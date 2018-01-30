《路透晚报》--1月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--最新数据显示日本劳动力需求畅旺，提振加薪前景

日本12月劳动力需求升至逾40年高位，这可能使工会在春季薪资谈判中有更多筹码。12月求才求职比从11月的1.56升至1.59，高于预估中值的1.57，且为1974年1月以来最高。总务省数据显示，12月经季节调整后失业率自11月的2.7%小升至2.8%。分析师预估中值为持稳在2.7%，该水准为1993年11月以来最低。

此外周二出炉的其他数据显示，12月零售销售创近三年来最大升幅，因汽车和服装销售增加。这可能缓解对于12月家庭支出意外下滑的担忧。

--日本内阁特别顾问称日央行应坚持“安倍经济学”，不论下届总裁是谁

日本内阁特别经济顾问滨田宏一表示，下一届日本央行总裁应延续央行现行的超宽松货币刺激政策，这是“安倍经济学”政策组合中关键一环。滨田宏一说，关键是下任央行总裁“有胆识有经验”，继续实施“安倍经济学”，即大规模货币刺激与财政支出相结合。“日本央行政策将安倍经济学运用得非常好。如果你即将在一次体育比赛中胜出，你就不会改变策略，”滨田宏一周一接受路透采访时说。“标准策略是让黑田东彦总裁或任何像他一样奉行‘安倍经济学’的人来执掌央行。”

--美财政部将更多俄商人加入制裁名单，扩大至普京核心圈以外

美国财政部将一些重要的俄罗斯商人纳入接近克里姆林宫的寡头名单。其中包括两家大型银行的CEO、金属大亨以及俄天然气垄断商主管等。该名单是美国去年8月签字立法制裁方案的一部分。虽然并不意味著名单上的人员就会受到制裁，但令一大批富有的俄罗斯人笼罩在潜在制裁风险阴影之下。这一所谓“寡头名单”，在一定程度上是因为华盛顿认为俄罗斯干预了2016年美国总统大选。名单涉及很多普京核心圈子之外的人士，深入到了俄罗斯商业精英阶层。

--欧盟同意英国退欧有21个月的过渡期，但必须“接受规则”

欧盟提出让英国在脱欧后保持21个月的成员国地位，以帮助企业适应转变，但拒绝了伦敦在过渡期可以拦阻新的欧盟法律的想法。来自欧盟其他27国的部长在布鲁塞尔短短两分钟就签署了给欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)的新指示。巴尼尔将很快启动谈判，目的是在几个月内达成一个过渡计划。迅速签署该指令，再度表明这27国团结一致，并暗示他们坚信自己掌握主动权。

--法国第四季GDP初值为较前季增长0.6%，投资和出口表现强劲

法国国家统计局公布的初估数据显示，该国经济去年第四季增长0.6%，因企业投资和出口转强，抵消了消费者支出的放缓。2017年法国经济全年增速为1.9%，这是2011年以来最快的年增速。

--独家：黑石集团洽谈收购汤森路透F&R部门的多数股权--消息人士

熟悉情况的三名消息人士表示，美国私募股权投资公司黑石集团正在进行深入谈判，以超过170亿美元的价格收购汤森路透金融和风险部门(F&R)约55%股权。消息人士称，预计汤森路透董事会将于周二开会讨论黑石集团对F&R部门的全现金收购提议。F&R部门向全球各地的银行与投资机构提供新闻、数据与分析。该部门在汤森路透年度营收中的占比超过50%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.4%至一个月低点，受苹果供应商疲软拖累

日本股市日经指数周二跌至一个月低点，受苹果供应商疲软拖累，矿业股也因油价下跌表现不尽人意。日经指数收跌1.4%至23,291.97点，为12月29日以来最低收位。东证股价指数跌1.2%至1,858.13点，33类股票全数收跌。

--中国股市：沪综指收低近1%连两日下跌，大盘持续调整权重股领跌

中国股市沪综指收低近1%，连续第二日下跌。分析师指出，今日大盘延续调整走势，沪综指3,500点整数关口被轻易击穿，银行、石油、钢铁等权重板块领跌，但成交量出现萎缩。预计短线大盘将在3,500点附近持续震荡调整。

沪综指收报3,488.01点，跌34.99点或0.99%；今日上海A股成交额为2,245亿元人民币，较上日2,851亿元减少逾二成。

--香港股市：恒生指数收跌1.09%，创六周最大单日跌幅

香港股市恒生指数收跌，创下六周最大单日跌幅，全球债券收益率大涨之后美股走低，促使投资者对位于高位的港股进行获利了结。恒生指数收跌359.60点或1.09%，报32,607.29点。恒生国企指数跌1.98%，收报13,389.38点。恒生能源指数下跌2.84%，恒生资讯科技指数收跌1.85%，恒生金融指数收低1.28%，恒生地产建筑指数跌0.9%。

--汇市：美元第二日上涨，美债收益率持坚提供支撑

美元连续第二个交易日上涨，在美债收益率持坚以及美联储本周政策决定公布在即背景下，投资者对美元近期跌势进行获利了结。尽管有所反弹，但美元料将录得2017年7月以来最大月线跌幅，因为在强劲全球经济成长以及通胀放缓环境下，投资者加码对美元的看跌押注。美元指数上涨0.3%至89.60，自上周所及2014年12月以来低点约88.43拉回。欧元兑美元下滑0.3%至1.2373，脱离上周触及的三年高点1.2538美元。

--国际油市：油价连跌第二日，受美元走强以及美国产量增加打击

油价连续第二日下跌，因美国产量上升以及美元走强打击原油需求，推动布兰特原油六日来首次跌至69美元下方。0850 GMT，布兰特原油期货下跌0.51美元，或0.73%，至每桶68.95美元。美国原油期货下跌0.75美元，或1.14%，至64.81。

--全球金市：金价下滑，受美元走强和美债收益率上扬拖累

金价连续第二天下跌，触及一周最低，因美元上涨，且美债收益率(殖利率)上扬。与此同时交易员等待美联储政策会议的结果，以期寻找有关今年加息情况的线索。0855GMT，现货金跌0.24%至每盎司1,336.8美元，周一下跌0.7%。今日稍早金价一度触及1月23日以来的最低1,334.10美元。

--金属期市：基本金属全线下跌，因特朗普国情咨文演说前美元上涨

基本金属全线下跌，原因在于美元走强，投资者期待美国总统特朗普今日稍晚的国情咨文演说释出有关基建支出的正面信号。0855GMT，LME期锌下跌1%至每吨3,515美元，周一曾触及2007年7月以来最高位3,584美元。LME期铜下跌1.1%至每吨7,006美元，稍早曾上涨多达0.5%。沪铜收跌0.9%至每吨52,970元人民币(8,362.54美元)。沪铝跌幅在基本金属中居冠，收跌1.5%至每吨14,470元人民币，创12月14日以来最低收位，因中国库存创纪录高位，持续打压铝价。(完)