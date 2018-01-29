《路透晚报》--1月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行管委诺特称，央行应表明9月后将尽快结束资产购买计划

欧洲央行(ECB)管理委员会委员克诺特在荷兰时事节目Buitenhof表示，该央行应该表明，当前购债计划9月到期后，将如何尽快结束资产购买计划。“无论如何，没有理由继续实施该计划。”诺特称。“我认为，我们应该明确这点。”诺特指出，结束资产购买，将使央行有余裕开始考虑2019年升息的可能性。但未来几年或只会缓慢而渐进地升息。“利率偏低主要是因为想储蓄的人比想投资的人多。而随着经济增长，这种情形将出现变化，但那需要时间。”

--特朗普国安团队将建设5G网络作为应对中国威胁的选项

美国一位高级政府官员表示，总统特朗普的国家安全团队正在考虑应对中国监听美国电话通话威胁的各种选项，包括政府建设一条超高速5G无线网络。该官员称这一选项正在政府内部较低级别进行讨论，总统本人要在六至八个月之后才会考虑。官员们认为中国对美国网络安全和经济安全构成威胁，建设5G网络意在应对这种威胁。

--美国称计划新增的俄德输气管线将威胁欧洲能源安全

美国国务卿蒂勒森称，美国认为计划兴建的俄罗斯至德国Nord Stream 2天然气管道，将对欧洲能源安全构成威胁。波兰、乌克兰和波罗的海国家担心，这条管线会使欧洲更加依赖俄罗斯天然气，并为俄罗斯提供数以十亿美元计的收入，被用于进一步加强与欧盟边境上的军备。

--英欧未来贸易关系不确定，是伦敦金融中心最大威胁

一项企业调查显示，英国退欧后同欧盟贸易关系的不确定性，是伦敦作为全球最大金融中心面临的最严重威胁。这项来自英国工业联盟(CBI)和普华永道(PwC)的季度调查称，在截至12月的三个月，金融服务行业的乐观情绪连续第三季下滑，标志着其信心状况连续两年持平或下滑，尽管交易活动整体上保持稳定。调查发现，企业希望尽可能地清楚英国在今后的贸易关系中想得到什么。

--日本财务省财务官浅川雅嗣称波动加剧，将密切监控是否有投机行为

日本财务省财务官浅川雅嗣称，过去一周汇市波动已加剧，他将继续密切监控，看背后是否存在投机行为。浅川雅嗣与日本央行和日本金融厅官员举行了例行会议，讨论金融市场问题。他在会议结束后对记者做出上述表述。他并称，20国集团(G20)财经领导人3月在布宜诺斯艾利斯会面时可能会讨论加密货币问题。

--韩国政府可能暂停调整外资证券交易资本利得税

韩国企划财政部长官金东兖表示，政府原定7月开始对外国投资者资本利得税进行调整，但现在有可能暂停。韩国原计划将符合证券交易资本利得税起征的持股比例由目前的25%下调至5%。这样一来，符合缴纳该项税收条件的外国投资者数量就会增多。“(政府)可能暂停这项税收修订案的生效，此事将根据外国投资者的利益来决定，”金东兖在出席一个会议后对记者表示。

--福特汽车中国CEO突然辞职，中国市场业绩复苏前景成疑

福特汽车宣布，福特汽车(中国)有限公司董事会主席兼首席执行官(CEO)罗冠宏上任仅五个月即因个人原因辞职。这一突然消息令人质疑该公司将如何以最佳方式应对中国市场销售下滑的局面。罗冠宏的辞职立即生效。他的离开对于福特来说是个打击。福特在中国市场一直落后于同行。该公司2017年在中国的销量下降6%，而整个中国汽车行业去年销量为增长3%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数近收平，内需敏感类股的疲软抵消了芯片股的涨势

日本股市日经指数周一在震荡交投中收平，芯片厂商等景气循环类股的上涨，抵消了铁路和建筑公司等对内需敏感类股的下跌。日经指数收盘近持平，报23,629.34点，盘中稍早在平盘上方游走。东证股价指数小幅收高，涨0.1%，报1,880.45点。

--中国股市：沪综指收跌近1%创一个半月最大单日跌幅，获利卖压集中释放

中国股市沪综指收跌近1%，创一个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘冲高回落，沪综指早盘刷新近期新高3,587点后，受白酒、保险等白马股跳水的拖累，获利卖压开始集中释放，股指逐波下跌，跌幅不断放大，对市场人气形成较大打击，料短期市场将转入调整走势。

沪综指收报3,523.00点，跌35.13点或0.99%；此前最大单日跌幅为2017年12月12日的1.25%；今日上海A股成交额为2,851亿元人民币，上日为2,580亿元。

--香港股市：恒生指数下跌中止七连涨，市场稍事喘息

香港股市恒生指数下跌，中止七天连涨，市场继近来频创纪录新高后稍事喘息。恒生指数收跌187.23点或0.56%，报32,966.89点，恒生国企指数收跌0.47%，至13,659.59点。恒生能源指数涨1.3%；恒生资讯科技指数跌0.47%；恒生金融指数跌0.67%；恒生地产建筑指数跌0.95%。

--汇市：美元上涨，此前周线六连跌

美元兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，同时本周美国将密集发布经济数据，美联储也将召开政策会议，不过美元前景依旧混沌。上周美国高阶官员提出互相矛盾的讯号，并未让空头打消建仓，根据最新仓位数据，美元净空仓押注创下10月以来最高。美元预料将创下2016年3月以来最大月线跌幅。

美元指数在连跌六周后反弹，上升0.25%至89.30。美元指数本月可能录得3%的跌幅。根据汤森路透数据，过去10年，包括2008年全球金融危机期间，美元指数只有10次月线录得这种跌幅。

--欧元债市：德国五年期公债收益率转为正值，为2015年底以来首见

德国公债收益率(殖利率)升至数年高位，因荷兰央行总裁克诺特周末表示，欧洲央行应该就9月后如何结束资产购买计划明确表态。欧洲盘初五年期德债收益率自2015年底以来首次转为正值，升至0.002%。10年期德债收益率升至两年高点0.597%。两年期德债收益率报负0.51%，为2016年6月以来最高水准。

--国际油市：油价下滑，因北美产量大增

油价下滑，因北美产量飙升，削弱了石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动的影响。不过交易商称整体油市的人气仍保持坚挺。0825 GMT，布兰特原油下跌0.20美元或0.28%，报70.32美元，仍持于70美元关口上方。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货持平于每桶66.14美元。

--全球金市：金价小跌，因美元和股市走强

金价下滑，因美元收复一些失地，股市也继续上涨，都给金价带来压力。但金价仍徘徊在上周所及的17个月高位附近。0830 GMT，现货金小跌0.2%至每盎司1,346美元附近。美国2月期金跌0.5%报每盎司1,345.20美元。

--金属期市：伦敦期锌扩大升势，因供应趋紧且美元走软

伦敦期锌涨近3%，至逾10年高位，因美元疲软触发买盘，市场押注全球供应趋紧将提振价格进一步上涨。0830 GMT时，伦敦金属交易所(LME)期锌涨2%报每吨3,548美元，稍早触及2007年中期以来最高位3,584美元，上海期锌一度涨近4%，终场收高3.28%，报每吨27,055元人民币。伦敦期铅和期镍跟随期锌涨势，分别上涨1%和2%。伦敦期铜涨近1%至每吨7,153美元，扳回上个交易日的跌幅。沪铜小涨0.1%至每吨53,600元人民币。(完)