《路透晚报》--1月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行竭力驱散有关及早退出刺激政策的市场臆测

日本央行加紧努力以驱散市场对于央行及早撤出大规模刺激政策的臆测，于周三增加购债计划规模，要市场相信，鉴于通胀低迷，货币政策仍将保持超宽松。央行副总裁岩田规久男表示，通胀距离2%的目标仍然较远，央行必须维持“强有力的”货币宽松政策。日本央行1月会议意见摘要援引一位审议委员的讲话称，1月利率评估时，市场对于央行很快退出货币宽松政策的预期有所升温，这是不乐见的。

--特朗普发表首个国情咨文讲话，呼吁两党放下分歧服务于民

美国总统特朗普在国会首次发表国情咨文，促存在严重分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。过去一年，围绕特朗普的领导，两党争斗得不可开交。他试图利用这次讲话消除外界对他执政的疑虑。此时他面临着美国当局对他在竞选时涉嫌通俄的调查，以及民众的低支持率。讲话中鲜有提及关于他政策提案的细节。

与此同时特朗普还誓言要保护美国知识产权，但未提及中国，而特朗普政府曾指责中国的贸易滥用行为。外界原本预计，特朗普会就窃取知识产权和为本国产业提供国家补助等不公平贸易行为，对一些国家提出强烈警告。但特朗普演讲中有关贸易的内容只有三句话，他一再重申进行“公平互惠”贸易的必要性，但并未详述。

--英国央行总裁卡尼称政策重点将转向使通胀回归目标水准

英国央行总裁卡尼表示，该央行工作重点正转向降低通胀这项更为传统的职责，因有迹象显示国内经济克服了2007-09年金融危机带来的冲击。卡尼表示薪资正在逐步上涨。在央行正考虑何时能继续升息之际，这正是该央行乐见的情况。去年11月英国央行进行了10年来的首次升息。目前距离英国央行公布最新经济评估还有一周多的时间。

--日本12月工业生产创八个月来最大增幅，表明第四季GDP稳定增长

日本12月工业生产创八个月来最快增速，且为连续第三个月上升，表明工业生产旺盛可能推动经济连续第八个季度增长。经济产业省公布的数据显示，12月工业生产较前月增加2.7%，分析师预估中值为上升1.6%，11月为上升0.5%。交通设备、通用型、生产和商业型机械产出领涨。

--韩国关税厅查获约6亿美元规模的非法加密货币交易

韩国查获非法加密货币外汇交易规模近6亿美元，这表明当局正在收紧对数字资产的管理。许多全球决策人士认为这类资产不透明且有风险。韩国关税厅周三在声明稿中表示，查到有约6,375亿韩元(5.9602亿美元)的非法外汇交易。其并称，“关税厅作为政府特别小组的一部分，一直在密切关注使用加密货币的非法外汇交易”，这突显出政府扩大努力以取缔数字资产的非法交易。

--三星电子公布拆股计划，芯片业务繁荣推动全年获利创纪录

三星电子表示，预计2018年记忆体芯片需求依然强劲。同时公司宣布，在所谓的记忆体芯片“超级周期”推动下年度获利创纪录，且公司将按50：1的比例拆股。在公布大规模拆股计划后，这家韩国企业巨头的股价涨逾8%。公司称，希望公司股票“能为更多人购买，为更大范围内的投资者派发股息”。在第四季出彩业绩的带动下，该公司2017年营业利润达53.7万亿韩元，刷新了2013年创下的36.8万亿韩元的纪录。

--其它公司面消息：

* 彭博援引知悉情况的消息人士报导，中国海航集团告知债权人，将寻求在今年上半年出售价值约160亿美元的资产。此项出售计划旨在清偿债务，并避免发生资金短缺的情况。

* 日本富士胶片(富士软片,Fujifilm)称，正在全球范围内在其与施乐(全录,Xerox)的合资企业中裁撤10,000个岗位，并称需在艰难市况中重组影印业务。富士胶片称，将在本财年提列490亿日圆(4.5095亿美元)的重组费用，并将当年的营业利润预期从前次预估的1,850亿日圆下调至1,300亿日圆。

* 德国工程集团西门子(Siemens)公布季度工业业务获利下降14%，因电力和天然气领域的市场需求持续疲弱，而且该公司增加对旗舰工业软件的投资。在截至12月底的会计年度第一季，工业业务获利为22.1亿欧元(27.5亿美元)。

* 瑞典移动通讯设备生产商爱立信(易利信，Ericsson)第四季营业亏损高于预期，并称预计实质业绩在2018年会有所扭转。爱立信营业亏损为198亿瑞典克朗(25亿美元)，上年同期为亏损2.80亿克朗，路透调查分析师的预估中值为亏损173亿克朗。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连续第六日收跌，矿业和钢铁类股下滑

日本日经指数周三连续第六个交易日收跌，盘中交投震荡，多数板块收低，大盘股爱德万测试(Advantest)因上调获利预估而上扬。日经指数收跌0.8%报23,098.29点，为连续第六个交易日收低，盘中一直处于平盘下方。尽管日经指数今年以来的升幅仍有1.5%，但相比一周前触及的26周高点24,129.34已经下跌了4.5%。东证股价指数跌1.2%至1,836.71点，成交额3.6万亿日圆，为12月初以来最高。该指数33个分类指数中有31个下跌，矿业和钢铁类股是周三跌幅最大的类股。

--中国股市：沪综指连三日收低，外围市场大跌加剧市场不安情绪

中国股市沪综指收低，连三日下跌。分析师指出，今日PMI数据对市场影响不大，但隔夜欧美股市大跌加剧市场不安情绪，大盘继续震荡下跌。不过连续下跌后投资者杀跌意愿减弱，由于春节临近，投资者参与积极性逐步降低，料后市将以震荡为主，调整时间可能会略长。

沪综指收报3,480.83点，跌7.18点或0.21%，盘中最低跌至3,454.73点；该指数1月累计升5.25%，创22个月最大单月涨幅；今日上海A股成交额为2,424亿元人民币，上日为2,245亿元。

--香港股市：收升0.9%，本月录得近三年来最佳月度表现

香港股市收高，逆转稍早跌势，并写下近三年来最佳月度表现，受金融和服务商类股涨势提振。恒生指数收涨279.98点或0.86%，报32,887.27点，恒生国企指数收涨1.29%，至13,561.65点。恒指本月累计上扬9.9%，连涨第四个月，并录得2015年4月以来最佳表现。

--汇市：美元料将创下近两年来最大单月跌幅，因前景低迷

美元下跌0.25%，料将创下近两年来最大月线跌幅，美国总统特朗普首次发表国情咨文演讲未能对美元的下跌行情起到安抚作用。美元指数在伦敦早盘下跌0.25%，1月跌幅累计达到3.5%，为2016年3月以来的最大单月跌幅。

--欧元债市：公债收益率下滑，但本月债市料创下逾一年最差月度表现

欧洲和美国的债市周三料将以2016年末以来最差一个月的表现为1月做结，这表明随着全球经济走强使得超宽松货币接近尾声的背景下，债市的走势面临逆转。不过10年期德国公债收益率在1月份上升了25个基点至0.68%，或将创下2016年10月来最大月度升幅。德国债券收益率曲线接近约六个月最陡，两年期和10年期公债利差约为121个基点，而一个月前为106个基点。

--国际油市：油价连跌第三天，美国库存增加打压市场

油价连续第三日下跌。美国石油协会(API)数据显示上周原油库存增幅大于预期，同时其他大宗商品、股票和债券下跌也加剧了空头基调。0855GMT，指标布兰特原油期货跌0.52美元或约0.75%，报每桶68.50美元。西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.46美元或0.71%，至每桶64.04美元。

--全球金市：金价小涨因美元下跌，交易商翘首以待美联储政策决定

金价上涨，远离前一交易日所及一周低位，因美元兑一篮子主要货币下跌，而且交易商等待美联储政策会议的结果出炉。0855GMT，现货金涨0.25%至每盎司1,341.51美元。前一交易日曾触及1月23日以来最低的1,334.10美元。美国2月期金涨0.4%至每盎司1,341美元。

--金属期市：伦敦金属价格得益于美元下滑小涨，关注美联储政策声明

伦敦金属未理会略弱于预期的中国制造业数据，受美元走软推动小幅上涨，但在美联储为期两日政策会议的结果出炉之前，走势还很难说。美元指数周三小幅下滑后金属价格走强。0856GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜在淡静交投中上涨0.97%至每吨7,118.50美元。前一交易日跌0.5%，并触及近一周低点每吨6,994美元。上海期货交易所主力期铜合约微跌0.08%，收报每吨53,220元人民币。(完)