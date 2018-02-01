《路透晚报》--2月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本1月PMI显示制造业活动增速为四年最快

日本1月制造业活动扩张速度为将近四年来最快，生产和雇佣稳定增长，支持了日本经济的强劲复苏。1月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.8，高于初值54.4，以及12月终值54.0。该指数连续17个月超过50的荣枯分水岭，并创2014年2月以来最高。产出分项指数终值为54.7，与初值相同，高于12月的54.5，并触及2014年2月来高位。就业分项指数创11个月高位。产出物价分项指数终值升至52.5，创2008年10月来最高，高于初值52.0，并高于12月终值51.0。

--韩国1月出口连续第15个月增长，录得六年来最长连增纪录

韩国贸易今年以亮眼表现开局，1月出口较上年同期增长22.2%，录得连续第15个月上升。电脑记忆体晶片(存储器芯片)和石化产品旺销提振出口录得六年来最长连涨时间，不过与美国之间的贸易摩擦令出口前景蒙阴。官方初步数据显示，韩国1月出口较上年同期上升22.2%至492亿美元，进口增加20.9%至455亿美元。不过即使1月出口畅旺，但仍略逊于路透调查分析师预估的增加22.9%。

--韩国1月CPI年增率降至17个月低位达1.0%，远离央行2%目标

韩国1月年通胀率降至17个月来低位，进一步跌离央行通胀目标2%，主因生鲜食品成本下滑所致。韩国统计厅发布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.0%；低于前月的增加1.5%，且逊于路透调查预估的上扬1.3%。1月CPI较前月上升0.4%，也低于路透调查预估的上扬0.7%。数据令市场进一步预期，鉴于消费物价压力疲软，韩国央行如果有进一步的货币收紧行动，也将采取循序渐进的方式。

--印度政府公布2018/19年度预算案，旨在加速经济增长

印度政府公布2018/19年度的联邦预算，希望在明年全国选举前实现更强劲的经济增长，以赢得选民支持，同时力图保持财政节制。农民收入下降，总理莫迪领导的政府未能给每年涌入就业市场的庞大青年群体创造足够的就业岗位，这些都引发了农村地区的不满情绪。印度要在2019年5月前举行选举，这可能是财长杰特利(Arun Jaitley)在选举前的最后一个完整年度预算。印度2017/18年国内生产总值(GDP)增幅料为6.5%-6.75%，此为三年来最低。

--英国小型制造企业1月新订单创1995年以来最快增速

英国工业联盟(CBI)调查显示，英国小型制造企业1月新订单创1995年以来最快增速，而且对未来一年更加乐观。在英国消费者受到2016年退欧公投以来通胀飙升的打击之际，全球经济回升却提振了英国企业。CBI称，43%的受访中小型制造企业报告总订单增加，18%的报告总订单下降，总订单差值创1995年4月以来最高。产出增长与2017年中期持平，企业信心则创2014年4月以来最高。

--澳洲政府计划对外资收购电网和农业用地设置新限制

澳洲政府计划对外资收购电网和农业用地设置新限制，称此举将维护国家安全，并提高当地企业在农场出售时的竞购能力。这是澳洲政府为加强对外商投资限制而采取的最新举措。外商投资是政治敏感话题，在最近的州选举中帮扶了民粹主义政党。

这一调整令外国买家受挫。因外国买家即便出价最高，也不再能确保获得澳洲资产。澳洲政府称，未来所有的输电和配电资产出售申请都将面临所有权方面的限制，对外国买家也有条件要求。

--IIF称1月流入新兴市场资金达300亿美元，创七个月高点

根据国际金融协会(IIF)公布的数据，外国投资人1月向新兴市场投入300亿美元资金，创下七个月高点，且创下2015年以来最佳开年表现。此中有超过半数资金流入固定收益产品。IIF称投资人投入新兴市场债市的金额为165亿美元，投入新兴市场股市的金额为135亿美元，后者创下18个月新高。“美元融资的利差交易需求强劲，新兴市场估值仍具吸引力，以及全球流动资金仍旧丰沛，是支撑新兴市场投资资金流入的因素，不过1月底市场波动引发了一些回撤，”IIF表示。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数中止六日连跌收涨1.7%，受助于日圆疲软及财报乐观

日股日经指数周四收盘上涨，在此前连跌六日后反弹，多数板块上扬，因日圆走软及乐观的企业财报助推指标股指上扬。日经指数收涨1.7%至23,486.11点，此前连续六个交易日下跌。东证股价指数涨1.8%至1,870.44点，33个分类指数中有32个上涨。

--中国股市：沪综指放量收低近1%至半个月新低，资金出逃汹涌个股普跌

中国股市沪综指放量收低近1%至半个月新低。分析师指出，今日大盘继续大幅杀跌，个股资金出逃意愿明显出现普跌。近日年报业绩不佳公司集中披露施压市场，加之春节长假临近，导致落袋为安心态加重，料短期大盘连跌后跌势将趋缓，3,440点附近平台存在较强支撑。

沪综指收报3,446.98点，跌33.85点或0.97%，此前收盘低点为2018年1月18日的3,474.75点，今日上海A股成交额为2,924亿元人民币，较上日2,424亿元增二成。

--香港股市：恒生指数收低，受能源和金融类股下跌拖累

香港恒生指数追随亚股走势收跌，能源类和金融类股领跌。恒生指数跌245.18点或0.75%，收报32,642.09点。恒生国企指数跌0.94%，收报13,434.14点。恒生能源指数跌0.87%；恒生资讯科技指数跌0.77%；恒生金融指数跌1.03%；恒生地产指数涨0.27%。

--汇市：美联储偏强硬立场激发的美元反弹昙花一现，欧元显韧性

美元一度扳回部分近期跌幅，因美联储称境内通胀有望上升，但是鉴于货币政策收紧已被市场消化，交易商正观察即将公布的数据支撑美元力道是否不仅止于一个短暂的喘息。美元1月录得2016年中期以来最差月度表现，胶着于近三年低位处，亚洲盘时一度上涨，但随后又将涨幅回吐。美元指数日内近持平，报89.082。美元兑欧元也回吐涨幅，下跌0.1%；欧元再度突破1.24美元关卡，在1.24275美元交投。

--国际油市：油价持稳，OPEC减产高执行率抵消美国产量大增的影响

油价削减稍早涨幅，目前持稳，因石油输出国组织(OPEC)对减产协议的高执行率，抵消了美国石油产量近50年来首次突破1,000万桶/日这一消息的影响。0838 GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货涨0.21美元或0.32%，报每桶64.94美元，上日收涨0.4%。布兰特原油期货涨0.09美元或0.13%，报每桶68.98美元，上日结算价涨0.03美元。

--全球金市：现货金下滑，静待美国非农就业数据

金价小跌，投资者等待周五将公布的美国非农就业报告，以了解美国经济状况，同时观察其是否会让疲弱的美元获得短暂的喘息。0840 GMT时，现货金下滑0.3%至1,340.30美元。昨日曾触及1月23日以来最低位1,332.30美元。美国2月期金基本持平于1,339.30美元。

--金属期市：伦铜几无变动，受全球制造业扩张支撑

伦敦期铜几无变动，受益于全球制造业前景乐观，不过2月中旬农历新年假期前需求可能降温的预期给铜价带来压力。0842 GMT，伦敦期铜报每吨7,086美元，下跌0.45%。上海期铜下跌0.23%，收报每吨52,980元人民币。(完)