周来首个周线跌幅

金价上涨，因围绕美国政府可能停摆的担忧拖累美元走软，但金价仍可能录得六周以来的首个周线下跌。0806GMT，现货金涨0.48%至每盎司1,333.51美元。美国期金涨0.5%至1,333.9美元。

--金属期市：上海铝价和铅价上涨，受中国GDP数据和污染预警提振

上海铝价上涨，受助于中国GDP增长七年来首次加速，以及一个重要工业省份发出污染预警。污染警报意味着要加强限制工业品生产。上海期货交易所主力期铝合约收高1%报每吨14,765元人民币(2,308.65美元)，但周线下跌2.3%。上海期铅收高1.8%至每吨19,570元。上海主力3月期铜涨0.1%至每吨53,710元。

0804GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝涨0.89%至每吨2,261美元；三个月期铜涨0.69%至7,124.5美元。(完)